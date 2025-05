Vola verso il sold out la 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

Venezia, 14 maggio 2025 - Grande successo di partecipazione per la 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon &10K e per l’edizione di lancio della Rollerblade® Moonlight Half Marathon in programma a Jesolo nella serata di sabato 24 maggio, che si apprestano a chiudere le iscrizioni con anticipo per il sold out dei pettorali a disposizione, ovvero 3.500 iscritti nella mezza maratona, 2.500 nella 10K e 500 nella Rollerblade® Moonlight Half Marathon, di cui molti stranieri che sicuramente contribuiranno ad un’importante ricaduta economica sulla città e il suo territorio.