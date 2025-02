L’etiope Tefera e la keniana Lagat vincono la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

VERONA – La città dell’amore si è svegliata sulle note dell’inno di Mameli intonato dai 400 ragazzi Volontari in Ferma Iniziale dell'85° Reggimento Addestramento Volontari Verona Caserma Duca dell’Esercito Italiano, schierati al via della Avesani Romeo&Giulietta Family Run, il primo degli eventi al via. Quasi in 2mila alla partenza di questa manifestazione pensata per le famiglie che hanno respirato la bellezza di Verona lungo le strade del centro storico, migliaia i cuori che hanno battuto all’unisono per trasformare questo evento in una grandissima festa.

I risultati

Pronostico rispettato per l’etiope Alazar Tefera che alla sua prima gara in Europa ha centrato il suo primo traguardo di mezza maratona in 1h02:53, apparentemente senza sforzo e con un notevole distacco su Davide Copeta (Vanotti Running Team) che si è accontentato della piazza d’onore grazie al crono di 1h05:30 ma che festeggia un nuovo primato personale, di oltre 30 secondi. Sul gradino più basso del podio il tedesco Hannes Burger, anche lui al debutto sulla distanza, con il crono di 1h05:47.

Nella gara femminile si è imposta la keniana Shaline Lagat, alla sua prima esperienza sulla specialità, che si è presentata al traguardo senza rivali in 1h11:47, seguita dalla portacolori nazionale e ex vicecampionessa italiana di maratona Alessia Tuccitto (Caivano Runners), che con 1h15:09 conquista il secondo gradino del podio.

“Sono felice delle sensazioni che ho avuto in gara, è una conferma che il cambio di direzione con il nuovo allenatore e la mia nuova vita a Mantova, sotto la guida dell’ex azzurro Marco Salami, sta dando i suoi frutti. Purtroppo, ho avuto un fastidio al fianco intorno al 15° km che per fortuna è rientrato ed eccomi al traguardo sul secondo gradino del podio”.

Terza posizione per Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) che termina le sue fatiche in 1h16:51, migliorando il suo personal best di quasi due minuti. “E’ stata una gara bellissima su un percorso molto duro, per questo sono ancora più felice di aver centrato il mio nuovo personal best, è da un po’ che ci sto lavorando e avevo avuto modo di avere una prima prova alla Bergamo21 10K di due settimane fa, quando mi sono classificata al terzo posto. Punto ai Campionati Italiani 10000m di primavera”, ha detto Sakina, l’atleta trentina, terza classificata.

Assegnato alla keniana Shaline Lagat il Trofeo Dario Bergamini, Presidente e fondatore di Gaac 2007 Veronamarathon Asd mancato nel settembre 2018, per il miglior risultato tecnico.

All’arrivo, Claudio Palmulli, atleta affetto da tetraparesi spastica neonatale, ha incontrato il Sindaco di Verona Damiano Tommasi al quale ha regalato una copia del suo libro «Il vento sulle braccia – Non mollate mai».

“Ancora una volta ho vissuto un’esperienza straordinaria, ho già chiesto al Sindaco Tommasi di poter partecipare alla Eurospin Verona Run Marathon di domenica 16 novembre, non vedo l’ora”, ha commentato Claudio.

“Come sempre la Romeo&Giulietta Run Half Marathon è spettacolare e molto poplare. Sono entusiasta di aver assistito alla grande partecipazione di questa gara che si conferma essere anche molto competitiva, di grande successo”, ha dichiarato il Sindaco Damiano Tommasi che poi ha effettuato le premiazioni ufficiali ai vincitori.

Invitato dal Sindaco Tommasi, l’ex stella bianconera Leonardo Bonucci che, con il pettorale numero 19 come la sua maglia in campo, ha chiuso le sue fatiche in 1h49'56, migliorando di 9 minuti il suo primato personale, fatto segnare a dicembre, a Torino, all’esordio in gara, in preparazione della maratona di Londra.

“E’ stata una giornata splendida, l’arrivo qui nello Stadio Bentegodi è sempre emozionante” – ha commentato Stefano Stanzial, Direttore di Gaac 2007 Veronamarathon Asd. “Abbiamo raccolto la fiducia e l’entusiasmo di migliaia di partecipanti che hanno colorato la nostra bellissima città. Voglio ringraziare i partner dell’evento e tutte le istituzioni grazie alla cui collaborazione una manifestazione diventa reale. Ringrazio in maniera speciale la VicePresidente Regione Veneto Elisa De Berti in partenza della gara e il Sindaco Tommasi, per aver onorato la manifestazione con la sua presenza durante la cerimonia di premiazione, e la Caserma Duca, con il vicecomandante Danny Cardone, preziosa alleata di tutte le nostre manifestazioni”, ha aggiunto Stanzial. “La vera magia è, però, quella che si realizza con il lavoro dei 400 volontari, sempre accoglienti, pronti a svolgere con passione ed entusiasmo una ingente mole di lavoro senza la quale l’evento non potrebbe neppure essere pensato. A loro il nostro plauso e, mi sento di dire, quello di tutti i partecipanti. Vi aspettiamo alla Eurospin Verona Marathon di domenica 16 novembre”.

Siamo estremamente contenti di aver partecipato ancora una volta agli eventi di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, un grande grazie va dunque al direttore generale Stefano Stanzial dove ci lega ormai una forte amicizia. Colpisce sempre il sorriso dei runner di tutto il mondo, trasformano la fatica della corsa e dello sport in grande gioia, questa è magia. Un grazie va anche ai nostri ragazzi Volontati dell'85° Rav Verona, che in sole quattro settimane, da quando sono arrivati in Caserma Duca, con i nostri Istruttori hanno preparato la distanza di 7km della Family Run che hanno corso tutti insieme, gruppo compatto. E' stata una bellissima giornata, di bella unione con la città di Verona" ha detto il Vice Comandante Tenente Colonnello Danny Cardone.

Prossimi eventi

Sono aperte le iscrizioni alla Eurospin Verona Run Marathon 42/21/10k di domenica 16 novembre 2025. Cambio tariffa a slot.