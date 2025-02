Napoli City Half Marathon, obiettivo il record europeo

Le premesse sono già stellari, l’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo i record italiani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che al femminile, eguagliato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” nell’ultima edizione. L’evento, però, si prepara a diventare epocale grazie ad un parterre di atleti che tenterà la scalata ai primati maschile e femminile di mezza maratona.

Record non solo per i grandi atleti professionisti, ma anche tanti primati personali degli amatori, i tanti runner della domenica. Un’analisi dei dati dell’ultima edizione sui finisher (4.600) ha permesso di rilevare che il 30% dei runner ha tagliato il traguardo facendo segnare un nuovo personal best, un dato che corrobora la già assodata velocità del percorso e che permette, a ragione, di dichiarare Napoli City Half Marathon capitale italiana della mezza maratona.

Qualche giorno fa la presentazione con il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, il Comandante della Brigata bersaglieri "Garibaldi", Generale di Brigata Daniele Cesaro, l'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il Delegato allo sport di Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, il Delegato Coni Napoli, Agostino Felsani; il Consigliere delegato Mostra d'Oltremare Maria Caputo, il Presidente Napoli Running, Carlo Capalbo, il Direttore commerciale Anm Attilio Capasso, il Commissario Straordinario di ABC, Andrea Torino, l’Amministratore Unico Asia, Domenico Ruggiero.

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli: “Questo appuntamento ha, ormai, una dimensione internazionale, con atleti che vengono da tutte le zone d’Italia e da tanti Paesi esteri. È un evento che nel tempo si è consolidato, entrando nel calendario delle grandi manifestazioni sportive. Siamo orgogliosi della Napoli che si offrirà ai tanti sportivi che vorranno correre nelle bellezze della nostra città. A Carlo Capalbo il merito di averci sempre creduto ed a Napoli non è sempre semplice. Questo enorme incremento di partecipazione è la fotografia di quello che sta succedendo in città che sta trasformando la sua immagine. Una città della competenza, della capacità organizzativa, nel talento e nello sport tutte queste caratteristiche si fondono capace di organizzarsi secondo i maggiori standard internazionali grazie anche al lavoro delle nostre aziende partecipate. Elementi che fanno della Mezza Maratona una bella immagine di Napoli città viva internazionale e competitiva con le grandi città mondiali”.

Gli obiettivi

Napoli Running ha già visto i frutti dell’alta qualità organizzativa nei primati di specialità e continua a cavalcare il momento, con quella consapevolezza e riflessività che la porterà a raggiungere altri obiettivi concreti e possibili, per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni dove si potrebbe assistere al primato europeo di specialità, centrare una tra le cinque migliori prestazioni al mondo, consolidare Napoli tra le capitali europee del running, a grandi passi verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Carlo Capalbo - Presidente del Comitato Organizzatore - “Abbiamo lavorato tanto per costruire un evento che possa soddisfare gli sportivi che vengono da tutte le parti del mondo. Vogliamo confermare i nostri record sia al maschile che al femminile e pensiamo di avere gli atleti adatti per farlo. Questi eventi hanno sempre un aspetto competitivo ed uno non competitivo, come la Family Run e le attività di beneficenza. Saranno tre giorni di gioia, di soddisfazioni e di successo per la nostra città. Nella maratona vincono tutti perché la sfida è con se stessi. Abbiamo aggiunto a Napoli un altro tassello che è quello della competenza”.

I numeri

Con quasi 6mila atleti già sulla linea di partenza, l’onda sembra andare nella direzione dei 7mila gli iscritti, toccata la soglia del 60% di stranieri da più di 50 nazioni. Tra queste, quelle più rappresentate sono Repubblica Ceca con 481 iscritti, Francia con 357, Gran Bretagna con 238, Polonia con 235, Germania con 189, per l’Europa, ma anche un centinaio dagli Stati Uniti (60) e da ancora più lontano, come dal Giappone e dal Brasile. Attraverso il turismo sportivo, Napoli arricchisce, dunque, il suo carnet di eventi in grado di generare un importante indotto economico sulla città, tanti gli atleti che, con famiglie ed amici al seguito, pernotteranno e visiteranno il capoluogo partenopeo, assaggeranno le prelibatezze della cucina e porteranno con sé un magnifico ricordo della loro esperienza.

Sostenibilità

Napoli Running, dopo aver condiviso le proprie esigenze e le preoccupazioni in termini di impatto ambientale dell’evento, ha selezionato tra le proposte di APP il marchio Foopak, con il prodotto Foopak Bio Natura, top di gamma in materia di sostenibilità ed innovazione, con l’obiettivo di eliminare bottigliette e bicchieri di plastica. Il prodotto Foopak Bio Natura è compostabile, è sostenibile perchè si tratta di carta proveniente da legno gestito in maniera sostenibile e certificato PEFC, è riciclabile e riutilizzabile nel processo produttivo, risultando più ecologico della maggior parte dei cartoni plastificati, ed è sicuro, può essere utilizzato a contatto con cibi e alimenti, come certificato da FDA e BfR.

