Il VO₂max e l’invecchiamento: si può rallentarne il declino?

Il calo del VO₂max è un processo naturale legato a diversi fattori. Con l’avanzare degli anni, la frequenza cardiaca massima si riduce, la gittata cardiaca diminuisce e il corpo diventa meno efficiente nell’utilizzo dell’ossigeno. Inoltre, la massa muscolare tende a calare, e con essa la capacità di mantenere alte prestazioni aerobiche.

È un declino inevitabile o si può rallentare?

Non possiamo fermarlo del tutto, ma possiamo rallentarlo in modo significativo. Un atleta che si allena in maniera costante e intelligente può mantenere un VO₂max elevato anche in età avanzata. Esistono strategie precise per contrastare questo processo.

Quali sono le strategie più efficaci per mantenere un buon livello di VO₂max nel tempo?

La prima è l’allenamento ad alta intensità. Le ripetute, le RaP (Ripetute alla Paci), l’interval training e i lavori a ritmo sostenuto stimolano il sistema cardiovascolare e mantengono alta la capacità di trasporto dell’ossigeno.

La seconda riguarda il volume di allenamento: non bisogna trascurarlo. Un buon equilibrio tra qualità e quantità aiuta a mantenere una solida base aerobica.

Poi c’è il potenziamento muscolare, spesso sottovalutato dai runner. Con il passare degli anni, la perdita di massa muscolare incide sul VO₂max. Lavorare sulla forza aiuta a conservare efficienza e prestazioni.

Infine, controllo del peso e recupero intelligente. Un eccesso di m