Domenica la StaiSano! RUN, la corsa 'tutta benessere' dell'Università degli Studi di Milano

L'appuntamento è fissato per domenica 11 maggio 2025, alle ore 10:00, con partenza e arrivo in via Celeste Clericetti, nel cuore del campus universitario di Città Studi. Due i percorsi previsti, da 4 km e 10 km, pensati per tutti i livelli di preparazione: dai runner più esperti ai camminatori, dalle famiglie agli studenti. Una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza, concepita per celebrare il movimento come leva concreta per la prevenzione e il benessere psicofisico.

Accanto alla corsa, il giorno dell’evento dalle ore 8 alle ore 16 il pubblico potrà vivere l’esperienza del Villaggio della Salute, allestito in via Clericetti 2: uno spazio animato da stand, laboratori, attività ludiche ed educative pensate per tutte le età, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e alle scuole.

Tra i relatori della presentazione Claudia Paola Bruna Dellavia, Delegata ai progetti di Terza Missione di Area medica Università degli Studi di Milano, Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia e Stefano Bucello, Capo staff Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, Comune di Milano.

Hanno presentato il progetto Gaia Pellegrini, Maurizio Gallieni, Daniela Carmagnola e Matteo Bonato, docenti della Statale di Milano e coordinatori del Progetto StaiSano! RUN. La chiusura è stata affidata ad Antonio La Torre, Delegato allo Sport universitario dell’Ateneo milanese.

Così la Prof.ssa Claudia Paola Bruna Dellavia Delegata ai Progetti di Terza Missione di Area Medica, Università degli Studi di Milano: “Il progetto StaiSano!RUN che è nato in occasione del centenario dell’Ateneo è diventato ormai parte integrante di quello che diciamo essere il cuore della nostra Università, del nostro modo nuovo di trasmettere e quindi di quelle che sono le attività che l’Ateneo vuole condividere con la popolazione, quindi StaiSano!RUN è parte integrante del piano strategico che il nostro Ateneo ha per il 2025”.

Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani, Regione Lombardia non potendo essere presente ha inviato un video messaggio: “Sono con voi anche se non fisicamente, lo sono con lo spirito e con il cuore perchè StaiSano! RUN è un modo di fare sport non competitivo, uno sport che unisce, uno sport che da consapevolezza sugli stili di vita sani, sul valore del proprio corpo, dei propre talenti, dello stare insieme. Per StaiSano! RUN vorrei ringraziare gli organizzatori che più volte sono venuti a trovarmi qui in Regione Lombardia, volevo ringraziare l’Università Statale che tanto investe sui propri giovani, sui corretti stili di vita e poi vorrei ringraziare tutti i volontari e a chi si dedica a questo importante momento di consapevolezza, di ritrovo, di stare insieme, anche di godere dei momenti belli come il passaggio al Parco Forlanini e anche di prendersi cura ed essere protagonisti della propria città, dei propri spazi. Quindi non posso che augurare un bellissimo momento sportivo con la S maiuscola, di uno sport che unisce e crea consapevolezza ed essere con voi e sostenere come Regione, come Sottosegretario allo sport e Giovani e personalmente come Federica Picchi. Grazie a tutti”.

Martina Riva Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili“Con la seconda edizione di StaiSano! RUN, Milano rinnova il suo impegno verso uno sport che sia davvero per tutti: inclusivo, accessibile, promotore di benessere fisico e mentale. È bello vedere runner esperti e cittadini alle prime armi correre fianco a fianco, condividendo un momento di sport e socialità. È anche un’occasione concreta per avvicinare all’attività fisica chi oggi ne fa poca, soprattutto tra i più giovani: in Italia, uno su quattro non fa sport, e la sedentarietà tra i ragazzi è aumentata dopo la pandemia. In un Paese che invecchia – con oltre il 24% della popolazione sopra i 65 anni – promuovere uno stile di vita attivo è una priorità collettiva. StaiSano! RUN è un’iniziativa semplice ma potente, che ci ricorda qual è la direzione giusta: più movimento, più salute, più comunità.”

Prof. Gaia Pellegrini, Docente di Anatomia Umana e Prof. Maurizio Gallieni, Docente di Nefrologia e direttore della scuola di specializzazione di nefrologia unimi. Coordinatori della StaiSano! RUN, Università degli Studi di Milano “A meno di un anno dall’inaugurazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, anche la Statale partecipa con il progetto StaiSano! alla promozione sul territorio della salute nella sua globalità. Per il secondo anno consecutivo, tra gli eventi di rilievo organizziamo l’11 maggio la StaiSano!RUN, con il Villaggio della Salute aperto a tutta la cittadinanza, in via Clericetti 2 a Milano. Questa corsa è stata preceduta dal percorso atletico e culturale di preparazione alla RUN (StaiSano!TRAINING). Tantissimi i temi di attualità che sono stati trattati e verranno affrontati dal progetto, con iniziative per gli studenti delle scuole e che troveremo anche durante la RUN. Parleremo, tra gli altri temi, di come l’alimentazione sia un mezzo di prevenzione e di cura, di stili di vita fin dal concepimento, del benessere anche psicologico dei giovani, della necessità di praticare attività fisica a tutte le età. I dati ad oggi molto positivi sulla partecipazione ai nuovi eventi 2025 rispetto a quelli del 2024 sono l’aumento del 20% delle iscrizioni ancora aperte per la RUN, e l’aumento del 350% degli iscritti al Training che si è concluso ad aprile. I social media stanno vedendo un incremento costante dei followers; hanno raggiunto 600.000 visualizzazioni nell’ultimo trimestre su Ig (@staisano.unimi), con un linguaggio giovane e fruibile a tutti, reso possibile anche grazie al coinvolgimento nella redazione Social degli Studenti della Statale”.

