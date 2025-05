22^ Rosso Corri Trieste, si accende la sfida tra il doppio oro mondiale Muktar Edris e il vincitore 2024 Martin Kiprotich

TRIESTE – Il meglio dell’atletica mondiale questo sabato sarà a Trieste . Lo scontro fra titani avverrà in zono Porto Vecchio – Porto Vivo, la 22^ Rosso Corri Trieste vivrà un’indimenticabile serata con la sfida per la vittoria tra due grandi campioni come il due volte oro mondiale etiope Muktar Edris e l’ugandese Martin Kiprotich vincitore 2024 e primatista del percorso. A fare da spettatore dopo aver partecipato alla 2^ Rosso di Sera Family Run il grande campione olimpico di Seoul ’88 Gelindo Bordin , testimonial e amico dell’evento.

L’attesa è finita, manca veramente pochissimo al colpo di pistola che darà il via alla 22^ Rosso Corri Trieste e alla 2^ Rosso di Sera Family Run di sabato 17 maggio, eventi organizzati da ASD Promorun con la coorganizzazione del Comune di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’azienda di manutenzione e costruzioni generali Rosso. Eventi che si svolgeranno sabato 17 maggio alle prime luci del tramonto nell’affascinante contesto di Porto Vecchio - Porto Vivo.

Riepilogo eventi

Partenza alle 18.00 per la Family Run 3 km su un percorso completamente illuminato e trasformato in una vera e propria festa grazie all’animazione per bambini ed adulti, evento solidale nei confronti di un’altra eccellenza del territorio, la Fondazione Burlo Garofolo ETS, con la quale Asd Promorun ha suggellato il suo impegno da diverse edizioni.

Partenza alle ore 19.20 per la 22^ Rosso Corri Trieste, manifestazione competitiva inserita nel Calendario Nazionale FIDAL delle gare di 10 km di corsa su strada, e, a seguire, la Non Competitiva Ten, un evento al quale possono partecipare tutti, in un clima di vera festa.

I top runner

Dopo l’annuncio della presenza dell’oro olimpico di maratona Gelindo Bordin, che capitanerà la carica dei partecipanti alla Family Run indossando, simbolicamente, il pettorale numero 1, l’atmosfera si arricchisce di elettricità guardando alla lista dei top runner che si contenderanno la gloria ed un posto nell’albo d’oro di questa storica manifestazione.

L’alto profilo tecnico dell’evento porta il nome dell’etiope due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris, che ben conosce le strade di Trieste per aver già espugnato il Castello di San Giusto con la vittoria alla Corsa dei Castelli nell’ottobre 2023. Edris, porta in dote uno straordinario personale sui 5000m di 12’54”83 e di 27’17”18 sui 10000m in pista, mentre sui 10km su strada può contare sul crono di 27’38” dall’adizero Road to Records di Herzogenarauch nel 2024. Anche il suo debutto in maratona, qualche settimana fa a Boston, dove ha tagliato il traguardo in quinta posizione in 2h05’59”, racconta di uno stato di forma eccellente.

Ci sarà dunque da attendersi che il primato di gara possa crollare ed aggiungersi ad un curriculum nel quale si contano anche due medaglie d’oro di campione del mondo senior dei 5000m, 2017 e 2019, in Diamond League nei 5000m nel 2014, 2016 e 2017, anno in cui ha vinto anche nei 3000m, e tanto altro.

Il primato di gara di 28’20”, fatto segnare nell’ultima edizione, è nelle gambe dell’ugandese Martin Magengo Kiprotich che torna per fare il bis con un bagaglio molto ricco, quello di un nuovo primato personale di 27’41”, recentissimo perché legato all’adizero Road to Records di Herzogenarauch, dove ha strappato l’ottavo posto assoluto.

L’impegno nel proseguire la tradizione di alto profilo tecnico da parte di Promorun, si concretizza nella scelta di affiancare agli atleti una lepre che li porterà fino al km 5 in 13’50” con l’obiettivo specifico di assistere ad una gara e una sfida elettrizzante e ad un nuovo primato di gara.

Accanto ai mostri sacri, saranno al via il burundese Louis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane), capace di 29’13” sulla distanza pochi giorni fa, ed il keniano Asbel Kiprop Kiprono, al debutto in un evento ufficiale.

Il primato della gara femminile appartiene alla keniana Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) con 31’23’’ stabilito nel 2023. Proverà ad avvicinarlo la keniana Abigael Chelangat (Atl. Libertas Unicusano Livorno) che conta sul recentissimo personal best di 33’29”. Al via per l’Italia Barbara Vassallo (ASD Pol. Atl. Bagheria), terza lo scorso anno e attualmente in crescita, come dimostra il recente personale sulla distanza di 36’23” a Valencia, e la sorella gemella, Francesca Vassallo (ASD Pol. Atl. Bagheria), che vanta il crono di 36’46”.

I numeri

Un migliaio gli atleti che avranno il privilegio di godersi l’affascinante contesto di Porto Vecchio – Porto Vivo alle prime luci della sera. Un dato che cattura l’attenzione è la presenza femminile, qui al 43%. Accanto ad atleti che provengono da tutto lo Stivale, ci saranno 33 nazionalità, con rappresentanze da tutti i continenti, tra questi dagli USA, dall’Australia e dalla Mongolia, tutti insieme conteranno per circa il 20% delle presenze.

Tra i 61 team in gara, i più numerosi sono Asd Free Runners Trieste, Trieste Atletica e G.S. San Giacomo.

I più giovani al via sono il piccolissimo Samuele di poco più di 1 anno e Alida di 5 anni, mentre i più esperti sono l’84 enne Spiridione Krokos e la 72enne Nancy Ryan. Festeggerà il suo compleanno in gara Alexandre Costa.

Iscrizioni Corri Trieste e Non Competitiva Ten

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi oggi, venerdì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domani, sabato 17 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) oltre che sabato 17 maggio dalle 16.00 alle 18.00 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza.

Iscrizioni Family Run

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi oggi, venerdì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domani, sabato 17 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) oltre che sabato 17 maggio dalle 16.00 alle 17.30 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza. Le iscrizioni sono gratuite per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che avranno diritto al solo pettorale di gara e potranno acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte, al costo di € 7,00, quota che sarà interamente devoluta in beneficenza. Info: segreteria@promorun.it; info@promorun.it