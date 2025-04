Presentato il 9^ CMP Venice Night Trail di Venezia!

Cinquemila lampade frontali sono pronte ad illuminare la nottata veneziana di sabato 5 aprile, su e giù per 51 ponti e lungo 16 chilometri, in occasione della nona edizione del CMP Venice Night Trail, il trail notturno organizzato da Venicemarathon con il supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e titolata anche quest’anno dal prestigioso brand CMP del gruppo F.lli Campagnolo.

La corsa di notte nel centro storico di Venezia si riconferma essere un evento di fortissimo richiamo, con iscrizioni chiuse con largo anticipo per sold out dei 5.000 pettorali a disposizione e per il numero di atleti stranieri (oltre il 20%) provenienti da 43 nazioni.

La partenza è prevista alle ore 21 dal Terminal Crociere 123 dall'area Marittima del Porto di Venezia, dove sorgerà il CMP Village, cuore nevralgico dell'intera manifestazione e che nel dopo gara ospiterà anche il Pasta Party e il Dj Set.

Lo spettacolare percorso si addentrerà nelle zone più tipiche della città, dove gli atleti saranno avvolti dal buio e dal silenzio in una delle città più belle al mondo e accompagnati dalla dolce melodia delle onde che accarezzano le rive dei canali, in un’atmosfera davvero magica, lambendo punti di grande fascino come la zona dell'Arsenale, Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, le Fondamenta delle Zattere e lungo il Canale della Giudecca fino all'arrivo nella zona portuale.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, in modalità online, sulle pagine social di Venicemarathon. Oltre ai vertici di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, Stefano Fornasier e Lorenzo Cortesi, erano collegati il vice sindaco e assessore comunale allo Sport Andrea Tomaello e l’assessore comunale alla Promozione del Territorio Paola Mar, Federica Bosello Responsabile 'Area Promozione, Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali' dell’Autorità di Sistema Portuale, Nicolò Rossignoli di CMP e Matteo Pinton consigliere Fidal Venezia.

LE DICHIARAZIONI – A prendere per primo la parola è stato il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Siamo molto affezionati a questa manifestazione per il grande successo che ogni anno riscuote e per i valori di inclusività che esprime. Sappiano che è un evento che impatta molto su Venezia, ma il nostro obiettivo ogni anno è quello di percorrere la città con la consueta cautela, attenzione e rispetto del tessuto urbano, che riponiamo in tutte le manifestazioni da noi organizzate durante l’anno. Ecco spiegato il motivo per cui ci dobbiamo limitare sempre al numero chiuso di 5.000 partecipanti, scontentando ogni anno tutti coloro che non fanno in tempo da iscriversi. Il successo del Venice Night Trail è anche merito della preziosissima collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, l’Autorità Portuale, gli sponsor e i moltissimi volontari schierati lungo il percorso per garantire e rispettare la salvaguardia di atleti e cittadini".

"Siamo entusiasti di questa nona edizione, che ci porta sempre più vicini al traguardo del decennale. Questa manifestazione continua a crescere anno dopo anno, attirando un numero sempre più runners, anche dall’estero. Un ringraziamento speciale a Venicemarathon per darci l’opportunità di correre attraverso Venezia in fascia serale, permettendoci di riscoprirne la magia di questa città nelle sue ore più suggestive" - queste le parole del vicesindaco Andrea Tomaello.

“Il Venice Night Trail è una bellissima manifestazione, ma soprattutto attenta e rispettosa di Venezia, ma anche molto amata dai runners che allo stesso tempo ne diventano testimoni diretti proprio del rispetto e dell’amore della città. Di riflesso, questo atteggiamento positivo si ripercuote sui veneziani che hanno imparato ad apprezzarla, affacciandosi persino alle finestre per incitare gli atleti" - ha aggiunto Paola Mar.

“Il porto di Venezia promuove e sostiene lo sport come uno dei modi per vivere il rapporto speciale che il nostro scalo e la città hanno con l’acqua. La Venice Night Trail offre l’opportunità ad atlete e atleti di vivere il waterfront di Venezia, un luogo di cerniera fra città e porto unico al mondo con, in più, un pizzico di maggior fascino visto l’orario notturno: attraverso la corsa gli atleti 'faranno luce' su un itinerario unico, annunciando l’inizio di una stagione che vedrà più volte valorizzate le nostre aree in manifestazioni aperte al pubblico. In questo modo l’Autorità di Sistema Portuale continua a integrare le attività marittimo-portuali che si svolgono nelle aree di San Basilio, Santa Marta e Marittima con gli spazi urbani e le funzioni sociali che le contraddistinguono. Il nostro Ente si è impegnato nel favorire il coordinamento di istituzioni e operatori portuali attivi nelle aree coinvolte per garantire la buona riuscita della manifestazione dando supporto tecnico affinché l’evento si svolga in sicurezza. Ma c’è di in questa edizione ad accompagnare i partecipanti farà il suo esordio Faro De Faris, la mascotte dell’AdSP, che porta con sé un messaggio universale, rivolto a tutti: il porto è un mondo divertente e positivo che concorre, da sempre, allo sviluppo del nostro territorio” – così Fulvio Lino di Blasio, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Lo sguardo del coordinatore generale Lorenzo Cortesi è già rivolto al decennale del prossimo anno, che tra l’altro coinciderà con il quarantennale di Venicemarathon: “Siamo già proiettati verso i grandi festeggiamenti del 2026, senza però trascurare l'edizione alle porte che genererà anche quest’anno un importante indotto economico considerati i numeri e la forte partecipazione straniera. La macchina organizzativa sarà come sempre imponente, con oltre 500 persone tra Protezione Civile, Polizia Locale e volontari del Venice Running Team, pronte a tutelare atleti e cittadini. Inoltre, assieme agli uffici tecnici del Comune, abbiamo apportato qualche piccola variazione al percorso per evitare le calli più strette, ma il tracciato è praticamente invariato. La grande festa inizierà già da venerdì 4 aprile al Terminal Crociere con l’apertura del CMP Venice Night Village e terminerà oltre la mezzanotte di sabato 5 aprile con Pasta Party e Dj Set per tutti”.

E’ intervenuto anche il title sponsor CMP, rappresentato da Nicolò Rossignoli: “Per noi questo è un evento unico nel panorama, che ci vede impegnati da diversi anni perché coniuga l’aspetto agonistico a quello inclusivo e promozionale. Anche quest’anno abbiamo realizzato una maglia tecnica che possa essere un omaggio alla città, con un design che si ispira ai colori e alle atmosfere notturne di Venezia. Saremo inoltre presenti con il nostro gazebo e tutto il merchandising ufficiale nelle due giornate di villaggio e saremo al via della gara anche con un team aziendale".

La manifestazione è organizzata da Venicemarathon con il supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico.