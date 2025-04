56.640 al traguardo: maratona di Londra è la più grande della storia. E New York...

Più di New York, più di Parigi, Londra è la più grande di tutte. Nel gigantesco braccio di ferro sulla maratona più grande e partecipata al mondo per questo 2025 (almeno ad oggi 29 aprile) la spunta London Marathon che si è svolta questa domenica 27 aprile. La conferma è arrivata anche dal Guinnes dei Primati che ha certificato Londra con i suoi 56.640 atleti al traguardo come la maratona più partecipata della storia. Un record, che era anche nell’aria visto che da quasi un anno si parlava di una richiesta di poter partecipare da ben 840mila persone. Sorpassata la mitica New York City Marathon che nel novembre 2024 si è dovuta accontentare, si fa per dire, di soli 55.646 finisher in Central Park: un migliaio in meno che fanno la differenza.



C’è anche Parigi

A dire il vero solo due settimane fa in terra francese la prestigiosissima maratona di Parigi con i suoi 55.499 era andata vicinissima a New York e sembrava che Londra dovesse accontentarsi della medaglia di bronzo. Invece no, sorpasso avvenuto, Londra ha sicuramente messo oltre 60mila atleti schierati al via e da qui i sopradetti 56.640 arrivati.

Un calo normale e fisiologico passare da 60mila iscritti a 56mila arrivati: si stima sempre tra il 12-15% in meno di persone in meno sulla linea di arrivo rispetto agli iscritti.

Da considerare sempre due ipotetici cali numerici: quelli che pur essendosi iscritti non si presentano al via della gara e nemmeno magari ritirano il pettorale e i motivi possono essere svariati come ad esempio un infortunio fisico, le ferie non date al lavoro, impedimenti di viaggio di ogni tipo e ancora, mentre il secondo calo fisiologico è quello classico dei ritirati in gara. In pratica tutti coloro che partono fiduciosi di fare i 42,195km ma che invece non riescono a terminare la gara e si ritirano prima dell’arrivo.

Un milione di richieste

E’ un vero boom di livello mondiale per le maratone, sempre più stile di vita di milioni di persone, con ogni probabilità nel 2026 a Londra si sfioreranno le 60mila persone al traguardo perché i famosi 840mila che hanno richiesto di partecipare per questo 2025 e sono rimasti esclusi di sicuro ci riproveranno per il 2026. Le richieste d’iscrizione sono già aperte, c’è tempo solo fino a venerdì 2 maggio, e si stima che quest’anno si arrivi a 1milione di richieste di pettorale.

Non solo Londra, New York e Parigi, nel sogno dei runner di tutto il mondo ci sono Boston Marathon (28.384 persone nell’ultima edizione di lunedì scorso 21 aprile, ma anche Chicago, Osaka, Tokyo, Berlino e Valencia.



Maratona di Roma

Roma? Certo che è presente e partecipa al grande ballo, l’ultima Run Rome The Marathon del mese di marzo è stata un grande successo con una forte crescita numerica. Dai 15.300 arrivati del 2024 si è passati a 21.910 finisher sorridenti e festanti sulla linea di arrivo al Circo Massimo di questo 2025. Quasi 22mila arrivati che consacrano Roma nella Top Ten mondiale, sì la maratona della nostra Capitale d’Italia è la decima più grande al mondo, dopo quelle appena sopra citate.

Maratone che sono un fenomeno mondiale sempre più grande, con giri d’affari da milioni di euro, dollari, sterline o Yen a seconda di dove si scenda con l’aereo e ci si metta un pettorale per correre, sognare, divertirsi e certamente visitare la città con tutta la famiglia.