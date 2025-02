L’azzurra Sofiia Yaremchuk torna alla Napoli City Half Marathon

„Mi sono allenata in maniera perfetta in altura in Kenya in questo ultimo periodo, sono tornata una settimana fa e sarà una gara test per verificare le condizioni atletiche una volta tornata dal periodo in altura. Tutto è simile all’anno scorso, quindi mi aspetto una grande gara”. Dopo aver ‘pareggiato’ il record italiano di mezza maratona, il sogno di tanti è esultare ancora per un nuovo primato nazionale. “Come ogni gara che affronto voglio correre forte e dare il meglio. Per il record servono le condizioni meteo perfette, il percorso l’abbiamo visto tutti anche con il record del 2022 di Yeman Crippa, è molto veloce. L’impegno sarà massimo. Sarò poi in gara ai Campionati Europei di corsa su strada in Aprile e alla Maratona di Londra il 27 Aprile”. Terza volta a Napoli, Sofiia è emozionata nel tornare: “Adoro Napoli, il suo calore, la gente, il pubblico, gli organizzatori. Mi sento a casa quanto vengo a correre qui”.

Le donne

In dieci per la vittoria, tre dal Kenya, due dall’Etiopia, dalla Polonia e dall’Italia e una dal Burundi pronte a diventare le stelle del firmamento della Napoli City Half Marathon.

Italia, Burundi, Etiopia, Kenya e Polonia, sono queste le bandiere che sventolano sulla linea di partenza femminile della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio. Sofiia correrà gomito a gomito con la keniana Gladys Longari Cherop, già capace del crono di 1h07:28 – Milano (ITA) 2023 e incalzata, a sua volta, dall’etiope Alemitu Olana Tariku, nel 2019 medaglia d’oro ai Campionati Africani U20 3000m e bronzo nei 5000m, argento ai Campionati del Mondo di Cross. L’etiope vanta un personal best di 1h07:49 fatto segnare a Madrid nel 2023. Sulla carta, potremmo posizionare qui Sofiia Yaremchuk (CS Esercito). Il gruppo delle inseguitrici è compatto con la keniana Nelly Jeptoo che schiera il crono di 1h09:49 ottenuto a Venlo (Ned), nel 2023, l’etiope Meselu Berhe Kahsay che porta in dote il primato personale di 1h10:21 da Huangshi (Chn) nel 2024, la burundese Elvanie Nimbona (ASD Carmax Camaldolese), ottava ai Campionati Africani 5000m nel 2014 e 10000m nel 2022, sulle strade del capoluogo campano, per limare il primato di 1h10:32 strappato a Udine nel 2018 e la keniana Sheila Cherotich con 1h10:34 a Bilbao (Esp), nel 2024. Torna, dopo la vittoria in volata del 2023, la polacca Angelika Mach, già campionessa Nazionale polacca 2022 nei 5000m che dovrà abbassare il suo 1h11:07.

Poco più dietro ci sarà la connazionale Alexandra Lisowska con un curriculum di tutto rispetto, nel quale sono in lista titoli di Campionessa Nazionale 10km strada 2020, Maratona 2021, 10000m 2022, campionessa europea di maratona nel 2022 ed il primato nazionale di maratona. La Lisowska porta in dote il crono di 1h12:06 ottenuto a Roma nel 2024 e dovrà battersi con l’altra azzurra, Aurora Bado (CS Carabinieri Sez. Atl) che ha già dimostrato di che pasta è fatta conquistando il bronzo ai Campionati Europei 10000m nel 2023 e collezionando un primato di specialità di 1h12:33 a Berlino nello stesso anno. Per lei sarà la prima esperienza sulle strade partenopee.

Le gare

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

