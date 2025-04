Superati i 5.000 iscritti alla 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon &10K

La gara ‘al chiaro di luna’, infatti, oltre a proporre le 3 classiche distanze di mezza maratona, 10 chilometri e 3 chilometri per famiglie, da quest’anno ha inserito anche la Rollerblade® Moonlight Half Marathon, gara in linea sui pattini a carattere ludico motorio.

Una proposta, quindi, ricchissima che sta raccogliendo grande entusiasmo in termini di adesioni. Sono già oltre 5.000 gli iscritti complessivi alla manifestazione, di cui oltre 3.000 nella mezza maratona, 2.000 nella 10 chilometri e si vola verso il sold out della Rollerblade® Moonlight Half Marathon, che in questo primo test event ha posto il tetto limite a 500 iscritti.

Iscrizioni già aperte anche per la Alì Family Run di 3 chilometri che richiamerà come sempre moltissime famiglie, bambini, accompagnatori e turisti. La quota di adesione è di 5 euro e tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt ufficiale personalizzata Alì e che richiama, attraverso il logo “End Polio Now”, l'importante campagna di sensibilizzazione sulla lotta contro la poliomielite promossa del Rotary Distretto 2060. I fondi raccolti sosterranno anche quest'anno la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa.

La 5^ Alì Family Run scalderà l’attesa della kermesse internazionale e sarà un’occasione davvero speciale per vivere l’atmosfera del grande evento. La partenza è, infatti, prevista alle ore 17.30 con starting e finish line allestite proprio nei pressi di Piazza Milano, cuore nevralgico della manifestazione e area di partenza di tutte le corse. Le vie interessate al percorso della Alì Family Run sono: via Danimarca, via Olanda, via Anasso, via Altinate, Lungomare, via Vittorio Veneto, via Carlo Scarpa, via Levantina, via Possagno, via Olanda e poi di nuovo l’arrivo in Piazza Milano.

La serata proseguirà alle ore 18.30 con la partenza della Jesolo Moonlight 10, seguita dalla Rollerblade® Moonlight Half Marathon (ore 19 circa) e infine la partenza della 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon alle 19.30 circa.

La festa proseguirà anche subito dopo il traguardo d’arrivo, al Parco Grifone (200 metri dalla finish line) con il Moonlight Party, dove gli atleti potranno ristorarsi con un il Pasta Party, per poi scatenarsi a ritmo di musica con il djset.

Le iscrizioni a alle quattro gare sono aperte e disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. Proprio oggi, mercoledì 30 aprile, scade la quota agevolata d'iscrizione alla mezza maratona, 10K e gara in linea sui pattini: dalla mezzanotte entrerà in vigore la nuova quota.