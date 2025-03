Partenza e arrivo per tutti al Circo Massimo, primo appuntamento sabato mattina dalle ore 10 con la Wake Up Run a cui possono partecipare anche tutti i maratoneti che domani correranno la maratona.

Al via alle 10.15 la Stracittadina Acea Water Fun Run e successivamente la Stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.