Acea Water Fun Run, il sole ha illuminato la festa dei 20mila. Presentati i top runner di Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Un fiume di gente, entusiasmo straripante, gioia pura, sorrisi, musica, festa per i 20mila partecipanti della Acea Water Fun Run , i primi grandi protagonisti di un fine settimana che non avrà mai fine. E’ entrata nel vivo il 30° compleanno di Acea Run Rome The Marathon , bambini e adulti di ogni età hanno colorato il Circo Massimo in una giornata perfetta. Presente per un saluto l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato sul palco insieme all’ex azzurro di nuoto, olimpico, plurititolato e campione mondiale Massimiliano Rosolino .

Lo spettacolo è dunque cominciato con il riscaldamento coordinato da Paolo Zotta con il sole che ha illuminato l’entusiasmo straripante di tutti i partecipanti, compresa la Wake Up Run che ha coinvolto tutti i maratoneti per l’ultimo allenamento di rifinitura in vista dei 42km che li renderanno domenica mattina Gladiatori eterni.



Allegria e festa per la 5 km delle famiglie, la Acea Water Fun Run con la collaborazione di CSV Lazio ha trasformato il Circo Massimo in un magico teatro con tante attività. Si è svolta anche la Stracanina, l’evento a 6 zampe, evento la cui tenerezza è tutta negli sguardi che ciascun cagnolino ha per il proprio padrone.

A Reggio Calabria

Sono stati circa 80 i ragazzi dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria coordinati dal Prof. Adriano Sudano a “sfidarsi” sabato 8 marzo al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria per partecipare “a distanza” alla Acea Water Fun Run.

Sul palco della 30^ Acea Run Rome The Marathon

Dalla corsa per passione e divertimento ai grandi nomi protagonisti dell’evento. Presentati sul palco dell’Expo Village i top runner ai quali è affidato il compito di tramandare nella storia un risultato tecnico.

Sventola il tricolore italiano grazie a Daniele Meucci (CS Esercito), uno dei più forti atleti azzurri della storia, atleta dal palmares infinito per una carriera ventennale ad altissimo livello che lo ha visto partecipare a tre Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine, lo scorso anno, a Parigi 2024. Oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016, Meucci ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Il suo primato di maratona è di 2:07:49, conquistato a Siviglia nel 2024, quando si è presentato al traguardo in 11esima posizione.

“Dopo la mezza di Napoli mi sono trasferito 20 giorni a Francavilla Fontana dove sotto l'occhio di Piero Incalza mi sono allenato con il gruppo dei suoi ragazzi scoprendo bellissimi posti. La maratona è sempre la maratona e soprattutto Roma è Roma, sono emozionato, la mia carriera in maratona è partita da qui nel 2010 dove ricordo le difficoltà del percorso”, il commento di Daniele Meucci.

Sul palco il keniano Brian Kipsang, secondo lo scorso anno in 2:07:56 e Fredrick Kibii, terzo alla maratona di Hannover del 2023 dove ha fatto segnare il suo primato di specialità con 2:08:09. Il primato maschile da battere è di 2:06:24 del keniano Asbel Rutto.

Per le donne, il primato è stato fissato nel 2019 a 2:22:52 dall’etiope Kebede Megertu Alemu. Sotto i riflettori la keniana Betty Chepkwony che torna per il bis dopo la vittoria su queste strade nel 2023 dove ha anche fissato il suo primato di 2:23:02. Sul palco con lei le keniane Lilian Jebitok, con il personale di 2:27:13 con cui ha strappato la terza posizione alla maratona di Hannover 2024 e Beatrice Jepkemei, capace di 2:30:41 a Linz nel 2023, quando si è presentata al traguardo in quarta posizione.

Olnar Ortiz Bolívar

Avvocato venezuelano della comunità indigena Baré (Amazzonia) e attivista per i diritti umani e ambientali, attualmente ospite in Europa attraverso il programma internazionale "Shelter City", Olnar Ortiz Bolivar

è anche un appassionato maratoneta e utilizza la corsa come strumento originale di advocacy e sensibilizzazione. Attraverso la partecipazione a eventi sportivi come maratone, Olnar cerca di attirare attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della difesa ambientale e dei diritti umani, specialmente delle comunità indigene minacciate in Venezuela. Olnar correrà domani 16 marzo la Acea Run Rome The Marathon per portare avanti la sua campagna di visibilità e sensibilizzazione, iniziata proprio nel 2024 con l'obiettivo di "continuare a sommare vita" attraverso la corsa.

Dove vedere in TV la maratona di Roma

Diretta Sky Sport Arena dalle 9.15 con commento di Nicolò Gatti e Pietro Arese. Live streaming Youtube official Page www.youtube.com/@runromethemarathonofficial