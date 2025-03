Mezza Maratona D'Italia Memorial Enzo Ferrari, una prima edizione tra luci e ombre

Si è conclusa la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, 5299 i runner all'arrivo della gara e altri 2200 per la 10km non competitiva. Un evento in chiaro scuro, non si può dire 'buona la prima' perchè diversi sono stati i problemi relativi all'organizzazione.

Sui social è salita velocemente la polemica nell'immediato dopo gara, con diversi problemi che risultano però essere fondamentali nell'organizzazione di una gara: finita l'acqua in particolar modo al ristoro finale, lasciando così a bocca asciutta i runner più lenti. Non erano posizionate le tabelle con i chilometri e le poche presenti erano in posizione sbagliata dando così indicazioni errate ai partecipanti.

Ancora, assai grave, l'aver dimenticato parte delle medaglie a Maranello e lasciando così scoperto parzialmente l'arrivo della mezza maratona di Modena. Anche in questo caso i runner più lenti non hanno trovato la medaglia. Queste poi sono arrivate circa 2 ore dopo e consegnate ma probabilmente non a tutti i finisher, diversi coloro che avevano già preso la via di casa.

Ben 9, forse esagerate per 6mila iscritti, le onde di partenza, la seconda onda dopo 5 minuti e le successive ogni 7 minuti, portando così gli atleti più lenti, sempre loro, a partire addirittura alle 10.27. Il tutto senza che ci fosse indicato sul sito e nel regolamento di gara gli orari precisi, mettendo in difficoltà coloro che magari avevano treni prenotati o altri impegni.

Ulteriore grosso problema, dove sono intervenuti anche i Carabinieri, al ritiro borse. Sono partiti in ritardo i camion dalla pista di Fiorano in direzione Modena, così quando sono arrivati ben oltre un'ora dopo l'arrivo di tanti partecipanti, sono stati presi d'assalto, con grande confusione e ammassamento e con il rischio che qualcosa venisse rubato o danneggiato.

In pratica, i runner più lenti non hanno potuto bere acqua all'arrivo, non hanno ritirato la borsa in tempi normali restando dunque senza i propri effetti personali, hanno atteso fino alle 10.27 per partire aspettando in zona partenza quasi un'ora dal primo via.

Attenzione inoltre, che le prestazioni della mezza maratona non sono omologabili, in quanto il percorso è 'Maratonina di Tipo B', in quanto gara in linea e con un dislivello importante. Addirittura di 100 metri, avendo Fiorano a 137 metri sul livello del mare e Modena in pianura a soli 30 metri come si vede dall'immagine dell'altimetria del percorso.

La gara, è stata comunque veloce, aiutata senz'altro dall'altimetria favorevole ed ha registrato il trionfo sui 21,097 km del keniano Emmanuel Wafula nella gara maschile, con il tempo di 59’20”, che ha preceduto il connazionale Cosmas Boi arrivato al traguardo in 1h00’07”. I due hanno animato fin da subito la competizione allungando sulla concorrenza, con Wafula che per due volte ha cercato il cambio di passo e al secondo tentativo, in vista dei chilometri finali, è riuscito nel suo intento. A completare il podio un altro keniano, Simon Ekidor, in 1h01’23”, mentre al quarto posto il primo italiano vale a dire il rappresentante dell’Esercito Ahmed Ouhda in 1h01’48”.



Nella gara femminile successo per Gladys Cherop, con il crono di 1h08’23”, davanti a Ludwina Chepngetich che ha chiuso in 1h09’16”. Le due hanno fatto coppia per tutta la prima parte di gara prima del decisivo cambio di passo della vincitrice che ha inflitto un netto distacco a tutte le avversarie. Il podio va a completarsi, infine, con la prima azzurra ovvero la rappresentante della Free-Zone Sara Bottarelli che ha concluso la propria fatica in 1h12’15”.

Da segnalare, infine, anche la performance nella prova paralimpica della campionessa maranellese d’adozione Rita Cuccuru che ha siglato il proprio record personale tagliando il traguardo in 53’28”.

Lo sviluppo della giornata ha visto dalle ore 09:15 la partenza degli atleti FISPES, a seguire le nove onde dedicate agli altri atleti della Mezza Maratona. Partenza scenografica in prossimità del Museo Ferrari di Maranello, poi la lunga scia dei runner ha attraversato l’iconica Pista di Fiorano e lo storico Stabilimento Ferrari, per la prima volta aperti al pubblico grazie a Ferrari in qualità di Hosting Partner dell’iniziativa. La gara è proseguita poi tra le bellezze del Comune di Formigine con il Castello medievale fino ad arrivare a Modena per i chilometri conclusivi della Mezza Maratona d’Italia. Un percorso che ha così valorizzato tutto il territorio dei comuni coinvolti.

La manifestazione lascia un’eredità tangibile alla comunità locale, a supporto dell’inclusione e della sportività. Attraverso il ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner, l’iniziativa consentirà di realizzare un nuovo campo multisport nel contesto del parco dello Sport di Maranello. L’innovativo approccio modulare del campo consentirà di adeguare di volta in volta la superficie e le strutture necessarie - dalle reti ai canestri - alla disciplina sportiva preferita: pallavolo, basket, calcetto a 5, ma anche sitting volley e baskin, discipline accessibili ad un’utenza con disabilità motorie. Il campo polivalente sarà aperto anche alle scolaresche per iniziative educative e formative che promuovano il rispetto e l'inclusione attraverso lo sport.

CLASSIFICA MASCHILE

1) Emmanuel Wafula – Kenya – 59’20”

2) Cosmas Boi – Kenya – 1h00’07”

3) Simon Dudi Ekidor – Kenya (Atl. Potenza Picena) – 1h01’23”

4) Ahmed Ouhda – Italia (C.S. Esercito) – 1h01’48”

5) Jean Marrie Vianney Niyomukiza – Burundi (Atl. Libertas Unicusano Livorno) – 1h02’29”

6) Alex Ngeiywo – Kenya – 1h03’40”

7) Nicolò Bedini – Italia (Gp Parco Alpi Apuane) – 1h04’17”

8) Yassin Bouih – Italia (G.A. Fiamme Gialle) – 1h05’11”

9) Isacco Costa – Italia (La Recastello Radici Group) – 1h05’38”

10) Robert Kosgei – Kenya – 1h06’09”

CLASSIFICA FEMMINILE

1) Gladys Cherop – Kenya – 1h08’23”

2) Ludwina Chepngetich – Kenya – 1h09’16”

3) Sara Botarelli – Italia (Free-Zone) – 1h12’15”

4) Alice Gaggi – Italia (La Recastello Radici Group) – 1h13’45”

5) Aurora Bado – Italia (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) – 1h14’01”

6) Melissa Fracassini – Italia (Atl. Arcs Cus Perugia) – 1h15’33”

7) Enrica Bottoni – Italia (Calcestruzzi Corradini Excelsior) – 1h16’32”

8) Federica Cicognani – Italia (Atl. Imola Sacmi Avis) – 1h20’53”

9) Elisa Viora – Italia (Torino Road Runners Asd) – 1h20’58”

10) Shaline Lagat – Kenya – 1h22’22