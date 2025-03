Inaugurato l’Expo di Acea Run Rome The MarathonInaugurato l’Expo di Acea Run Rome The Marathon

Hanno detto:

ROMA – E’ stato inaugurato oggi alle 11.30 l’Expo della 30^ Acea Run Rome The Marathon presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato. Ad accogliere gli ospiti d’onore una rappresentanza dello staff organizzativo, il Marketing Director di Infront Stefano Deantoni, il Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio Daniele Quinzi, il Presidente di Atielle Roberto Cianci, il Direttore della Comunicazione ACEA Virman Cusenza, il Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni Italia Joma Sport Mauro Conti e l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. Claudio Carserà.

Hanno detto:

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo: “Tutto il mondo corre a Roma. La maratona cresce sempre di più, i numeri lo dimostrano: oltre 28 mila iscritti alla corsa competitiva, 22 mila per la Fun Run amatoriale del sabato e oltre 20 mila iscritti stranieri. Ma i dati non danno l’idea di quello che è clima di festa e di felicità che si respira già da oggi nel villaggio all’Eur. Ho visto famiglie, gruppi di amici arrivati da ogni parte del mondo, anche da Pechino e dal Perù: correranno e rimarranno in vacanza in città. I grandi eventi sono fondamentali: muovono l’economia, creano indotto e posti di lavoro, inoltre aiutano a valorizzare la nostra città comunicandola in una chiave più moderna. Ringrazio gli organizzatori e tutti gli sponsor, oltre le forze dell’ordine che fanno un lavoro preziosissimo. Sarà un gran weekend di sport e di festa. Domani ci sarà la Fun Run e Italia-Irlanda del Sei Nazioni all’Olimpico, domenica la gara competitiva della maratona e Roma-Cagliari alle 16: questa deve essere la normalità per una città internazionale e moderna come Roma vuole essere”.

Stefano Deantoni, Marketing Director di Infront: “Porto i ringraziamenti degli organizzatori, ogni anno facciamo un record, è una grande soddisfazione ma anche un dato di fatto, con 20mila atleti stranieri sappiamo, da uno studio condotto con La Sapienza, che questo ha un impatto economico sul territorio di 75 milioni di €. Vedere, dopo un anno di lavoro, questo risultato, significa che abbiamo lavorato bene. Ringrazio i tanti espositori, alle 80 aziende che sono qui per offrire ai runner anche una esperienza. Sarà un lungo weekend di sport e divertimento nel quale trova spazio l’attenzione alla sostenibilità, come auto elettriche, riciclo, contenitori per la raccolta differenziata, recupero del cibo per evitare lo spreco. Ad un impatto economico importante si associa un impatto ambientale quasi zero. Grazie alle istituzioni nelle quali abbiamo trovato grande collaborazione”.

Daniele Quinzi, Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: “Siamo organizzatori che fanno questo lavoro con passione, come Corriere dello Sport – Stadio, quando lo abbiamo acquisito, questo evento contava 7mila iscritti, oggi siamo qui ad accogliere oltre 50mila partecipanti sempre con un credo, quello di pensare che le gare estere non sono migliori di noi, Roma e l’Italia non sono seconde a nessuna, non c’era motivo perché non ci fossero anche qui grandi numeri, grandi e tanti sponsor. Con un po’ di presunzione e un pizzico di fortuna siamo riusciti ad organizzare un evento straordinario, con un percorso unico al mondo, nonostante le tante difficoltà organizzative e con un arrivo nuovo, al Circo Massimo, emozionantissimo. Abbiamo costruito una pedana di 150 m con materiale ecosostenibile perché i maratoneti possano tagliare il traguardo come dei Gladiatori. Tantissime novità, frutto della macchina organizzativa fatta di professionisti ma anche di persone che amano la corsa e sono runner esse stesse. Il fil rouge di questo evento è l’acqua, che è un elemento epidermico, un legame a doppio filo con l’idratazione. E’ l’evento sportivo più grande di sempre, buon divertimento a tutti”.



Roberto Cianci, Presidente di Atielle: “E’ davvero una grande soddisfazione vedere oggi quello che è diventata la Maratona di Roma a 30 anni dalla prima edizione. E’ il risultato del gruppo di lavoro molto professionale e che farà cose molto più grandi di quello che abbiamo fatto noi in passato pur impegnandoci al massimo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e adesso che abbiamo passato il testimone a loro sono certo che Maratona di Roma diventerà ancora più grande”.

Virman Cusenza Direttore della Comunicazione ACEA: “L’hashtag della manifestazione #runforwater conferma come la risorsa idrica è il tema identitario di questa corsa: la Maratona dell’Acqua. Parliamo di un elemento indispensabile per lo sport e la salute. Possiamo dire che l’acqua sta allo sport esattamente come la crescita del Pil sta all’economia, che a sua volta non avrebbe alcuna possibilità di sviluppo senza l’accesso alle risorse idriche. Tutte le economie nella storia sono fiorite grazie alla ricchezza di acqua e la storia di Roma ne è uno dei massimi esempi”.



