Roberto Mello e Alessandro Paolucci alla The Great World Race, sette maratone in sette giorni in sette continenti, un viaggio sospesi tra emozioni e resistenza Roberto Mello e Alessandro Paolucci alla The Great World Race, sette maratone in sette giorni in sette continenti, un viaggio sospesi tra emozioni e resistenza  

E’ stato un viaggio ai limiti del tempo, inseguendo la prossima meta prima della fine di un altro giorno, tra aerei e scali, dal freddo antartico al caldo umido tropicale, tra carenza di sonno e acido lattico ma sempre condito da entusiasmo ed emozioni, tenacia e passione, forza di volontà e resistenza e qualche lacrima per ciascun traguardo, qualcuna in più alla fine di una settimana che definire estenuante sarebbe riduttivo. E’ questa l’impresa compiuta dai due italiani Roberto Mello e Alessandro Paolucci che hanno partecipato e portato a termine con successo The Great World Race, una gara podistica il cui nome non tradisce le energie necessarie a portarla a termine. Sette maratone in sette giorni in sette continenti, scriverlo sembra uno scioglilingua, viverlo è certamente una girandola, poterlo raccontare un privilegio per pochissimi.

Le tappe Punto di incontro a Cape Town per immergersi subito nel freddo dell’Antartide, il giorno dopo in Sudafrica, per poi approdare in Australia. Le tappe europea e asiatica si sono svolte sulle due facce di Istanbul, un simbolismo speciale per raccontare come due mondi diversi possano essere così vicini. Prossima fermata in Sud America e poi Miami, dove l’avventura di circa 60 atleti da tutto il mondo si è conclusa, dopo aver corso 295 chilometri e averne affrontati 40mila in viaggio, in un torrente di emozioni. Roberto Mello Classe 1966, biellese, Roberto ha iniziato a conoscere il mondo grazie ad una borsa di studio che lo ha portato in California a studiare Economia e giocare a tennis. Prima la Laurea, poi le mansioni dirigenziali in General Electric, quindi il volo verso sempre nuove destinazioni, nuove mansioni e nuovi traguardi che lo hanno portato attualmente a vivere a Hong Kong. Dopo aver abbondantemente tagliato il traguardo delle 100 maratone (ad oggi oltre 150), tra cui 22 Major Marathons e due Six-Stars, e di tante ultramaratone, tra cui cinque volte il Passatore, Roberto ha scelto di partecipare alla Great World Race. Alessandro Paolucci Se Roberto ha dalla sua tanta esperienza, con la sua giovane anagrafe che recita classe 1995, Alessandro Paolucci punta tutto sulla velocità, tanto da essersi classificato secondo uomo assoluto. Torinese di nascita ma adottato dal mondo, tra studi e lavoro che lo hanno visto volare da Los Angeles a Hong Kong a Milano prima di fermarsi, per il momento, a Londra dove lavora nel settore finanziario, Alessandro ha iniziato a correre nel 2020 in piena pandemia da Covid. Un ritorno ad un passato che sa di rivincita, a quando Alessandro correva per migliorare la sua salute provata dalla leucemia, oggi un capitolo che può dichiarare archiviato ma in nome del quale corre per supportare chi ne ha bisogno. Di corsa qua e là, ad oggi già corse 16 maratone, di cui 7 durante The Great World Race, con un record personale di 2h46’e con quel più di un pizzico di sano agonismo che misto con impegno, trasformano il volere in potere.

Il racconto di Roberto Li abbiamo raggiunti, ad esperienza terminata, per chieder loro un’impressione su ciascuna delle tappe. “Correre è un’esperienza che mi permette di esplorare i confini dei miei limiti, fisici e psicologici e, al contempo, mi permette di immergermi in mondi fatti di culture diverse. Al tennis devo tantissimo, ma è la corsa che mi ha permesso di esprimere quella che è, secondo me, la qualità più potente dell’uomo: la volontà”, ha commentato Roberto, sempre emozionato quando si parla della sua grande passione per la corsa. “Quando si fa ciò che si ama, non esistono limiti alle proprie possibilità, aver razionalizzato questo concetto mi ha reso più consapevole e più tenace così da poter vivere esperienze straordinarie, sempre più intense ed uniche”. Antartide “Un paesaggio surreale, unico, solo freddo, neve, ghiaccio, cielo blu, silenzio e un sole fortissimo. Un’esperienza incredibile”. Città del Capo, Africa “Stesso cielo blu, ma da -20 gradi dell’Antartide a +20 nel giro di 12 ore”. Perth, Australia “È qui, dopo la terza maratona, che ho avuto la sensazione che il mio corpo avesse capito che, malgrado la stanchezza, non aveva più senso lamentarsi per correre così tanto. Ormai era tutto chiaro, eravamo lì per raggiungere quell’obiettivo”. Istanbul, lato Europa “Dopo 18 ore di volo, abbiamo corso alle 22.00, ci hanno fatto compagnia vento, freddo e pioggia. È stata la gara psicologicamente più dura”. Istanbul: lato Asia “Solo due ore di sonno, e poi di nuovo in pista il mattino seguente, senza cena e colazione, solo due barrette energetiche e mezza banana. Tempo di gara intorno alle 4 ore, come la sera prima. Ho forse scoperto che il mio corpo funziona meglio in condizioni estreme, anche con poco cibo nello stomaco”. Cartagena “38 gradi, un sole pazzesco e 90% di umidità. Mi sono gestito correndo a ritmi blandi e non ho avuti problemi ad arrivare in fondo, ma alcuni podisti hanno accusato il colpo dato loro dal clima”. Miami “L’ultima delle 7 e la mia 150sima! Eravamo tutti stanchi, ma l’energia era incredibile. Era un giorno ancora più speciale ed emozionante per me avendo raggiunto 150 maratone con questa gara, come avevo pianificato. E la 30sima del 2024”.

Il racconto di Alessandro “Se sono arrivato alla linea di partenza, così come al traguardo, di questa grande avventura è soprattutto merito dei miei genitori che hanno sempre creduto in me e mi hanno insegnato che l’impegno è il primo motore per trasformare una volontà in realtà” ha dichiarato Alessandro. “Ammetto che, per quanto avessi cercato di immedesimarmi e pianificare, non sapevo come avrei reagito ad una sfida così impegnativa. Durante questa esperienza mi sono misurato con aspetti psicologici, fisici, di alimentazione e molto altro che mi hanno insegnato tanto di me stesso. Al termine della gara, il gruppo ha reagito in vari modi, io posso dire che in futuro mi vedo di nuovo sulla linea di partenza per mettere a frutto gli insegnamenti tratti da questa esperienza”. Antartide

“Incredibile e indimenticabile, non so se sarei mai stato qui se non fosse per questa avventura e sono grato di aver avuto la possibilità di correre in questo deserto bianco”. Città del Capo

“Meno di 24 ore dopo essere rientrati in hotel a notte fonda si corre di nuovo. L’adrenalina ha fatto la sua parte”. Perth

“Ho cominciato a correre in gruppo con altri due ragazzi ed il tempo è volato, nonostante la fatica abbia cominciato a farsi sentire” Istanbul, lato Europa “Il meteo, con vento e pioggia durante la gara notturna, ci ha messi a dura prova ma con la forza del gruppo è stato possibile affrontare anche questi 42km”. Istanbul, lato Asia “È stata la tappa più semplice a livello psicologico, affrontata con leggerezza muscolare su un percorso piacevole e in condizioni meteo perfette”. Cartagena

