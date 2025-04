Da Praga a Herzogenaurach: Adizero – Road to Records continua a superare i limiti

La prima edizione di questa serie di gare si è svolta cinque anni fa nella piana di Letná a Praga. Era settembre 2020, in un periodo in cui il mondo era alle prese con la pandemia di COVID-19, e organizzare eventi sportivi sembrava quasi impossibile.

"Durante la pandemia, tutti i migliori runners del mondo hanno perso la possibilità di gareggiare, e noi abbiamo perso l’opportunità di ammirare le loro incredibili prestazioni. Così abbiamo deciso di trovare un modo per creare qualcosa di straordinario per tutti," ricorda Carlo Capalbo, fondatore dell’evento e presidente del comitato organizzatore di RunCzech e Napoli Running.



Road to Records

E straordinario lo è stato davvero! Sabato 5 settembre 2020, Praga ha scritto il proprio nome nella storia dell’atletica quando la keniana Peres Jepchirchir ha stabilito il record mondiale nella mezza maratona femminile con un tempo di 1:05:34. Il motto "Road to Records" è stato onorato fin dalla prima partenza.

Nel 2021, il format si è trasferito in Germania, nella sede di Adidas a Herzogenaurach. Pur con alcune modifiche al programma – tra cui l’eliminazione della mezza maratona per motivi di calendario – la gara sui 10 km è diventata la disciplina simbolo della manifestazione. Proprio in quell’anno, un’altra keniana, Agnes Tirop, segnò un record mondiale con un tempo di 30:01.

Ora, quattro anni dopo, sabato 26 aprile 2025, un’altra Agnes, Agnes Ngetich, ha conquistato il titolo con un storico 29:27. La 24enne keniana ha impostato un ritmo eccezionale fin dall’inizio, passando ai 5 km in 14:37. Ngetich detiene anche il record mondiale assoluto dei 10 km su strada, avendo corso in 28:46 minuti a Valencia lo scorso anno con l’aiuto di pacemaker maschili.

L’evento, co-organizzato da RunCzech, Adidas e SCC EVENTS (gli organizzatori della Maratona di Berlino), ha ospitato anche gare sulle distanze di 5 km e 1 miglio, offrendo un palcoscenico d’élite per atleti da tutto il mondo.

Uno dei risultati più sorprendenti è arrivato dal keniano Emmanuel Wanyonyi, che ha stabilito un nuovo record africano. Il campione olimpico degli 800 metri di Parigi ha vinto la gara del miglio in 3:52.45, posizionandosi al terzo posto nella lista mondiale di tutti i tempi. Runners provenienti dal Giappone, Taiwan e altri paesi sono arrivati a Herzogenaurach in cerca di record nazionali.

"E questo è sempre stato l’obiettivo di questo progetto — ispirare traguardi e nuovi record attraverso paesi e continenti," ha sottolineato Carlo Capalbo, ideatore del progetto e direttore di gara.