L’Esercito e la Flik Flok

Napoli Running ed Esercito Italiano, un connubio consolidato nel corso degli anni che è alla base dei successi della Napoli City Half Marathon. Esercito non solo in gara con i suoi runners ma anche nel dare un grande supporto con la Brigata bersaglieri "Garibaldi" che interviene con uomini e mezzi per sostenere lo sforzo di Napoli Running nell’organizzazione della gara. Un’amicizia e una collaborazione che dura nel tempo con l’appuntamento della XXII edizione della Flik Flok si svolgerà il 10/ 11/12 ottobre 2025. Quest'anno contestualmente sarà celebrato il 50 anniversario della costituzione della Brigata "Garibaldi".

Generale di Brigata Daniele Cesaro - Comandante Brigata Bersaglieri "Garibaldi": “Anche quest’anno la Brigata Garibaldi supporta sul campo ed in totale sinergia con le altre istituzioni la gara internazionale Napoli City Half Marathon, con personale, mezzi e materiali nella magnifica cornice offerta dalla città di Napoli che, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico, offre un contesto unico a tutti i partecipanti, regalando un'esperienza indimenticabile. In questo contesto sportivo sono onorato di presentare la XXII edizione della «Flik Flok», progetto consolidato nel tempo grazie anche alla preziosa collaborazione attiva e sinergica tra l’associazione Napoli Running e la nostra ASD Garibaldi. La manifestazione socio-sportiva denominata è programmata per i giorni venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 presso i giardini Carlo III antistanti la Reggia di Caserta e per le vie della città".

Peroni Nastro Azzurro

Tutti i partecipanti alla gara troveranno all’interno del pacco gara un voucher da utilizzare in area expo per degustare una Peroni Nastro Azzurro 0.0%, e avranno così l’occasione di gustare la birra analcolica dall’inconfondibile gusto italiano Peroni Nastro Azzurro. Peroni Nastro Azzurro 0.0% mantiene la sua promessa di gusto, praticamente identica al profilo di gusto di Peroni Nastro Azzurro, ma con lo 0.0% di alcol, grazie al processo di dealcolizzazione, rispondendo alle esigenze di quei consumatori che richiedono un‘ esperienza di gusto italiano autentico ma senza alcol, tra cui gli atleti della Napoli City Half Marathon. Un gusto che si arricchisce dell’orgoglio di un’azienda che vanta qualità di tradizione italiana e che, con questo prodotto, permette di vivere l’italianità in ogni sorso, anche con lo 0,0% di alcol.

Il brand accoglierà i visitatori già nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 febbraio all’Expo Village - anche quest’anno posizionata alla Mostra D’Oltremare - in uno spazio celebrativo, in piena atmosfera Peroni Nastro Azzurro.

NH Napoli Panorama

Squadra che vince non si cambia e Napoli Running ha trovato nell’NH Napoli Panorama un compagno di squadra che ha tutte le caratteristiche per proseguire la virtuosa strada intrapresa dalla Napoli City Half Marathon per un evento di sempre maggiore successo. NH Napoli Panorama, l'hotel più alto d'Italia, torna ad essere il quartier generale di Napoli Running, un’oasi di comfort, eleganza e calorosa ospitalità dove alloggiano tutti i top runner, lo staff dell’evento e tantissimi delle migliaia di atleti ed accompagnatori provenienti da tutto il mondo in occasione della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio.

adidas -The Running Lab

Nella scorsa edizione, Napoli City Half Marathon ha ospitato il lancio di “The Running Lab”, il laboratorio itinerante di adidas che, attraverso la raccolta di dati e informazioni accompagna i runner in un percorso di maggior consapevolezza. Alla base dell’esperienza, tecnici di alto profilo professionale per migliorare il modo di correre di ciascuno in base alle proprie caratteristiche. Si parte dal Foot Scan in 3D, una piattaforma dotata di telecamere permette di riprodurre in 3D le impronte dei piedi, restituendo dati relativi ad eventuali asimmetrie che saranno incrociati con i dati ottenuti in fase di Hi-Tech Gait Analysis. Si tratta di uno studio biomeccanico computerizzato dell’appoggio in posizione statica e con le dinamiche di appoggio in movimento, sostanzialmente per valutare la distribuzione del peso in fase dinamica, che si svolge sotto gli occhi di un podologo sportivo. Si passa poi alla fase Try-On, la prova della calzatura sotto la guida di tecnici specializzati che si avvarranno di tapis roulant avanzati per studiare ampiezza del passo, frequenza di appoggio, wattaggio di ciascun arto, inclinazione del busto in corsa e oscillazione verticale. L’esperienza si chiude con la consulenza personalizzata di un top running coach che ha il compito di chiarire dubbi e disegnare la strada per ottenere il meglio della performance con riduzione degli infortuni. A richiesta, è possibile ottenere una tabella di training studiata sugli obiettivi agonistici personali. Il servizio sarà disponibile venerdì 21 e sabato 22 presso il padiglione 3B della Mostra d’Oltremare.