FollowYourPassion alla Roma Appia Run con On e BPER Banca

Roma Appia Run quest’anno si è rivelata un autentico successo andando a chiudere le iscrizioni con netto anticipo avendo raggiunto il numero limite preventivato dall’organizzatore di ben 8mila partecipanti. Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l’emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.

Con MG Sport e FollowYourPassion vi è stata un’intesa con Roma Appia Run che annovera due grandi marchi come On e BPER Banca a diventare partner dell’evento.

Il celebre brand svizzero On

On è nota per la sua innovazione tecnologica nelle calzature sportive, andrà ad offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente per i runner di ogni livello.

“L’idea di legarci a un marchio prestigioso nel mondo del running come On - ha commentato Roberto De Benedittis, ideatore e organizzatore della corsa -, ci ha affascinato subito. Siamo certi che questa collaborazione risulterà proficua e soprattutto apprezzata dai tanti atleti che parteciperanno alla gara”.

In collaborazione con On, Sport Alliance - Partner nella Distribuzione - e Footworks come retail partner, la Roma Appia Run ha svolto sia in marzo che in questi ultimi giorni un intenso programma di allenamento. Sono state ben quattro giornate di training che hanno dato la possibilità ai partecipanti di testare le scarpe On e vivere un’esperienza di allenamento immersiva.

Siamo entusiasti di partecipare per la prima volta alla Roma Appia Run - ha confermato Carlotta Romeo, Marketing Director On Italia -, un evento unico al mondo che celebra l'essenza del running e la storia di questa città straordinaria, perfettamente in linea con i valori di On: innovazione, performance e connessione autentica con la comunità dei runner. Non vediamo l’ora di ispirare i partecipanti a vivere un’esperienza indimenticabile, unendo la passione per lo sport e la scoperta del territorio».

Anche Andrea Trabuio, Direttore MG Sport, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: «Con On, la nostra community avrà esperienze ancora più coinvolgenti».

Con un programma ricco di eventi e attività, la Roma Appia Run 2025 si conferma non solo una competizione sportiva di prestigio, ma un'esperienza unica che unisce performance, storia e solidarietà. Grazie alla partnership con On, i runner avranno l'opportunità di vivere un'edizione ancora più speciale, all'insegna dell’innovazione e della condivisione.

BPER Banca

BPER Banca è Main Sponsor della 26esima edizione di Appia Run, una delle gare più affascinanti e seguite del running capitolino, organizzata da MG Sport e il circuito FollowYourPassion.

“Siamo orgogliosi di sostenere uno degli eventi sportivi più importanti della stagione, che valorizza il territorio e promuove i principi dello sport e della partecipazione attiva dei cittadini” ha dichiarato Simone Maci, Responsabile Direzione Regionale Toscana Umbria Lazio di BPER. “Appia Run è una competizione che coinvolge migliaia di atleti, esperti e meno esperti, parte del circuito FollowYourPassion che tocca diverse città italiane. Siamo felici che questa manifestazione abbia luogo nella Capitale, tradizionalmente attenta alla promozione e alla valorizzazione degli eventi sportivi”.

Il percorso

Domenica 13 aprile, con partenza alle ore 9.00, torna la Roma Appia Run con tante ricchissime sorprese riservate ai partecipanti. Vi è l’importante novità del percorso che, per celebrare l’Anno Giubilare, includerà un passaggio esclusivo attraverso le suggestive Catacombe di San Callisto, aggiungendo un ulteriore tocco di fascino e spiritualità alla gara. Significativa anche la modifica alle distanze che i runner potranno percorrere: 16,7 km, 9,9 km e 5 km, con partenza dalle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio Nando Martellini. La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Atletica Campidoglio. Una corsa storica deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse. Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.

Un calendario di eventi imperdibili

Dopo il debutto dell’1 e 2 febbraio con il Bergamo Urban Night Trail e la Bergamo21, il circuito FollowYourPassion 2025 entra nel vivo in aprile con la Roma Appia Run, una delle gare simbolo della Capitale che ha già registrato il sold-out con 8.000 partecipanti. A seguire, il suggestivo scenario della Chia Sport Week in Sardegna ospiterà il ChiaTRI (Triathlon - 26 aprile) e la Chia21 (Corsa podistica - 27 aprile), con distanze per ogni livello di sfida, oltre a una gara di nuoto il 25 Aprile ad aprire un weekend all’insegna dello sport e della Community.

A maggio, l’azione si sposta a Milano: il 3 maggio l’Idroscalo sarà teatro del MilanoTRI e, al tramonto, della spettacolare Milano10K per una giornata tra Triathlon e Running. L’estate vedrà protagonista LovereTRI (29 giugno), mentre l’autunno porterà PeschieraTRI (4-5 ottobre) e due eventi clou della stagione: Monza21 e Milano21.

Un anno di emozioni e sfide uniche

Il 2025 si preannuncia come un anno epico per gli amanti dello sport endurance. Grazie alla sinergia tra On e FollowYourPassion, gli atleti potranno vivere esperienze indimenticabili, tra innovazione, inclusione e passione. Un’opportunità da non perdere per chi desidera superare i propri limiti e abbracciare la vera essenza dello sport.

IL CALENDARIO 2025 DEGLI EVENTI FollowYourPassion

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

13 aprile – Roma Appia Run

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

29 giugno – LovereTRI

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21