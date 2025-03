Roma una corsa Eterna è il Convegno Università Sapienza e ACEA Run Rome The Marathon

ROMA – Si avvicina a grandi passi la 30^ ACEA Run Rome The Marathon di sabato 15 e domenica 16 marzo, un evento la cui anima si incardina nella storia della Capitale e che si prepara a fare storia con i suoi 50mila partecipanti. Siamo nel pieno della Rome Running Week , tante le novità e le attivazioni messe in campo per rendere epocale questo compleanno speciale.

La Tavola Rotonda

Dopo aver aperto la strada all’importanza di vivere lo sport con cognizione scientifica, la tavola rotonda frutto della collaborazione con La Sapienza è ormai una tradizione. Mercoledì 12 marzo, a partire dalle ore 10.00, l’Aula Magna dell’Università La Sapienza farà da teatro a “Sapienza e ACEA Run Rome The Marathon con il convegno: “Roma una corsa Eterna”. I lavori saranno aperti con i Saluti Istituzionali della padrona di casa, la Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni, seguiranno i saluti dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, di Daniele Quinzi direttore Marketing di Corriere dello Sport-Stadio e di Lorenzo Benfenati senior manager Infront Italy e project manager Acea Run Rome The Marathon.

La tavola rotonda proseguirà con la moderatrice Cristina Limatola, Prorettrice Sport e Benessere Sapienza Università di Roma che darà la parola al Prof. Lorenzo Maria Donini il quale affronterà il tema “Sostenibilità del sistema agroalimentare” a cui seguirà l’intervento del Prof. Matteo Vitali sul tema “Acqua e Sostenibilità”. Il fil rouge dell’acqua fa da padrone anche nell’intervento del Prof. Maurizio Barbieri dal titolo “La qualità delle acque sotterranee e le implicazioni ambientali” che poi passerà la parola al Prof. Paolo Emilio Adami per mettere in evidenza l’impatto del clima sullo sport, con il suo intervento “Esercizio fisico in ambienti estremi da cambiamento climatico: le nostre città”. Prima della sospensione dei lavori per una breve pausa, sarà la volta del Dr. Claudio Cosentino, Presidente di ACEA ATO 2, title sponsor dell’evento, che affronterà il tema “Una nuova cultura dell’acqua: la necessità di sensibilizzare i giovani al valore della risorsa idrica”.

La ripresa dei lavori con la Tavola Rotonda Grandi eventi sportivi e terzo settore vedrà la moderazione da parte di Alessandro Scotto di Palumbo del Centro di Servizi sportivi SapienzaSport che introdurrà le Prof.sse Barbara Mazza e Maria Paola Faggiano che presenteranno un update dello studio di ricerca. Questa sessione si chiuderà con l’intervento di Alberto Fiasconaro, head of marketing Cisalfa Goup, che affronterà il tema “Special Olympics: sport ed inclusione”.

Terza fase della tavola rotonda dal titolo “” che sarà moderata dacapo ufficio Stampa di ACEA Run Rome The Marathon. Il primo spazio sarà per il responsabile del progetto di sostenibilità, seguito dal responsabile Charity Program

Sarà poi la volta di Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati Ecopneus che presenterà l’intervento “Performance e sostenibilità: la gomma riciclata da PFU nel traguardo della ACEA Run Rome The Marathon”. In collegamento avverranno gli interventi di Lajal Andreoletti, responsabile progetti ambientali LifeGate ed Emanuela Lucidi, Le Malefatte, La Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri.

La chiusura dei lavori vede in cattedra Lucilla Andreucci, ex maratoneta azzurra e oggi coordinatrice, all’interno della ACEA Run Rome The Marathon del nuovo progetto Rome is Woman e infine della responsabile Centro Servizio Volontariato Lazio Francesca Amadori.

I saluti finali sono affidati a Federica Romano, responsabile dei Pacer e Get Ready di Acea Run Rome The Marathon.

Causa maltempo è annullata la Sapienza Run, mentre sarà inoltre possibile iscriversi alla ACEA Water Fun Run dalle ore 9.00 alle 19.00.