Golfo dell'Isola trail, successo per Madalina Florea e Philemon Kiriago

Dalla Romania Madalina Florea (Scott Running), trionfatrice nel 2023 della finalissima savonese, torna a imporsi sul percorso a ‘fiore’ di 26 km con 1.400m D+, confermando una gestione impeccabile del proprio ritmo e una grande forza in salita. Dal 15esimo km ha acquisito il comando della gara fino a tagliare il traguardo in 2h22'29", più emozionata che mai, precedendo di 27 secondi la keniota Philaries Jeruto Kisang (Run2gether On Trail), tra le più regolari del circuito sui tracciati veloci e specialista nelle salite.

Al maschile va in scena la rivincita del keniota Philemon Ombogo Kiriago (Run2gether On Trail), che memore del secondo posto del 2023, riesce questa volta a farsi valere in 2h01'47" sul marocchino Elhousine Elazzaoui (Nnormal, 2h02'06"). La coppia si è staccata dal gruppo di testa al km 14,5 e ha dato vita a un duello al cardiopalma nella discesa dal Castello di Monte Ursino. Grazie alla performance ligure e a un solido inizio di stagione, i due vincitori balzano così in testa al ranking GTWS 2025.

“Stavo controllando la gara, ma è successo qualcosa – ha dichiarato Florea - A volte abbiamo giornate buone, altre meno. Sentivo di avere energie, ma qualcosa mi disturbava, ho avuto qualche problema allo stomaco, ma sono riuscita a gestirlo fino alla fine. Da quando ho chiuso la finale 2023 aspettavo questo momento per vincere un’altra gara della GTWS”.

“È stata una gara davvero bella – ha dichiarato Kiriago – ero intenzionatissimo a migliorare la mia prestazione di due anni fa. Ho corso con il mio amico Elhousine, purtroppo per lui sono riuscito a batterlo. Sono molto felice!”.

I podi della competizione

Tra le donne, bronzo alla keniota Valentine Jepkoech Rutto (Atletica Saluzzo), seguita dalla spagnola Rosa Lara Feliu (Compressport), autrice di una grande rimonta. A completare la top 5 femminile la giovane italiana Vivien Bonzi (Brooks Trailrunners), una delle più promettenti dell’attuale panorama. Sesta in classifica, Alice Gaggi (Brooks Trailrunners), dopo aver firmato i suoi migliori tempi stagionali sui 10 km e sulla mezza maratona.

Tra gli uomini, chiude il podio il keniota Paul Machoka (Atletica Saluzzo), mentre il primo italiano è Cesare Maestri (Nike Trail) che ottiene il quarto posto sfruttando la sua costanza e l’abilità nel mantenere ritmi elevati su tracciati scorrevoli, al termine di un testa a testa col keniota Michael Selelo Saoli (Run2gether On Trail). Delusione per lo svizzero Rémi Bonnet che, nonostante la buona partenza nel suo primo appuntamento del circuito, perde terreno nella seconda metà del percorso chiudendo fuori dalla top 10.

Una location mozzafiato

L’olimpo del trail running internazionale ha trovato nuovamente accoglienza nella destinazione turistica della riviera di Ponente, comprendente i borghi di Noli, Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio. “Golfo dell’Isola rappresenta la destinazione ideale per la pratica degli sport outdoor e, anche grazie ai grandi eventi ospitati come la Golden Trail World Series, continua ad affermarsi a livello internazionale come perfetto scenario per vivere le forti emozioni del trail running - ha dichiarato Mattia Fiorini, Sindaco di Spotorno, capofila del progetto Golfo dell'Isola - Dopo la finale 2023, questa terza avvincente tappa del circuito mondiale ha permesso ai più forti atleti di corsa off-road di sfidare i propri limiti sui nostri sentieri tecnici, godendo della spettacolare vista su scogliere e spiagge lambite da un mare meraviglioso, che in questi giorni ha nuovamente conquistato il riconoscimento Bandiera Blu”.

"Dal lungomare al centro storico, fino al nostro iconico Castello, che si staglia sul Monte Ursino al cospetto dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi: il tracciato nolese del Golfo dell'Isola Trail ha, ancora una volta, incantato tutti i partecipanti con la sua anima intrisa di storia, quella dell'antica Repubblica Marinara, bellezza naturalistica e unicità paesaggistica - ha dichiarato Ambrogio Repetto, Sindaco di Noli".

Lo speciale tracciato a fiore

Dopo un breve anello di lancio nel centro storico con partenza da Corso Italia, i trail runner hanno affrontato quattro ‘petali’ tutti convergenti nella Fan Zone in Piazzetta Chiappella, ognuno con la propria identità, combinando dure salite e discese tecniche a tratti più scorrevoli e veloci. Protagonista del primo petalo Capo Noli con la sua fitta macchia mediterranea e scorci sull’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, mentre nell’ultimo petalo l’assalto al Monte Ursino e al suo Castello. A incorniciare la manifestazione anche un trail promozionale per bambini da 0 a 7 anni (500 m) e ragazzi dagli 8 ai 17 anni (3 km, D+ 100 m).

I prossimi eventi

Lasciata la Liguria, gli atleti resteranno in Europa per la storica Zegama-Aizkorri (25 maggio), per poi volare con la Broken Arrow Skyrace negli Stati Uniti (22 giugno) e con il Tepec Trail in Messico (29 giugno). Appuntamenti conclusivi in Austria, con il Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (2 agosto), e in Svizzera, con la Sierre-Zinal (9 agosto). Dopo due anni, la finalissima del circuito sarà nuovamente in Italia, a ottobre, nella trentina Val di Ledro.

TOP 10 MASCHILE E FEMMINILE

DONNE

1. Madalina Florea (Romania – Scott Running) – 2:22:29

2. Philaries Jeruto Kisang (Kenya – Run2gether On Trail) – 2:22:56

3. Valentine Jepkoech Rutto (Kenya – Atletica Saluzzo) – 2:25:33

4. Rosa Lara Feliu (Spagna – Compressport) – 2:27:48

5. Vivien Bonzi (Italia – Brooks Trailrunners) – 2:31:25

6. Alice Gaggi (Italia – Brooks Trailrunners) – 2:32:17

7. Marie Nivet (Francia – Nike Trail) – 2:33:14

8. Miriam Chepkirui (Kenya) – 2:35:36

9. Silvia Schwaiger (Slovacchia – Salomon Running Team) – 2:36:47

10. Céline Aebi (Svizzera – LV Langenthal) – 2:37:24

UOMINI

1. Philemon Kiriago (Kenya – Run2gether On Trail) – 2:01:47

2. Elhousine Elazzaoui (Marocco – NNormal) – 2:02:06

3. Paul Machoka (Kenya – Atletica Saluzzo) – 2:02:44

4. Cesare Maestri (Italia – Nike Trail) – 2:03:10

5. Michael Selelo Saoli (Kenya – Run2gether On Trail) – 2:03:11

6. Richard Omaya (Kenya – Run2gether On Trail) – 2:03:16

7. Rolli Dominik (Svizzera) – 2:03:40

8. Roberto Delorenzi (Svizzera – Brooks Trailrunners) – 2:06:52

9. Jan Torella Oller (Spagna – Salomon Future International Team) – 2:07:13

10. Pierre Galbourdin (Francia – Brooks Trailrunners) – 2:08:31