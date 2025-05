Jesolo Moonlight Half Marathon, oltre 7.000 atleti al via!

Iscrizioni ormai chiuse da diversi giorni nelle tre gare di lunga distanza per il raggiungimento del tetto massimo di 6.500 iscritti, mentre sono già oltre 500 gli iscritti alla Alì Family Run. Le adesioni alla non competitiva di 3 km sono ancora aperte e potranno essere formalizzate nelle giornate di oggi, venerdì 23 maggio e domani 24 maggio allo stand Ali Family Run e Rotary Distretto 2060 di Piazza Milano.

Nella mezza maratona, che quest’anno inaugurerà il nuovo percorso con l’attraversamento anche del centro storico di Jesolo, occhi puntati sull’azzurro ex primatista di maratona Eyob Faniel, la cui carriera iniziò proprio a Jesolo con la vittoria nel 2015. “Sono molto affezionato a questa gara perché da qui tutto è iniziato 10 anni fa e la vivo un po' come la gara di casa. Sono appena rientrato dal Kenya, dove ho trascorso un buon periodo di allenamento in altura e domani sera voglio correre forte, perché ho in programma di fare la Maratona di Sydney a fine agosto, per cui il tempo di domani sera mi servirà come riscontro del lavoro svolto”.

A dare filo da torcere all’azzurro ci saranno i keniani Shadrack Kenduiywo e Dennis Kipkemboi Meli, l’eritreo vincitore dell’edizione 2023 Shumay Mogo Solomon e compagno di allenamenti di Eyob. Completano il cast anche Hicham Boufars, Castor Mogeni e l’italiano Alessandro Giacobazzi, tricolore di maratona nel 2022.

In campo femminile, sarà lotta aperta tra le keniane Cynthia Jepchumba e Ruth Gitonga, mentre in chiave azzurra sarà al via la veronese Arianna Lutteri.

ORARI Alle ore 17 si comincia con la Alì Family Run, per proseguire alle ore 18.30 con la partenza della Jesolo Moonlight 10K, seguita dalla Rollerblade® Moonlight Half Marathon alle ore 19.20 circa e infine la partenza della 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon alle ore 19.30 circa.

STRANIERI Il maggior numeri di atleti stranieri, che rappresentano più del 10% del totale degli iscritti, provengono da Germania, Francia, Ungheria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Grecia. Molti sono anche gli atleti da fuori regione, in questo caso attorno al 50%, in arrivo da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Campania e Puglia.

CURIOSITA’ Tra i vip in gara, si legge la partecipazione nella mezza maratona di Pedro Obiang, il calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano, centrocampista del Sassuolo fresco di promozione in serie A, di cui è capitano.

Molti son anche i Sindaci in gara. Il primo cittadino di Jesolo Christofer De Zotti sarà al via della 10K, così come quello di Treviso Mario Conte, mentre Alberto Teso, sindaco di San Donà, sarà al via della mezza maratona.

Il running è uno sport che fa bene e che si può fare a tutte le età. Lo dimostrano Elio De Bon e Vera Baggiani, gli iscritti più maturi alla manifestazione. Classe 1939, De Bon correrà la 10K mentre Vera Baggiani (classe 1934) è iscritti nella Alì Family Run.

IN CORSA PER GIULIA CECCHETTIN “Vogliamo fare un po' di rumore e correre a nome di Giulia e di tutte le donne vittime di femminicidio” a pronunciare queste parole è Alessio Cecchettin, zio di Giulia e fratello di Gino Cecchettin. “Essendo io un runner, ho pensato che la corsa possa essere un’ottima occasione per lanciare messaggi di solidarietà contro la violenza di genere. Saremo circa una decina di persone, tra cui anche l’avvocato di famiglia Stefano Tigani e correremo con la maglia della Fondazione creata da mio fratello Gino, per onorare la memoria di mia nipote e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. Partiamo con la prima gara a Jesolo e poi cercheremo di partecipare ad una serie di altri eventi podistici, sempre con lo stesso spirito”.

Da questa mattina è aperto il Moonlight Village che per due intere giornate trasformerà Piazza Milano in una sorta di grande festa all’aperto, che accoglierà il passaggio degli atleti, pubblico e curiosi e sarà animato dalle attività delle aziende sponsor e dalla buona musica di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan. Si potrà conoscere l'esclusivo merchandising di Otso; testare pattini allo stand Rollerblade® e curiosare negli stand di BMW Ceccato Motors, Alì, Palmisano, 1/6 H, Pro Action, San Bendetto e Comune di Jesolo; farsi sciogli i muscoli da Body Evolution e personalizzare la t-shirt da Il Negozietto.

I NUMERI Quest’anno più che mai, con l’introduzione delle modifiche di percorso alla mezza maratona e Alì Family Run e con l’inserimento della gara sui pattini, aumenta il numero di volontari e personale delle forze dell’ordine dispiegato lungo i vari tracciati. Il percorso sarà presidiato dalla Polizia Locale, da una staffetta della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Jesolo, un imponente servizio sanitario coordinato dalla Croce Verde di Cavallino (4 ambulanze, 1 moto-medica, 1 postazione medica avanzata e 2 SAP) e 8 gli atleti del BLS Run Team i medici soccorritori.

In zona partenza e arrivo saranno circa 500 volontari dislocati nei diversi servizi e che dovranno assemblare e distribuire 6.500 canotte tecniche, 6.500 kit ristoro brandizzati Alì, 44.000 bottigliette di acqua San Benedetto e 7.000 di Acqua Vitamin, 6.500 barrette Pro Action, 13.000 lattine di birra Bavaria, 33.000 confezioni di biscotti Palmisano, 13.000 confezioni di grissini I Bibanesi e 9.000 banane Premium Dole

La grande festa della manifestazione inizierà subito dopo il traguardo con il tanto atteso Pasta & Music Party al Parco Grifone (pochi metri dall’arrivo) dove gli atleti potranno ristorarsi e ballare fino a notte fonda, in un’atmosfera davvero unica.