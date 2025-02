L’ex azzurra e maratoneta Franca Fiacconi al Lago di Resia “Sono affascinata da questo posto in tutte le stagioni”

CURON VENOSTA – C’è un luogo incantato al crocevia tra Italia, Austria e Svizzera, sull’antica Via Claudia Augusta , il Passo Resia, conosciuto per quel campanile sommerso nel Lago di Resia e per la bellezza della natura, che qui si offre anche come palestra per gli sportivi.

Franca Fiacconi

Non è raro incontrare in questi dintorni grandi atleti, in preparazione delle proprie imprese sportive o anche per qualche giorno di relax, magari alla scoperta di nuove attività. E’ una presenza ormai assodata quella della romana ex azzurra e maratoneta Franca Fiacconi, vincitrice della Maratona di New York che qui ha trovato le condizioni per mettere a segno la sua vocazione di allenatrice. Dopo la Laurea in Scienze Motorie, negli ultimi anni, Franca ha istituito sulle rive del lago incantato corsi per runner di tutti i livelli, per migliorare la tecnica di corsa e le proprie performance, imparare a gestire, anche mentalmente, gli allenamenti, arricchire il proprio bagaglio culturale e dissipare tanti dubbi.

Un periodo di preparazione che termina con la partecipazione al Giro Lago di Resia, una gara dal carattere intrigante e dal sapore romantico, estremamente panoramica, di poco più di 15 km, quelli che servono per compiere l’intero periplo del Lago di Resia e che quest’anno, in occasione della 25^ edizione, si veste della luce delle fiaccole e va in scena in notturna, sabato 12 luglio.