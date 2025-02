Run Rome The Marathon: Stazione Termini e Largo Goldoni per maglia e medaglia

ROMA – Da 30 anni la maratona di Roma appartiene alla città, ai cittadini romani, ai milioni di turisti che arrivano da tutta Italia e da tutto il mondo per visitarla, ammirarla e anche correrla. Per Run Rome The Marathon il 16 marzo 2025 sarà una data speciale, un compleanno dove a festeggiare arriveranno da 110 nazioni del mondo oltre 50mila partecipanti impegnati nelle varie distanze ed eventi in programma.

L’installazione

Grazie alla fattiva collaborazione di Roma Capitale - Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi e Grandi Stazioni Retail S.p.A., Run Rome The Marathon è già presente, è sulle strade della Capitale, è già insieme ai romani e ai tanti turisti grazie a una installazione-teca che da venerdì scorso 14 febbraio fino ai giorni gara sarà presente in due importanti punti della città: la Stazione Termini, prima e iconica porta d’accesso alla Capitale nonché la stazione più frequentata d’Italia con oltre 550.000 visite al giorno, e nel centralissimo Largo Carlo Goldoni, alla fine di via dei Condotti ad angolo con via del Corso.

Nella teca, riportante il logo ufficiale dell’evento, si potranno ammirare la splendida t-shirt celebrativa in tessuto tecnico e filato riciclato di Joma Sport, sponsor tecnico evento, che sarà data in omaggio a tutti i partecipanti e la medaglia che sarà messa al collo di tutti coloro che taglieranno il sognato traguardo.

Una installazione che è un simbolo, Run Rome The Marathon c’è, è qualcosa di grande, di fortemente internazionale e t-shirt e medaglia esposti idealmente invitano tutti a partecipare all’evento sportivo più partecipato della storia italiana dello sport, perché la maratona a Roma è fortemente inclusiva e adatta a tutti.

Le distanze

Saranno infatti due giorni di grandi gare per Run Rome The Marathon: quest’anno per la prima volta si comincerà già la mattina di sabato 15 marzo con la Fun Run, circa 5 chilometri per la stracittadina aperta a tutti, famiglie, bambini, adulti di ogni età così come i runner che faranno l’ultimo allenamento, o anche una semplice camminata, prima della maratona.

Domenica 16 marzo 2025 alle 8.30 dal Colosseo e Fori Imperiali la maratona da 42,195km che renderà Roma la capitale mondiale del running. Maratona che con la Run4Rome potrà essere corsa anche in staffetta con team formati da quattro persone che si suddivideranno il percorso.

Maglia e medaglia

Due grandi simboli che i maratoneti provenienti da 110 nazioni del mondo porteranno come ricordo nelle loro case, dai propri parenti e amici. Quest’anno la t-shirt, in tessuto tecnico, è concepita come una armatura del maratoneta che è un gladiatore moderno Leggera come una piuma e arancione come il sole all'alba del viaggio unico alla conquista di Roma. La medaglia è il simbolo della vittoria, quando ogni passo sarà compiuto, lo ‘scudo’ sarà lì, intatto, pronto ad aspettare ogni maratoneta come premio di una battaglia epica contro te stesso, fatta di amore e sacrificio.