Prof. Matteo Bonato Docente Metodi e didattiche delle attività sportive, e Prof. Daniela Carmagnola Docente di Malattie odotostomatologiche. Coordinatori della StaiSano! RUN, Università degli Studi di Milano: “Per prepararci alla Staiano!RUN, con StaiSano!TRAINING abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un percorso accessibile e gratuito per avvicinarsi all’attività fisica in modo sicuro e consapevole. Gli allenamenti, svolti al Parco Sempione, sono stati organizzati grazie al prezioso supporto dei Coach della Scuola di Scienze Motorie, che hanno accompagnato i partecipanti nell’apprendere come muoversi correttamente, gestire lo sforzo e rendere l’esercizio fisico una sana abitudine quotidiana. Prima di ogni sessione, sono stati inoltre affrontati dai docenti di Medicina e Chirurgia temi legati al benessere e alla salute, per offrire un approccio ancora più completo e formativo.”

“Il giorno della corsa sarà allestito dalle 8.00 alle 16.00 il Villaggio della Salute, che contraddistingue StaiSano! RUN dagli altri eventi sportivi in città. Quest’anno il Villaggio ospiterà 21 stand in cui il pubblico potrà interagire, in maniera interattiva e divertente, con docenti e esperti della Statale, associazioni, personale dei consultori familiari e dei centri vaccinali, su numerosi temi tra i quali alimentazione, sport, idratazione, salute orale, salute del piede, ormoni, farmaco-cosmesi, salute degli occhi, prevenzione e gestione delle emergenze. Animeranno il villaggio le attività e simulazioni di Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale e Guardia di Finanza. Tra gli stand, anche il Municipio 3 del Comune di Milano darà spazio ad alcune associazioni presenti sul territorio. Inoltre, sarà presente anche il main sponsor Esselunga, che offrirà frutta e cibo salutare a tutti i partecipanti. Infine, un tavolo riservato al gioco degli scacchi per chi vorrà cimentarsi.”

Prof. Antonio La Torre, Docente Metodi e didattiche delle attività sportive: “Tanta gente alla StaiSano!RUN di domenica, segno di un progetto vivace, di un progetto che sta man mano allargandosi a tutta la città, che coinvolge diverse anime dell’Università, ma anche del territorio. E’ un progetto che già fa vivere i valori che si spera erediteremo dalle Olimpiadi di Milano-Cortina è un progetto che si propone di andare avanti a raggiungere tutti gli strati delle popolazioni dai bambini fino agli anziani nei luoghi anche più lontani e periferici di milano”.

Con il Patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Coni e con il supporto del main sponsor Esselunga, StaiSano! RUN si propone di diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi cittadini. Una manifestazione che valorizza l’impegno dell’Università degli Studi di Milano nella promozione della salute e nella costruzione di una rete sempre più solida tra territorio, istituzioni, mondo accademico e cittadinanza attiva.

Salvatore Pane, Responsabile eventi e Sponsorizzazioni Esselunga “Promuovere uno stile di vita sano attraverso un’alimentazione equilibrata e l’attività sportiva, è una priorità per Esselunga. Ogni giorno ci impegniamo a creare, sostenere e far crescere progetti che valorizzino l'importanza di stili di vita sani, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La "StaiSano! Run" è un esempio concreto di come la comunità possa fare rete per promuovere il benessere collettivo, coinvolgendo famiglie, giovani, adulti e bambini in una giornata all’insegna dello sport. Questa iniziativa sposa perfettamente la nostra visione”.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato anche il ricco programma di iniziative collaterali che hanno preceduto l’evento. Tra queste, il percorso di preparazione gratuito StaiSano! Training, con sette sessioni di allenamento aperte a tutti, che si sono svolte il sabato mattina a marzo e aprile al Parco Sempione, in collaborazione con il negozio specializzato running WhyRun.

Il percorso

Due le distanze di gara previste: 4km e 10km. Per entrambi i tracciati la partenza e l’arrivo sarà alle ore 10 dall’Ateneo di Via Celeste Clericetti, nel cuore di Città Studi. I partecipanti sia della 4km che della 10km andranno verso via Carlo Valvassori Peroni, largo Murani, attraverseranno via Giovanni Antonio Amadeo per andare a prendere il Cavalcavia Buccari che li condurrà in via Tucidide. Da qui i partecipanti della 4km gireranno per tornare all’arrivo, mentre chi ha scelto la distanza da 10km proseguirà lungo via Arcangelo Corelli per poi entrare successivamente sulla destra nel verde del Parco Forlanini. Dopo aver girato attorno al Laghetto Salesina e costeggiando il centro Sportivo Saini in zona Municipio 3 inizierà la via del rientro attraverso il quartiere Ortica e poi di nuovo in zona Città Studi, via Peroni, per rientrare in via Clericetti.

StaiSano! RUN è possibile anche grazie ai partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: Esselunga, Onesight, A2A, Why-Run.