Acea Run Rome The Marathon, parola d’ordine sostenibilità

ROMA – E’ iniziato il countdown verso la Acea Run Rome The Marathon, Acea Run4Rome e Acea Water Fun Run che conquistano il traguardo di oltre 50mila atleti al via. Un risultato che riempie di orgoglio gli organizzatori che al jackpot di entusiasmo, passione ed emozioni aggiungono il percorso verso la Carbon Neutrality . Dati alla mano, Acea Run Rome The Marathon dopo solo quattro anni di attività (prima edizione settembre 2021) è tra le prime al mondo in quanto a sostenibilità ambientale.

Gli attestati

Lo dicono i numeri e gli attestati, lo dice la voglia di salvaguardare il pianeta terra pur in un evento di massa. La sfida alla sostenibilità lanciata nel 2021 ha già prodotto diversi traguardi, ma non tutti e, dunque, è necessario continuare a crederci e perseguire per step perché con grande senso di responsabilità si deve e si può ancora fare tanto. Gli organizzatori in collaborazione con il Sustainability Partner Circularity – Società Benefit operante nel mondo della Circular Economy – hanno programmato diverse iniziative per quest’edizione ormai alle porte e già anche per gli anni futuri. Nel 2021 è stata ottenuta la certificazione ISO 20121 "Sustainable event management", rilasciata dall’Ente Certificatore Rina.

I risultati

Tra i risultati ottenuti vi è la riduzione dello spreco alimentare, mobilità più sostenibile, riduzione delle emissioni di CO2, miglior gestione dei rifiuti e delle risorse, l’utilizzo di forniture da fonti rinnovabili e un lavoro di comunicazione volto a sensibilizzare gli atleti che ha previsto, ad esempio, la promozione di una mascotte simbolo della tutela della biodiversità e la collaterale presenza di un evento di plogging, per il recupero dei rifiuti urbani.

In particolare, grazie soprattutto alla sinergia operativa del nostro team, nel 2024, Acea Run Rome The Marathon ha ridotto del 40% i rifiuti per partecipante (rispetto al 2023), passando da 1,82 kg a 1,08 kg, e incrementato la raccolta di plastica monomateriale del 4% e di carta e cartone del 13%, sono stati recuperati e donati 157 kg di cibo e 9.900 litri di bevande. Inoltre, 619 kg di vestiti tecnici lasciati alla partenza sono stati raccolti e donati ad associazioni del territorio.

Acea Run Rome The Marathon è più leggera nell’impatto grazie ai suoi partner Circularity, LifeGate, Banco Alimentare Roma, Rina e Plastic Free Odv Onlus.

Ecopneus

Grazie al supporto di Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro che si occupa della gestione di Pneumatici Fuori Uso e tra i sustainability partner della Maratona, l’arrivo per i maratoneti sarà quest’anno ancora più "green". Al Circo Massimo, la pedana che caratterizza l’ultimo tratto dell’arrivo per i partecipanti della competizione è stata realizzata dalla gomma riciclata che si ottiene dal riciclo degli Pneumatici Fuori Uso, un simbolo tangibile di economia circolare. Una superficie innovativa, performante e sostenibile, un vantaggio per l'ambiente e per gli atleti che beneficiano di sicurezza, comfort e protezione delle articolazioni durante la corsa. Non solo la pedana, grazie ad Ecopneus, nel Villaggio a Circo Massimo sarà allestito anche un campo removibile in gomma riciclata, che ospiterà competizioni e tiri spettacolari.

Lifegate

Acea Run Rome The Marathon entra nella Water Defenders Alliance, la grande alleanza promossa da LifeGate per difendere la salute dei nostri mari. Grazie a questa iniziativa, nel Blue Dolphin di Fiumicino, sarà in funzione per due anni un Seabin, il dispositivo capace di catturare 500 chili di rifiuti galleggianti all’anno, incluse plastiche e microplastiche fino a 2 mm di diametro. Grazie a LifeGate, Infront sceglie dunque di dotare la città metropolitana di una soluzione tangibile e misurabile, rafforzando l’identità sostenibile della maratona.

WWF Italia

In occasione dell’iniziativa Earth Hour di sabato 22 marzo 2025 e con la ricorrenza della giornata mondiale del panda, il WWF porta il proprio invito per tutti a contribuire al futuro del Pianeta. Il WWF sarà presente alla 30^ Acea Run Rome The Marathon con oltre 100 partecipanti di tutte le età per promuovere il messaggio: “Regala un’ora del tuo tempo alla natura e a te stesso”.

Sabato 15 marzo, durante la Stracittadina Acea Water Fun Run, i giovani runner dell’Atletica delle Fiamme Gialle saranno al fianco del WWF per promuovere la consapevolezza ambientale. Questo evento non è solo un'opportunità per correre e divertirsi, ma anche per imparare di più sulla protezione della natura. Al Villaggio del Circo Massimo, lo stand del WWF sarà attivo, dalle ore 8.30 alle 17.00, offrendo attività interattive e informative per i partecipanti e il pubblico. Sarà un momento perfetto per scoprire come ognuno di noi può contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta, magari attraverso piccoli gesti quotidiani.

Domenica 16 marzo, il WWF continuerà il suo impegno con la Staffetta Acea Run4Rome, dove 11 squadre di runner dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Rifondazione Podistica correranno per sostenere la causa. Questo evento non solo celebra lo sport e la competizione, ma sottolinea anche l'importanza della comunità e della collaborazione per un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente. Entrambi gli eventi rappresentano un'opportunità unica per unire sport, divertimento e responsabilità sociale.