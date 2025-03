Statistiche e numeri della Acea Run Rome The Marathon: 127 nazioni, 50mila partecipanti

ROMA – Sale la tensione che porterà ad un’esplosione di gioia, divertimento e grande sport. Una settimana in cui l’adrenalina è il leitmotiv che muove oltre 50mila persone (20mila dall’estero) accorse nella Città Eterna per far parte di una nuova era, quella del 30° compleanno di Acea Run Rome The Marathon di sabato 15 e domenica 16 marzo. Un evento lungo una settimana intera, grazie al ricco calendario della Rome Running Week, dove le iniziative di sostenibilità, solidarietà, del sociale si sono unite allo sport sposando anche il Giubileo 2025.

I numeri delle non competitive

Oltre 50mila al via dei tre eventi: 28mila in maratona, 4mila alla staffetta e 20mila alla stracittadina del sabato. Si comincerà infatti sabato 15 marzo con l’Acea Water Fun Run che vedrà impegnate 20mila persone, famiglie, bambini, amici a 4 zampe con la Stracanina. Tutto sarà al Circo Massimo per godere di una carrellata di eventi pensati per aggiungere un pizzico di extra divertimento ad una giornata di benessere, socialità, sport e solidarietà.

Alla l’Acea Water Fun Run iscritti più di 4mila stranieri da 97 nazioni, tra questi anche i maratoneti , senz’altro insieme ai propri accompagnatori, che potranno così godersi un evento in più e apprezzare la calorosa accoglienza della Capitale d’Italia.

Domenica mattina alla staffetta Acea Run4Rome iscritte 1000 squadre, tra queste anche 6 ‘speciali’ di Athletica Vaticana, la ‘squadra’ di Papa Francesco. Saranno dunque 4mila atleti da 57 nazioni che condivideranno le emozioni della maratona consegnando ai propri compagni un messaggio di solidarietà, ciascuno rispetto al charity partner in nome del quale ha scelto di partecipare. Sono ben 37 le Organizzazioni No Profit aderenti al progetto Charity.

I numeri della maratona

Per la prima volta nella storia della maratona italiana sarà dato il via a 28mila maratoneti, il record precedente era sempre della maratona di Roma, l’anno scorso 2024, con 18.300 iscritti, dunque un incremento di ben 10mila partecipanti.

Un numero che impressionante, moltiplicandoli per i 42,195km che dovreanno correre, tutti insieme copriranno la distanza di 1.176mila chilometri, ben 294 volte il giro del mondo.

28mila cuori e 56mila gambe pronti a battere all’unisono, a lasciare il segno del proprio passaggio in una città che, ancora una volta, dimostra di essere leader indiscussa quando si tratta di fare la storia. E’ il resto del mondo a guidare la classifica, il 65% previene dall’estero, 127 le Nazioni presenti. Dietro ai 9610 italiani ci sono i cugini d’oltralpe francesi (3.729) come prima nazione estera, tallonati dagli atleti del Regno Unito (2.957) e dagli spagnoli (910). Appena dopo ci si affaccia sull’altro lato dell’Atlantico con gli Stati Uniti (985) ex aequo con i polacchi. Migliaia gli atleti che vengono da paesi molto lontani, rappresentati tutti i 5 Continenti, 210 dal Messico, 152 dal Brasile, 65 dall’Australia, 19 dall’Islanda e 10 maratoneti dalla Nuova Zelanda.

L’Italia è tutta al via, dopo la padrona di casa ci sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In campo scende la forza di 1596 squadre, leader per numerosità LBM Sport Team (247 atleti), seguita da Podistica Solidarietà (205) e Piano ma arriviamo SSD (197). E’ al decimo posto la prima squadra non laziale, Atl. Winner Foligno, con 48 atleti.

Si raccolgono i frutti dell’impegno degli organizzatori, tra cui il progetto «Rome is woman» coordinato dalla ex azzurra di maratona Lucilla Andreucci, per accrescere la quota rosa che sfiora il 30% con 7900 partecipanti.

I più giovani al via sono i 19enni Fabian Schulz e Olivia Mahon ai quali la scena viene rubata dai più maturi, la 89enne Genevieve Salerno nata nel 1936 ed il primatista mondiale di specialità di categoria Antonio Rao, nato nel 1933, applausi per i suoi 92 anni.

Auguri a…

Il weekend di gara sarà anche una festa di compleanno allargata per 134 atleti, tutti insieme spegneranno 5517 candeline.

Federico Ciulli, Jasmin Gill, Iulian Micu, Sabine Aptel David, Edmunds Astics, David Burgun, James Stone, Pierre Variot, Juliet Odom, Massimo Guerrieri, Irene Deng, Andrea Piscopo, Flex Debbaut, Luca Gentile, Sharleen Vrancx, lberto Nurzia, Ronald Pereira, Christopher Baxter, Karl Unterhauser, Leila Methnani, Jakob Petersen, Alexandre Mignon, Elena Navickiene, Léa Rocchi, Brian Stowe, Karsten Henk, Max Bonmarchand, André Kipiani, Thiele Yannick, Anja Maria Bauer, Jens Hubert, Garcia Thierry, Davide Pinaschi, Shawn Jäger, Philippe Sartori, Dulcineia Pereira, MarizMille Isabel Tidemandsen, Patrizia Labardi, Pauline Ruello, Christian Hutchings, Giuseppe Sulmona, Andrea Sartori, Michael Bearman, Giuseppe Aquilino, Emma Reilly, Carla Marie Clough, Hugo Bailleul, Thiago Almeida Petramale, Jorge Gonzalez Blanco, Ross Lamb, Tove Jensen, Théodore Desforges, Michaela Lindzus, Nunzia Mazzone, Stéphanie Rosu, Ignacio Ariznavarreta, Luca Vacinaletti, Rafał Krajczyński, Patrizia Bason, Daniele Cavedale, Frederic Guillaume, Silas Seitz, Francesco Tirelli, Daniel Michal Draga, Nancy Schmidt, Haoua Halilou, Jan Górski, Hannah Schmidt, Louise Carpentier, Harold Vela León, Henrik Zillmer, Domenico Sciarretta, Nicklas Orluff, Luc Theobald, Filippo Cheli, Wojciech Lewandowski, Darren Mcdonald, Andrew Stonehouse, Silvia Cortese, Stanislav Surin, Francesco Santunione, Maurizio Marchesoni, Pier Angelo Bordiga, Roberto Celia, Tayla Douglass, Giorgio Donvito, Angela Buratti, Gregory Touret, Andrea Zucchini, Angela Vita Leoce, Lettie Sethole, Tommaso Brugnera, Maurizio Colletti, Pasquale Fazio, Alex Otter, Tito Cueto Jr, Filip Komarm, Gianni Stirpe, Israel Rebollo, Adriano Famoso, Amandine Cortone, Eliane Vialard, Kevin Pincon, Katarzyna Wechman, Cristina Grani, Sandrine Le Cadre, Josh Bayley, Juliette Imbert, Matteo Canepa, Eric Herion, Mauro Vassallo, Luigi Maccio', Herion Eric, Darrell Green, Gianni Cordova, Laura Capalbo. Marco Raggioli, Tito Tine, Jonathan Locatelli, Giuseppe Marco Sanna, Andrew Douglas, Ludovic Larsin, Federica Marzi, Peter Piontek, Rebecca Edgecombe, Jasmin Lichtmannegger, Matt Smart, Emma Dammeier, Luis Escudero Soler, Sten Almås, Henry Waddon, Valentina Tavazzi Pellati, Irène Marchand, Massimiliano Venanzi