Napoli City Half Marathon, più di settemila al via

NAPOLI – Sta per scattare la grande festa della Napoli City Half Marathon di sabato 22, con la Family Run&Friends, e domenica 23, con la half marathon e Staffetta Charity Program. Nel corso degli anni, l’evento ha conquistato il cuore di migliaia di runner , a caccia di velocità del percorso e della sua bellezza, di un fine settimana all’insegna di tradizioni gastronomiche rinomate in tutto il mondo e di cultura e di quell’atmosfera magica che Napoli ha costruito e tramandato nei secoli. La manifestazione ha saputo conquistare gli onori per l’ alta qualità tecnica e l’alto livello organizzativo, un fregio che Napoli Running può indossare grazie alla realizzazione dei primati italiani maschile e femminile di mezza maratona , una circostanza che ha caratteristiche uniche.

I numeri

E‘ una questione di numeri, che superano la vetta dei 7mila iscritti da 681 squadre, un dato che solletica l’orgoglio degli organizzatori, specialmente quando questi numeri raccontano una storia di successo dove la quota rosa tocca il 30% e gli stranieri provengono da quasi la metà dei Paesi del mondo, da 101 nazioni, dato ulteriormente corroborato dal fatto che i partecipanti da fuori Italia siano oltre il 45%. Presenti atleti da tutti i continenti, Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti sul podio di numerosità, ma anche partecipanti da molto lontano, come quelli che provengono dalla Nuova Zelanda. Questo numero racconta un’altra importante considerazione, che, cioè, quasi 3500 atleti hanno prenotato un posto sulla linea di partenza della gara, al contempo muovendo un giro economico fatto di hotel, ristoranti, attrazioni culturali, mezzi di trasporto e tanto altro, con un impatto eccezionalmente positivo sul turismo partenopeo.

Anche il Bel Paese si è tutto schierato sulla linea di partenza, con la padrona di casa seguita da Lazio, Sicilia e Puglia ex aequo, Lombardia ed Emilia – Romagna.

Curiosità

I più giovani in gara sono i 19enni Jasper Nijland e Emie Moulager, a batterli di esperienza ci saranno la 75enne Marija Mija Svara e l‘81enne Vittorio Aloi.

Il weekend di gara è per tanti l’occasione di condividere con 7mila persone la propria festa di compleanno durante la quale si spegneranno 1044 candeline. Gli auguri vanno a Janaina Bonfa, Corentin Cadoz, Diana Bacik Chrenkova, Claudia Colazzo, Romanie Denijs, Domenico Di Puorto, Daniel Dzurov, Miruna Fanea, Lilla Arvai Horvath, Stella Izzo, Dagmar Kostelecka, Xinyu Liu, Raffaele Marzano, Vera Matejova, Pietro Palmisano, Pellegrino Palumbo, Pasquale Pepe, Diego Rodriguez, Marco Sambenedetto, Segio Sassani, Ruggero Urso, Erik Van Steenwinkel, Giuseppe Veneruso, Slavek Zbirovsky.

I team più numerosi sono Asd Amatori Vesuvio, Asd Amatori Marathon Frattese, Caivano Runners ex aequo con Asd Podistica Frattese.

Appuntamenti

Primo appuntamento sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Scenderà tra le strade del capoluogo partenopeo anche l’atleta tedesco Boris Becker, ex numero 1 al mondo di tennis e Academy Member Laureus, che si ritaglierà anche un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti, prima di cominciare la passeggiata.

Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. E‘ possibile iscriversi di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara in area expo.

Domenica 23 febbraio 2025, al via la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse.