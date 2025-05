Spettacolo all'Idroscalo con i 2000 partecipanti di MilanoTRI e Milano10k

Le due manifestazioni triathlon, chiuse al traffico e caratterizzate da tracciati veloci e spettacolari, stimoleranno avvincenti duelli fra alcuni dei più validi esponenti della ‘triplice’ e, in generale, rappresenteranno per tanti l’occasione per testarsi e valutare la propria condizione in un contesto allenante e di assoluto prestigio che, per il proprio posizionamento in calendario, può certamente fungere da viatico importante per i grandi appuntamenti dell’estate.

MilanoTRI e Milano10K, gli orari di partenza

A calamitare le attenzioni degli appassionati per gran parte della giornata di sabato 3 maggio saranno le prove di MilanoTRI. I primi a scendere in pista saranno i partecipanti della distanza sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) con le donne che prenderanno il via alle 9:30 e gli uomini alle 11:10. A seguire, nel pomeriggio, sarà la volta degli iscritti alla distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa): anche in questo caso a scattare per prima sarà la gara femminile (14:30), mentre quella maschile partirà alle 14:50.

Infine, quando il sole inizierà a calare verso l’orizzonte, toccherà ai runners della Milano10K competitiva e non mantenere alta l’adrenalina all’Idroscalo lanciandosi alle 19:15.

MilanoTRI sprint, i favoriti

Non mancano di certo i pretendenti al titolo e al podio della MilanoTRI sulla distanza sprint: il vicecampione nazionale in carica della specialità a livello Junior Giovanni Aruffo (Leosport), dato come primo favorito, dovrà vedersela con Thomas Francesco Previtali (Valdigne Triathlon), 7° l’anno scorso a MilanoTRI proprio nella sprint, Kiril Polikarpenko (707), vincitore nel 2024 di MilanoTRI sulla distanza olimpica, e Stefano Degano (CUS Udine), recentemente sul secondo gradino del podio nell’IX Triathlon Sprint Città di Lignano. Proveranno a insidiare poi le posizioni nobili dell’ordine d’arrivo anche Marco Ratto (Sardegna X Sports), primo nella 10 chilometri a Chia21 (altro evento FollowYourPassion) la settimana scorsa, e il giovane Giacomo Giorgini (Tri Team Brianza), iridato 2024 di Aquathlon nella categoria 16/19 anni.

Tra le donne, invece, a recitare il ruolo di principale favorita è Elisa Marcon del Cus Pro Patria Milano. Forte del secondo posto nell’IX Triathlon Sprint Città di Lignano 2025 e del 13° posto nel ranking nazionale della distanza, la portacolori del Cus Propatria Milano proverà a dettar legge all’Idroscalo sfiancando le resistenze di Paola Sacchi (707), Denise Cavallini (DDS), rispettivamente seconda e terza a MilanoTRI 2024 nella sprint, e quelle di Giada Stegani (Leosport), campionessa europea di Acquathlon nel 2023 a Menen in Belgio.

MilanoTRI olimpico, i favoriti

A sfoggiare il pettorale n. 1 tra gli uomini nel triathlon su distanza olimpica di MilanoTRI sarà il vincitore del medio a LovereTRI 2024 nonché argento ai Campionati Italiani di duathlon 2023 Nicola Duchi (DoloTeam) che certamente avrà il suo bel daffare per contrastare le ambizioni di un qualificato manipolo di avversari guidato da Davide Menichelli (K3 Cremona), fresca medaglia d’argento assoluta e medaglia d’oro Under 23 all’Europe Triathlon Duathlon Championships di Rumia settimana scorsa, Federico Murero del Tri Team Brianza (sul gradino più alto del podio allo lo storico Triathlon Internazionale di Bardolino sulla distanza olimpica), Luca Bruni del K3 Cremona (campione italiano Under 23 di Duathlon 2023), e soprattutto il veterano classe 1980 Alessandro Degasperi (Doloteam), due volte vincitore dell'Ironman di Lanzarote (nel 2015 e nel 2018) e volto tra i più noti della disciplina.

In campo femminile bisognerà monitorare da vicino le prestazioni del duo del Valdigne Triathlon composto da Laura Ceddia ed Erica Maculan che partirà con credenziali importanti: la prima si è imposta l’anno scorso nella distanza al Triathlon di Vieste e nella sprint al Triathlon di Crema, la seconda, invece, vuole aprire maggio migliorando l’ottavo posto ottenuto nel Triathlon Sprint di Andora due giorni fa. La lotta interna renderà certamente più avvincente una competizione dove cercheranno di ottenere qualcosa di importante anche Anita Ghelardoni (Firenze Tri), già tra le migliori all’Idroscalo come dimostra la nona posizione conquistata lo scorso anno, e la coppia del Verona Triathlon Km Sport Alice Dolci (4ᵃ nell’olimpico di MilanoTRI due anni fa) e Barbara Trazzi (trionfatrice a Milano nel triathlon olimpico sette anni fa). Occhio, infine, a Iris Reif (Millenium Triathlon) che meno di un mese fa si è laureata campionessa nazionale agli Italiani di Duathlon Sprint nella categoria S1.

Circuito Triathlon FITRI

La prova di MilanoTRI sulla distanza olimpica fa parte delle competizioni valevoli per il Circuito Nazionale Triathlon FITRI, un appuntamento che, da maggio a ottobre, comprende in tutto 4 gare nazionali tra distanza sprint e olimpica fra cui anche il Campionato Italiano di categoria Sprint e il Campionato Italiano Olimpico Age Group No Draft. Nella circostanza, MilanoTRI metterà in palio un montepremi di 3.000 euro.

Trofeo Madunina

Per il terzo anno consecutivo, MilanoTRI varrà anche per la classifica e il montepremi del Trofeo Madunina, una speciale graduatoria riservata alle squadre di triathlon del capoluogo lombardo e provincia che parteciperanno con almeno 10 iscritti alla distanza olimpica. Nel dettaglio, il trofeo verrà assegnato alla squadra che farà registrare il tempo medio più basso, un riscontro questo in cui le donne avranno particolare incidenza visto che per ogni partecipante di sesso femminile verrà tolto un minuto dal tempo medio della formazione d’appartenenza. Team da battere, il CNM Milano, vincitore dell’edizione 2024.

Iscrizioni

Iscrizioni ancora aperte per Milano 10K. Ci si potrà ancora iscrivere il giorno della gara presso la segreteria organizzativa situata nel piazzale adiacente allo skate park.

Triathlon Series by FollowYourPassion

Assieme a ChiaTRI, LovereTRI e PeschieraTRI, MilanoTRI fa parte delle Triathlon Series by FollowYourPassion, circuito sponsorizzato da Hardskin che mette in palio un montepremi complessivo di quasi 7.000 euro diviso tra le prime tre squadre che avranno portato alla partenza dei quattro eventi in calendario il maggior numero di atleti.

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Nel 2025, il calendario comprende 13 eventi in tutta Italia.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

13 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21