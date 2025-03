La t-shirt tecnica della 39^ Wizz Air Venicemarathon, un omaggio a Giacomo Casanova

Venicemarathon, da sempre attenta nel promuovere storia e cultura di Venezia e del territorio, onorerà questa importante ricorrenza dedicando al celebre avventuriero e scrittore veneziano, famoso anche per le sue doti di irresistibile seduttore, la maglia ufficiale realizzata dallo sponsor tecnico Joma, che tutti gli iscritti riceveranno in omaggio assieme al pacco gara.

L’imperscrutabile e misteriosa figura di Giacomo Casanova compare di profilo, celata dalla bauta (tipica maschera veneziana), da un tricorno nero (copricapo dell’epoca) e avvolto in un fastoso e lungo mantello bianco, impreziosito da murrine colorate e da una rosa rossa, simbolo di corteggiamento e seduzione. Dal punto di vista cromatico, la maglia riprende i colori del title sponsor Wizz Air, abbinando sfumature di rosa, blu e bianco che si alternano sulle maniche.

Una vera e proprio opera d’arte, che renderà la maglia ufficiale un accattivante pezzo da collezione per i runners di tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche

Questo capo è progettato per portare le prestazioni dei runner a un livello superiore, unendo innovazione e funzionalità in ogni dettaglio che lo compone. Con un design versatile e una costruzione di qualità, la t-shirt realizzata per la Wizz Air Venicemarathon è il capo ideale per la competizione.

Grazie al suo tessuto tecnico garantisce una combinazione ottimale di resistenza, comfort e traspirabilità. La sua leggerezza ed elasticità consentono una vestibilità comoda e senza restrizioni, favorendo la libertà di movimento. Le maniche raglan, infatti, offrono un migliore fit, mentre le cuciture termosaldate prevengono possibili sfregamenti.

Inoltre, la sua capacità di asciugatura rapida mantiene la pelle fresca e asciutta, anche nei momenti di massimo sforzo. Incorpora la tecnologia MICRO-MESH SYSTEM sotto le ascelle, la zona dove si accumula maggiormente il sudore. Questo sistema controlla l'umidità e garantisce un comfort superiore.