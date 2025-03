E' il keniano Robert Ngeno il vincitore della 30^ Acea Run Rome The Marathon

E’ solo intorno al 40° km che il keniano Robert Ngeno ha dato una leggera accelerazione per andare a vincere in 2h07:35. Alle sue spalle il connazionale Brian Kipsang, attardato di 15”, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore per aver tagliato il traguardo in 2h07:58. Podio assoluto completato dal keniano Joshua Kogo in 2h08:01. Primo degli italiani e ottavo assoluto Daniele Meucci (CS Esercito) in 2h12:43.