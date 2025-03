Nel sole della Termal Bologna Marathon vincono il keniano Cheruiyot e l'italiana Giorgia Venturi

I risultati di Termal Bologna Marathon

Cronaca gara uomini

Il primo passaggio al km 7.5 vede in testa l’israeliano Dvir Yossi con il crono di 20’56” seguito dai keniani Martin Cheruiyot ed Enos Kales Kakopil, rispettivamente in 22’30” e 22’49”. Primo portacolori nazionale Alessio Milani in 24’45”. Al km 13, Cheruiyot guida in 39’58” con Kakopil in 41’09” e Riccardo Vanetti in 44’10”. Solitario il passaggio di Martin Cheruiyot al km 24 in 1h17’00” che si presenta al traguardo dopo un assolo che, con il crono di 2h21’55”, vale il primato di gara, limando di quasi 30” il precedente, nelle gambe del connazionale Simon Kamau Njeri che lo deteneva con 2h22’28” dallo scorso anno.

“Ho subito premuto sull’acceleratore per accumulare un po’ di vantaggio, sapevo che il percorso non è semplice. Per fortuna il meteo è stato ideale”, ha dichiarato il vincitore. “Mi sono ritrovato da solo, sono felice di come ho condotto la gara”, ha concluso Cheruiyot.

Dopo il 34° km, Alessio Milani (Atl. Monfalcone) apre il gas per tagliare il traguardo in seconda posizione assoluta in 2h28’22” lasciando al keniano Enos Kales Kakopil il gradino più basso del podio in 2h29’12”.

Cronaca gara donne

Per le donne è Giorgia Venturi a passare in 29’03” seguita dalla finlandese Jutta Paajamaa e dalla lituana Neringa Cobb, rispettivamente in 30’18” e 30’19”. Testa di gara congelata al km 13, Venturi in 51’09”, Paajamaa in 53’24” e Cobb in 53’29”. Sempre in testa Giorgia Venturi (Pod. Ozzanese) che migliora di netto il suo primato personale e sale sul gradino più alto del podio tagliando il traguardo in 2h53’02” con grandissimo entusiasmo.

“Speravo tanto di migliorare il mio primato personale, ed eccomi qui, al traguardo da vincitrice”, ha esordito la vincitrice, infermiera nella vitta di tutti i giorni. “Ho corso sempre da sola, sono felicissima”. Seconda piazza per Arianna Castellan (Ass. Atl. N.E.VI) in 3h10’42”, terza la polacca Paulina Sienkiewicz Gadzikowska in 3h11’13”.

I risultati di 21 km Run Tune Up

Cronaca gara uomini

Primo passaggio per Luis Matteo Ricciardi (Asd Dinamo Running) in 40’47” al 13° km, subito tallonato dal danese Gustav Krøll in 40’52” e dallo spagnolo Felipe Gomez Severino in 42’00”. Gara immutata al km 18 con Ricciardi a guidare in 56’36”, Krøll in 56’57” e Severino in 58’37”.

Vittoria per Luis Matteo Ricciardi (Asd Dinamo Running) che con il crono di 1h06’35” frantuma il primato di gara, appartenente a Francesco Mariani con 1h08’17” nel 2024, e centra anche il suo personal best. Piazza d’onore per lo spagnolo Felipe Gomez Severino in 1h08’54” e terzo posto per Johannes Tegner (Ak Maximir Zagreb) 1h10’41”.

Cronaca gara donne

Al km 13, al femminile, Marika Accorsi passa in 46’30” seguita dall’etiope Asmerawork Wolkeba Bekele in 46’35” e dalla compagna di squadra Giulia Vettor in 47’50”.

Posizioni congelate al traguardo, dove Marika Accorsi (CUS Parma) fa il vuoto e sgretola il primato di gara, precedentemente nelle gambe di Rosa Alfieri dal 2024 che aveva corso in 1h24’21”, tagliando il traguardo in 1h15’50”. “Sono molto entusiasta di aver corso su questo bellissimo percorso, è stata la mia prima partecipazione a questa gara, sono davvero felice ed è una buona prova in vista degli italiani di cross”, ha detto la vincitrice. Piazza d’onore per l’etiope Asmerawork Wolkeba Bekele che si presenta attardata in 1h18’15” con Giulia Vettor (CUS Parma), terza assoluta, alle sue calcagna, in 1h18’28”.

Presenti anche l’Assessora allo Sport Comune di Bologna Roberta Li Calzi (Lolli Auto Asd) e l’Assessora Turismo Commercio e Sport Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni (Rimini Marathon Unstoppable), entrambe al traguardo in 1h56’51”.

“Sono felicissima, anche di aver completato la mia prova in meno di due ore, un buon tempo per chi, come me, incastra la corsa tra mille impegni. Per me correre una manifestazione così ben organizzata, nella mia città, raccogliere i commenti entusiasti di persone giunte da tutta Italia e da tutto il mondo, felici di aver goduto dei percorsi nel centro cittadino, dell’accoglienza e del nostro buon cibo è un grande privilegio”, ha commentato l’Assessora Li Calzi.

