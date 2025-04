Start alle 10.05 (ora italiana) per le top runner donne dal parco di Greenwich, mentre gli élite uomini avranno la partenza alle 10.35. Un distanziamento voluto per evitare che alcuni uomini vadano a fare lavoro di ‘lepre’ a qualche atleta femminile, influenzando così la competizione. In seguito a queste due partenze degli atleti professinisti ci saranno decine di onde per far partire tutti gli amatori provenienti da tutto il mondo. Partenza prevista da tre locations differenti, punto d’unione sarà verso il 5° chilometro.

Eliud Kipchoge corre la maratona di Londra

C’è aria di record del mondo e di grandi prestazioni e non potrebbe essere altrimenti quando al via c’è il mitico keniano Eliud Kipchoge, con ogni probabilità il più forte maratoneta della storia, l’unico ad essere riuscito a correre la distanza della maratona sotto le 2 ore seppur in un evento ‘privato’ e non omologabile. L’ultima presenza di Kipchoge a Londra risale ormai a 5 anni fa, nel 2020 deluse un po’ arrivando 8°, ma lui è il ‘Re’ della London Marathon, gara che ha vinto ben 4 volte tra il 2015 e il 2019. Non vinse, perché non in gara, solo nel 2017.

Kipchoge, oggi 41enne e forse chissà alla sua ultima London Marathon, in carriera ha vinto due medaglie d’oro in maratona alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020 e ben 11 Abbott World Marathon Majors, un curriculum che nessun altro può vantare.

“La Maratona di Londra occupa un posto speciale nel mio cuore – ha dichiarato Eliud Kipchoge durante il suo annuncio di presenza -, ho tanti bei rircordi e domenica 27 voglio aggiungerne altri. La corsa è gioia per migliaiai di amatori e anche per me, siamo tutti nello stesso viaggio e ognuno impegnato nel fornire le migliori prestazioni possibili. Dopo un periodo di riposo e recupero ho fatto una splendida preparazione, sono molto concentrato e darò il meglio di me”.

Gli avversari

In gara ci sarà l’etiope Tamirat Tola, campione olimpico in carica, il vincitore del 2024 Alex Mutiso (Ken), la nuova stella britannica Emile Cairess e assolutamente da seuire i debutti del campione olimpico di triathlon Alex Yee e del 24enne ugandese Jocob Kiplimo, campione mondiale in carica di cross e pulrivincitore di medaglie olimpiche e mondiali sui 10000 metri in pista. Kiplimo è anche l’ex primatista, dunque ora secondo al mondo di sempre, della mezza maratona dove è riuscito a fermare il cronometro sul 57’31”. Riuscirà a essere altrettanto performante nella distanza doppia di 42,195km?

Ancora in gara il keniano Sabastian Sawe vincitore di Valencia Marathon a dicembre scorso in 2h02’05”, niente meno che il quinto tempo della storia, straordinario risultato compiuto al debutto sulla distanza. Pettorale anche per il vincitore della maratona di Berlino Milkesa Mengesha (Eth) e del keniano Timoty Kiplagat con un personale di 2h02’55”.

Oltrei ai vincitori di Berlino, Valencia, Londra 2024 non poteva mancare anche il vincitore dell’ultima maratona di New York, ecco dunque al via l’olandese Abdi Nageeye con un personal best di 2h04’45” . Osservati speciali anche il tedesco Amanal Petros (2h04’58”), il norvegese Sondre Moen (2h05’48”).

Per l’Italia c’è grande attesa anche per l’azzurro Yeman Crippa al via della sua prima London Marathon. Ha un primato personale di 2h06’06” fatto a Siviglia nel febbraio 2023 e che è stato il record italiano di maratona prima che venisse battuto da Chiappinelli a dicembre a Valencia.

La gara femminile

Anche tra le donne al via la campionessa olimpica, dunque la fortissima olandese Sifan Hassan, mentre hanno dato forfiat pochi giorni fa la keniana Peres Jepchirchir vincitrice nel 2024 in 2h16’16” (record mondo gara solo femminile) e la connazionale Ruth Chepngetich, detentrice del record mondiale femminile con 2h09’56” fatto a Chicago 2024 e prima e unica donna al mondo sotto il muro delle 2h10’00”.

Sulla linea di partenza dunque oltre alla Hassan anche l’etiope Tigst Assefa (argento olimpico e personal best di 2h11’53, ex record del mondo e la keniana Joyciline Jepkosgei, vincitrice a Londra 2021. Ancora al via l’etiope Alemu Megertu, campionessa a Valencia 2024. Da seguire il debutto della scozzese Eilish McColghan e la prestazione dell’azzurra Sofiia Yaremchuk che punta a migliorare il proprio record italiano di 2h23’16” fatto a Valencia 2023. Nello stesso anno 2023 partecipò anche a London Marathon, dunque è un ritorno per lei, dove si classificò 9^ in 2h24’02”.

TOP RUNNERS MARATONA DI LONDRA 2025

Atleta Nazione Tempo

Eliud KIPCHOGE KEN 2:01:09

Alexander MUTISO KEN 2:03:11

Sabastian SAWE KEN 2:02:05

Timothy KIPLAGAT KEN 2:02:55

Milkesa MENGESHA ETH 2:03:17

Tamirat TOLA ETH 2:03:39

Mohamed ESA ETH 2:04:39

Abdi NAGEEYE NED 2:04:45

Hillary KIPKOECH KEN 2:04:45

Amanal PETROS GER 2:04:58

Sondre Nord MOEN NOR 2:05:48

Yeman CRIPPA ITA 2:06:06

Andrew BUCHANAN AUS 2:06:22

Mahamed MAHAMED GBR 2:07:05

Brett ROBINSON AUS 2:07:31

Jacob Sommer SIMONSEN DEN 2:07:51

Philip SESEMANN GBR 2:08:02

Adam LIPSCHITZ RSA 2:08:54

Jonathan MELLOR GBR 2:09:06

Dewi GRIFFITHS GBR 2:09:49

Weynay GHEBRESILASIE GBR 2:09:50

Jacob KIPLIMO UGA Debutto

Alex YEE GBR Debutto

Jonathan DAVIES GBR Debutto

Jacob ALLEN GBR Debutto

Jack ROWE GBR Debutto



Atleta Nazione Tempo

Tigst ASSEFA ETH 2:11:53

Sifan HASSAN NED 2:13:44

Joyciline JEPKOSGEI KEN 2:16:24

Megertu ALEMU ETH 2:16:34

Stella CHESANG UGA 2:18:26

Vivian CHERUIYOT KEN 2:18:31

Haven Hailu DESSE ETH 2:19:29

Susanna SULLIVAN USA 2:21:56

Charlotte PURDUE GBR 2:22:17

Sofiia YAREMCHUK ITA 2:23:16

Rose HARVEY GBR 2:23:21

Philippa BOWDEN GBR 2:25:47

Molly BOOKMYER USA 2:28:52

Eilish MCCOLGAN GBR Debutto

Holly ARCHER GBR Debutto