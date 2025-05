Presentata la 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon-10K- Rollerblade

Venezia - Grandissimo successo di partecipazione per la 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon &10K e per l'edizione di lancio della Rollerblade® Moonlight Half Marathon, tutte in programma a Jesolo nella serata di sabato 24 maggio e che hanno dovuto chiudere le iscrizioni con anticipo per il sold out dei pettorali a disposizione: 3.500 nella mezza maratona, 2.500 nella 10K e 500 nella Rollerblade® Moonlight Half Marathon.

La grande novità di questa edizione riguarda il percorso della mezza maratona che transiterà quest’anno anche nel centro storico di Jesolo, correndo lungo il fiume Sile e aggiungendo così scorci nuovi e molto suggestivi, specialmente al tramonto, ad un tracciato già scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come la pineta, il lungomare e la spiaggia.

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione nel programma della prima Rollerblade® Moonlight Half Marathon, test event sui pattini in linea di circa 20 km a carattere ludico motorio, organizzata da Venicemarathon con la collaborazione di Rollerblade®, brand leader nel settore dei pattini in linea che fa parte di Tecnica Group, azienda di riferimento nel mondo dell’attrezzatura sportiva e orgoglio del Veneto. ll percorso della Rollerblade® Moonlight Half Marathon ricalcherà ran parte del percorso della mezza maratona fino a viale Oriente/via Bucintoro (km 16ca) dove per motivi organizzativi e di sicurezza dei pattinatori e dei runners impegnati nelle altre gare verrà allestito il traguardo volante. Il tempo finale di ciascun pattinatore verrà rilevato in questo punto, mentre i restanti chilometri di gara per raggiungere l’area di Via Danimarca/Piazza Milano, saranno affrontati ad andatura controllata.

Infine, ci sarà anche la tradizionale Alì Family Run di 3 chilometri che avrà quest'anno un percorso tutto nuovo che si affaccerà sul lungomare. La manifestazione, che richiamerà moltissime famiglie, bambini, accompagnatori, fungerà anche come momento di sensibilizzazio del'importante campagna sulla lotta contro la poliomielite promossa del Rotary Distretto 2060 “End Polio Now”. Inoltre, i fondi raccolti sosterranno anche quest'anno la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa. Le iscrizioni sono ancora aperte, disponibili sul sito www.venicemarathon.it oppure potranno essere effettuate in Piazza Milano nella giornata di venerdì 23 e sabato 24 maggio.

ORARI - Alle ore 17 si comincia con la Alì Family Run, per proseguire alle ore 18.30 con la partenza della Jesolo Moonlight 10K, seguita dalla Rollerblade® Moonlight Half Marathon alle ore 19.20 circa e infine la partenza della 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon alle ore 19.30 circa.

IL CUORE DELL'EVENTO - Sarà come sempre l'accogliente Piazza Milano, la sede del colorato e vivace Jesolo Moonlight Village, aperto al pubblico venerdì 23 (dalle 15 alle 20) e sabato 24 maggio (dalle 9 alle 17.30). Il villaggio sarà ricco di eventi, musica ed intrattenimento e accoglierà il passaggio di tutti gli iscritti. Piazza Milano sarà inoltre sede di partenza e arrivo di tutte le corse, mentre il Parco Grifone (a pochi metri dalla Piazza) attenderà tutti gli atleti nel dopo gara per il Moonlight Party con dj set e Pasta Party.

LA PRESENTAZIONE - La manifestazione è stata ufficialmente presentata questa mattina in modalità online, sulla pagina Facebook della manifestazione. Di seguito gli interventi:

Il Sindaco Christofer De Zotti: "Siamo felici di ospitare ancora una volta questa grande manifestazione, con un nuovo tracciato che attraversa il centro storico per sostenere l'impegno dell'amministrazione nella valorizzazione dello stesso. Abbiamo segnali positivi da operatori e residenti, a conferma dell'importanza dell'evento per la città che quest'anno celebra il titolo di Città europea dello Sport riconosciuto da ACES Europe. Questa manifestazione è ormai di casa a Jesolo, da molti anni e con diverse amministrazioni, a dimostrazione della qualità e affidabilità dell'organizzazione".

L'Assessore allo sport Martina Borin: "La Moonlight Halfmarathon è un evento consolidato e che Jesolo considera autoctono, di fatto, grazie alle modalità con le quali si svolge nonché l'indotto che genera sul territorio. Quest'anno l'evento assume un significato particolare per noi in quanto possiamo fregiarci del titolo di Città europea dello Sport, un testimone che in qualche misura ci viene passato direttamente da Regione Veneto che l'anno scorso venne riconosciuta Regione europea dello sport".

Il Presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Quest’oggi siamo a presentarvi una manifestazione cresciuta nei numeri, pur sempre nel rispetto della sostenibilità e dell’efficienza organizzativa, ma soprattutto rinnovata nei contenuti con il passaggio della gara nel centro storico di Jesolo e con l’introduzione della nuova Rollerblade® Moonlight Half Marathon. Due circostanze che ci hanno visto collaborare a stretto contatto e in modo molto proficuo con l’Amministrazione Comunale, con gli uffici preposti e gli operatori economici e, se questa manifestazione ogni anno acquista sempre più successo, è anche merito di un territorio che ci ospita e ci supporta. Siamo pronti a offrire ai nostri 6.500 runners e a tutto il pubblico una grandissima festa”.

Il Coordinatore Generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi – "Abbiamo raggiunto il nostro tetto limite di iscrizioni in tutte le gare e purtroppo ci troviamo in questi giorni costretti a respingere moltissime altre richieste, ma la qualità è la nostra priorità. Avremo oltre il 10% di atleti stranieri e oltre il 50% da fuori regione che sicuramente contribuiranno ad un’importante ricaduta economica sulla città e il territorio. Risultati che sono frutto di un’importante campagna di promozione nazionale ed internazionale e di azioni mirate su media esteri e principali quotidiani sportivi italiani. Siamo pronti a vivacizzare per due interi giorni Piazza Milano e per questo ringrazio il comitato di Piazza Milano, i suoi esercenti e tutti i comitati di zona che ci aiuteranno anche ad organizzare i ristori sui percorsi.”

Il Vicepresidente di Venicemarathon Stefano Fornasier "Abbiamo allestito un cast di alto livello con il ritorno, tra l'altro, dell’azzurro Eyob Faniel, già vincitore nel 2015 e di alcuni atleti africani di buon livello, pronti a correre sotto l’ora come i keniani Shadrack Kenduiywo e Dennis Kipkemboi Meli e l’eritreo vincitore dell’edizione 2023 Shumay Mogo Solomon. Si è appena aggiunto al cast anche l’italiano Alessandro Giacobazzi, campione italiano di maratona nel 2022. In campo femminile, la veronese Arianna Lutteri vincitrice, quest’anno del titolo italiano di maratona nella categoria Senior Master 35, se la dovrà vedere con le keniane Cynthia Jepchumba e Ruth Gitonga" .

Sono inoltre intervenuti il title sponsor Michele Ceccato, Arianna Colombari di Rollerblade®, Tommaso Trolese del Rotary Distretto 2060, la presidente del comitato Piazza MIlano Tania Menazza e i nuovi sponsor Roberto Milani di Longato Serramenti e Domenico Pozza di Body Evolution.