I risultati di 30 km dei Portici

Cronaca gara uomini

Gruppo di testa al km 7.5 con Gianluca Scardovi (Runcard) in 24’22, Davide Parisi e Elia Generali in 24’32”. Al km 13 la testa di gara è costituita da Scardovi, Parisi e Generali, tutti in 43’49”. Vittoria in 1h44’48” per Davide Parisi (Lagarina Crus Team) che cambia ritmo e lascia tutti indietro, abbattendo anche il primato di gara di 1h47’57” appartenente a Daniele Lanza dall’ultima edizione.

“Ho corso in gruppo fino al 25° circa, poi ho allungato. Il percorso richiede un impegno muscolare ma è molto bello e ho apprezzato il tifo caloroso, tornerò. Ho scelto di partecipare in preparazione all’esordio sulla distanza regina”, ha commentato il vincitore.

Secondo gradino del podio per Elia Generali (SSDRL Cinque Cerchi) in 1h45’22”, podio completato da Ferdinando Chimenz (DK Runners) in 1h46’27”.

Cronaca gara donne

Leader al femminile al primo passaggio è Federica Cicognani in 28’28”, ad una manciata di secondi da Sara Boer in 28’38” tallonata da Cristina Gogna (Atl. Verbano) in 29’04”. Cicognani ancora leader al km 13 con 50’25” seguita da Boer in 51’14” mentre risale in terza posizione Camilla Vittori Venenti in 51’48”.

Bis di Federica Cicognani (Atl Imola Sacmi Avis) che migliora di oltre 5’ il suo crono su questo percorso fermando il cronometro in 2h01’06”. “Sono felicissima, è stata una giornata bellissima, Bologna per me è una tappa fissa grazie anche al tifo entusiasta”, ha dichiarato la vincitrice. Dietro di lei Sara Boer (Asd KM Sport) in 2h03’11” che ha corso con il fiato sul collo di Camilla Vittori Venenti (Runners Bergamo), terza in 2h03’29”.

Campionato Italiano Federazione Sport Sordi Italia (FSSI)

Disputato anche il Campionato Italiano Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) sulla distanza di 30 km. Vittoria di Silvio Licastro (Cosenza K42) in 1h50’43” seguito da Alessandro Vizzini (Asd Pachino Running) con il tempo di 1h55’04” e Giorgio Battistello (Asd Runners Valcalepio) in 2h223’59”.

Al femminile, come da pronostico, vittoria di Cristina Gogna (Atl. Verbano) in 2h05’53” che anticipa Chiara Sparviero (Sisport SSD) in 2h24’33” a sua volta con grande vantaggio su Rosa Larocca (Violettaclub) in 2h48’36”.

Tecnocasa Bologna City Run 5 km

Grande festa con 3mila presenze, tantissimi bolognese alla Tecnocasa Bologna City Run 5 km. Tra i partecipanti, Gianni Morandi in compagnia del cantautore Alessandro Maraniello e della amica di tante avventure, l’ex maratoneta azzurra Laura Fogli.

Sabato 1 marzo, Tigotà KIDS Marathon

In centinaia i bambini che hanno messo in campo il loro coraggio sfidando qualche goccia di pioggia e

trasformando Piazza Maggiore nel palcoscenico di divertimento targato Tigotà KIDS Marathon, nel quale hanno trovato posto tantissime iniziative pensate per coinvolgere i più piccoli.

“Una storica quarta edizione densa di forti emozioni che hanno reso grande la città di Bologna. Tanti i primati del percorso così come tantissimi i partecipanti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Un fiume colorato e sorridente di atleti illuminato da una bellissima giornata di sole nella quale hanno vinto temi importanti quali sostenibilità, solidarietà, socialità. Ringrazio tutte le istituzioni e gli enti che hanno collaborato, i partner ed i 500 volontari, vera anima e volto della manifestazione. Il successo della Termal Bologna Marathon è frutto di un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato Teresa Lopilato, Presidente di Presidente Bologna Sport Marathon.

In merito alla sostenibilità dell'evento da sottolineare i 19mila litri di acqua filtrata e a km zero del partner Cullingan: “Culligan, in linea con la sua mission aziendale di migliorare la vita delle persone e proteggere il pianeta, ha scelto di collaborare con la Termal Bologna Marathon 2025. Il nostro l’obiettivo è stato dare accesso ad acqua più pulita, sicura e dal gusto migliore agli atleti e al pubblico, attraverso la nostra impareggiabile esperienza nei sistemi di filtrazione d’acqua, e al contempo riducendo l’impatto sull’ambiente”, ha affermato Giulio Giampieri, Presidente del gruppo Culligan in Italia. “Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa grande manifestazione e aver dato il nostro contributo per rendere questa grande manifestazione sportiva una delle prime in Italia senza bottiglie d’acqua in plastica. Un passo avanti che auspichiamo possa ispirare altre realtà, così come il pubblico stesso. Oggi, avere accesso ad acqua di qualità senza far ricorso alle bottiglie in plastica è una possibilità concreta e di facile accesso.”