Mauro Conti Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni Italia Joma Sport: “Sono orgoglioso di rappresentare Joma Italia in questo momento in cui ci sono tantissime persone per un evento straordinario. Lavoriamo tutto l’anno per la realizzazione di prodotti di alta qualità, vedere che così tanti atleti che parteciperanno alla maratona indosseranno i nostri materiali tecnici è motivo di grande orgoglio. Siamo partiti per questa avventura cinque anni fa, con numeri decisamente inferiori, Roma è cresciuta con la maratona e questo significa che Roma e Joma insieme hanno costruito qualcosa di grande, che non ha nulla da invidiare ad altri eventi, buona maratona a tutti”.

Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR S.p.A: “Benvenuti nel nostro palazzo dei Congressi. Ringrazio tutti gli organizzatori, le istituzioni, l’Assessore per l’impegno che viene profuso per l’organizzazione della Acea Run Rome The Marathon che è diventata ormai a tutti gli effetti un evento internazionale, riconosciuto come un appuntamento fisso. Ho visto prima il percorso dove si svolgerà la maratona e vedendo soltanto il punto di partenza e il punto di arrivo non abbiamo niente da invidiare a nessuno e quindi sono molto contento che questa manifestazione sia cresciuta e abbia raggiunto numeri così importanti. Dal nostro punto di vista, EUR Spa ospita il villaggio della maratona dal 2000 (prima volta), poi ininterrottamente dal 2009. Siamo molto contenti di avere l’opportunità, a parte dimostrare la nostra vera anima, di accogliere qui tutti i partecipanti alla maratona in questo bellissimo quartiere. Auguro a tutti buon divertimento e in bocca al lupo per questo evento”.

I numeri

27 ore concentrate in tre giorni di intrattenimento, sport activity, 4500 m2 con oltre 100 stand, di cui il 20% di stranieri, di sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Aperto ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del wellness. Expo Village non è solo la location in cui ritirare pettorale e pacco gara ma anche il posto ideale dove gli iscritti provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi alla vigilia del grande evento, magari degustando “Expo Village Food & Beverage”, e dove è possibile conoscere dinamiche e mission del Charity Program collegato a maratona, Acea Run4Rome, e Acea Water Fun Run.

Da non perdere sabato la presentazione degli élite Runners, i campioni al via, dei “Senatori” di Acea Run Rome The Marathon e dei pacer, gli assistenti di gara che porteranno al traguardo tutti i maratoneti.

Le attività

Tantissime opportunità di divertimento per adulti e bambini, area giochi in legno, area giochi con biliardini e dama, area food con food Truck, area Red Bull con event car, diverse installazioni per intrattenimenti divertenti.

Green

Acea Run Rome the Marathon ha già nel suo curriculum la certificazione ISO 20121:2012 rilasciata dall’Ente certificatore RINA, grazie al supporto del Sustainability Partner Circularity continua la corsa verso la carbon neutrality con l’impegno e il pieno coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’Organizzazione. L’Organizzazione mira a ridurre sensibilmente gli impatti ambientali e generare effetti benefici sugli impatti sociali ed economici dell’evento stesso. All’interno del villaggio anche tante aree verdi in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale per la fornitura del verde.

Le Associazioni

Vero grande motore dell’Acea Run Rom The Marathon sono gli oltre 2.500 volontari che saranno per tre giorni il volto di Roma e della sua maratona, la loro assistenza e professionalità uniti al sorriso, alla passione e all’entusiasmo che li caratterizza saranno fondamentali. Tante le Associazioni in campo a coadiuvarli, come sempre presente anche i Legionari del Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell’antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo.

Solidarietà

Un evento ricco di attività pensate per la famiglia e per l’ambiente, con un ampio spazio per il sociale, ben 37 la ONP coinvolte che scendono in campo con la staffetta di Acea Run4Rome, quest’anno in grande spolvero grazie alla partecipazione con 1.000 squadre.

I numeri della maratona

Per la prima volta nella storia della maratona italiana sarà dato il via a 28mila maratoneti, il record precedente era sempre della maratona di Roma, l’anno scorso 2024, con 18.300 iscritti, dunque un incremento di ben 10mila partecipanti.

Il 65% previene dall’estero, 127 le Nazioni presenti. Dietro ai 9610 italiani ci sono i cugini d’oltralpe francesi (3.729) come prima nazione estera, tallonati dagli atleti del Regno Unito (2.957) e dagli spagnoli (910). Appena dopo ci si affaccia sull’altro lato dell’Atlantico con gli Stati Uniti (985) ex aequo con i polacchi. Migliaia gli atleti che vengono da paesi molto lontani, rappresentati tutti i 5 Continenti, 210 dal Messico, 152 dal Brasile, 65 dall’Australia, 19 dall’Islanda e 10 maratoneti dalla Nuova Zelanda.

L’Italia è tutta al via, dopo la padrona di casa ci sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In campo scende la forza di 1596 squadre, leader per numerosità LBM Sport Team (247 atleti), seguita da Podistica Solidarietà (205) e Piano ma arriviamo SSD (197). E’ al decimo posto la prima squadra non laziale, Atl. Winner Foligno, con 48 atleti.

Si raccolgono i frutti dell’impegno degli organizzatori, tra cui il progetto «Rome is woman» coordinato dalla ex azzurra di maratona Lucilla Andreucci, per accrescere la quota rosa che sfiora il 30% con 7900 partecipanti.

Orari di apertura

Giovedì 13 marzo dalle 15.00 alle 20.00

Venerdì 14 marzo dalle 9.00 alle 20.00

Sabato 15 marzo dalle 9.00 alle 20.00