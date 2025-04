A Londra accade di tutto: record mondiale e record italiano

Una prestazione esemplare, sempre sul piede di 3:23-3:26 ogni mille metri e il miglior riscontro ottenuto a metà della gara (3:20). In rimonta nella seconda parte, sulle strade londinesi ha raggiunto e superato la debuttante Eilish McColgan (2h24:25 per migliorare la mamma Liz e il record di Scozia). Una prestazione che vale intrinsecamente più di quanto rilevato dai tempi ufficiali, considerando che la corsa con partenze separate tra uomini e donne (al contrario di Valencia) ha costretto l’azzurra allenata da Fabio Martelli a gestire in solitaria le fasi cruciali e la rimonta nella seconda metà. Statistiche alla mano, il miglior crono italiano in gara solo femminile apparteneva a Sara Dossena (2h24:00 nella maratona di Nagoya del 2019).

I tempi di passaggi per il record di Sofiia

Per la Yaremchuk, primatista italiana anche della mezza maratona (1h08:27 nella scorsa stagione a Napoli City Half Marathon) e due settimane fa medaglia d’oro a squadre nei 10 km agli Europei di Lovanio, i seguenti passaggi:

16:53 (5 km)

33:58 (10 km)

51:02 (15 km)

1h08:00 (20° km)

1h11:39 (mezza maratona)

1h24:52 (25 km)

1h42:02 (30 km)

1h58:56 (35 km)

2h15:45 (40 km)

Una gara femminile decisa al vertice dopo il 35° km quando l’etiope Tigst Assefa, ex primatista mondiale e seconda un anno fa, ha staccato di quasi un minuto nel giro di tre chilometri la keniana Joyciline Jepkosgei, per chiudere in 2h15:50 con il nuovo primato mondiale di maratona “women only” (precedente 2h16:16 della keniana Peres Jepchirchir per il successo di un anno fa), secondo crono londinese di sempre e miglior prestazione mondiale dell’anno, a 25 secondi dal record della corsa di Paula Radcliffe.

Seconda la Jepkosgei, con un distacco salito a quasi tre minuti, in 2h18:43. Terza l’olimpionica di Parigi, l’olandese Sifan Hassan, che ha iniziato a perdere contatto con la coppia di testa a metà gara, per chiudere in 2h18:59.

"E' difficile correre da sola"

“Nel finale ci ho messo tutta me stessa quando ho visto la possibilità del record. Conoscevo già il percorso di Londra e mi sono basata anche sull’esperienza di due anni fa”, racconta Sofiia Yaremchuk che nel 2023 si era piazzata al nono posto con il personale di 2h24:02 dopo un passaggio alla mezza di 1h11:15 in quell’occasione. “Stavolta ho scelto di partire con il terzo gruppo, perché il ritmo del secondo era troppo rischioso, ma speravo di andare più forte nella prima parte. Faceva caldo sotto il sole, però dal 25esimo chilometro ho cominciato a sciogliere le gambe in progressione cercando di tenere un ritmo regolare, di ascoltare le mie sensazioni. La maratona è imprevedibile e sono davvero contenta perché qui è più difficile correre da sola. Stavolta l’ho preparata con due periodi di altura a Iten, in Kenya, all’inizio dell’anno e poi a marzo. Per inseguire i sogni si deve essere determinati, ma il lavoro paga sempre”.

Lista italiana all-time maratona femminile

2h23:14 Sofiia Yaremchuk, Londra 27 aprile 2025 (maratona solo femminile)

2h23:44 Valeria Straneo, Rotterdam 15 aprile 2012

2h23:46 Giovanna Epis, Amburgo 23 aprile 2023

2h23:47 Maura Viceconte, Vienna 21 maggio 2000

2h24:00 Sara Dossena, Nagoya 10 marzo 2019 (maratona solo femminile)

2h25:17 Franca Fiacconi, New York 1 novembre 1998

2h25:28 Bruna Genovese, Boston 17 aprile 2006

2h25:32 Anna Incerti, Berlino 25 settembre 2011

2h25:57 Maria Guida, Carpi 10 ottobre 1999

2h26:10 Rosaria Console, Berlino 25 settembre 2011

Cronologia record italiano maratona femminile

2h54:23 Silvana Cruciata (Fiamma Roma) Monza 6 gennaio 1977

2h54:16 Maria Pia D’Orlando (Cus Milano) Monza 15 gennaio 1978

2h49:22.4 Maria Pia D’Orlando (Cus Milano) Rieti 12 ottobre 1980

2h44:31 Silvana Cruciata (Fiamma Roma) Roma 28 dicembre 1980

2h32:55 Rita Marchisio (Roata Chiusani) Osaka 24 gennaio 1982

2h31:49 Laura Fogli (Snia Milano) New York 23 ottobre 1983

2h29:28 Laura Fogli (Snia Milano) Los Angeles 5 agosto 1984

2h27:49 Laura Fogli (Cus Ferrara) Seul 23 settembre 1988

2h25:17 Franca Fiacconi (Cus Bologna) New York 1 novembre 1998

2h23:47 Maura Viceconte (Maratona Torino) Vienna 21 maggio 2000 (maratona solo femminile)

2h23:44 Valeria Straneo (Runner Team 99 Sbv) Rotterdam 15 aprile 2012

2h23:16 Sofiia Yaremchuk (Esercito) Valencia 3 dicembre 2023

2h23:14 Sofiia Yaremchuk (Esercito) Londra 27 aprile 2025 (maratona solo femminile)

(Fonte Fidal)