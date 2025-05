L'Etiopia dominano la ORLEN Prague Marathon. Havlena e Hrochová campioni della Repubblica Ceca

Tra le donne, il titolo nazionale non è mai stato messo in discussione: la principale favorita, Tereza Hrochová, ha rispettato i pronostici, vincendo con un ampio margine di oltre otto minuti. La due volte olimpionica ha festeggiato il suo debutto ai Campionati nazionali di maratona con un tempo di 2:34:04, che le è valso anche un onorevole settimo posto nella classifica assoluta. «Per quanto possibile, me la sono goduta. È una gara interessante, devo ancora metabolizzarla», ha dichiarato Hrochová al traguardo. La medaglia d’argento è andata a Petra Pastorová, che aggiunge così un argento alla sua collezione di sei ori e un bronzo nei campionati cechi di maratona. Terzo posto per Eva Filipiová, alla sua terza medaglia in questa disciplina.