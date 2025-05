Eurospin Verona Run Marathon corre con WALCE

VERONA – E’ stato presentato oggi presso la Sala Arazzi del Palazzo Barbieri di Verona il progetto «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone» di Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE) che si svolgerà nell’ambito della Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run di domenica 16 novembre.

L’evento podistico è organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, ed è inserito nel calendario World Athletics e Aims, oltre che riconosciuto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Manifestazione sportiva che cade nelle giornate del Congresso Nazionale AIPO-ITS/ETS (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), previsto a Verona dal 14 al 16 novembre 2025, nell’ambito del quale trova spazio il programma educativo «Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro». L’occasione è quindi delle migliori per sensibilizzare la popolazione sulle patologie oncologiche polmonari, come prevenirle e come migliorare la qualità della vita dei pazienti sottoposti a terapie.

Apertura iscrizioni Eurospin Verona Family Run

Mentre alla maratona e mezza maratona agonistiche vi sono già oltre 3mila persone iscritte, oggi vengono aperte le iscrizioni alla Eurospin Verona Family Run che sempre domenica 16 novembre attende migliaia di partecipanti. Possono partecipare persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, famiglie, si può liberamente correre e camminare, partecipare è sinonimo di uno stile di vita che significa benessere, socialità, divertimento e insieme al progetto WALCE anche la sensibilizzazione verso importanti tematiche.

Chi è WALCE A.P.S.

WALCE A.P.S. (Women Against Lung Cancer in Europe - Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa),è l’associazione italiana di riferimento per la lotta contro le neoplasie toraciche. Fondata nel 2006, attualmente presieduta dalla Prof.ssa Silvia Novello che coordina anche il Comitato Scientifico dell’Associazione, WALCE A.P.S. ha tra i propri associati pazienti, familiari e clinici e ad oggi rappresenta circa un migliaio di persone in tutta Italia.

Gli obiettivi principali sono quelli di sensibilizzare la popolazione sull’aumento dei casi di incidenza e mortalità del tumore del polmone e raccogliere e rispondere ai bisogni delle persone affette da questa malattia e dei loro famigliari, poiché fino a pochi anni fa coloro che ricevevano una diagnosi avevano poche opzioni terapeutiche e chance limitate di sopravvivere a lungo e con una buona qualità di vita. L’impegno di WALCE è rivolto a pazienti e familiari, clinici, istituzioni, alla popolazione e alle Scuole nell’ottica di informare, sensibilizzare, fare prevenzione, curare, supportare i pazienti, facendo “sentire la loro voce” per vedere riconosciute le loro istanze.

Il progetto «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone

Tra i tanti progetti di WALCE, Eurospin Verona Run Marathon ha sposato «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone», un progetto nato nel 2022 e attivo a Torino, Milano, Monza, Firenze e Bari, che ha gli obiettivi di migliorare la fatigue, la capacità cardiorespiratoria e la funzione polmonare, aumentare la forza e la mobilità, migliorare lo stato psicologico e ridurre l’ansia attraverso corsi trimestrali condotti da chinesiologi specializzati con master in ambito oncologico. Il progetto nasce da studi scientifici che hanno dimostrato come l'esercizio fisico possa mitigare e/o prevenire molti disturbi legati alle terapie e ridurre il rischio di sviluppare comorbilità, particolarmente patologie cardiovascolari e/o metaboliche, e mortalità correlata al cancro.

Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro

In occasione della Eurospin Verona Run Marathon di domenica 16 novembre, WALCE porterà a Verona «Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro», un programma nazionale itinerante di sensibilizzazione della popolazione rispetto ai danni del fumo e, attivo dal 2015 nelle più importanti città italiane ed europee, che prevede l’allestimento di un grande stand a forma di mozzicone di sigaretta, all’interno del quale è stato costruito un percorso multimediale suddiviso in diverse sezioni, e nel quale vengono offerti alla popolazione counseling e spirometria di base gratuita. Ad oggi sono state realizzate 15 tappe italiane e 2 tappe europee (Barcellona e Bruxelles) alle quali hanno preso parte circa 18mila partecipanti per un totale di 4.670 spirometrie. Nel 2025, sono previste tappe a Pescara, Catanzaro, Taranto, Messina, Roma, Olbia, Genova, Monza e Verona, quest’ultima in occasione del Congresso AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) nazionale.

Sono intervenuti:

Annamaria Molino, Consigliere Comune di Verona: “Come medico oncologo e consigliera comunale responsabile dei progetti di Verona come parte della Rete Città Sane sell’OMS, credo fermamente che salute e prevenzione siano diritti fondamentali e sottolineo l’importanza di promuovere stili di vita sani, diagnosi precoci e ricerca.. La marcia promossa rappresenta un’occasione concreta per unire sport, solidarietà e consapevolezza nei confronti del tumore al polmone. In quest’ottica, il progetto AMA – Attività Motoria Adattata – è un supporto prezioso per migliorare la qualità di vita delle persone con tumore al polmone, valorizzando il movimento come parte integrante del percorso di cura. Questa iniziativa mette al centro le donne, troppo spesso sottovalutate quando si parla di tumore al polmone. È il momento di accendere i riflettori su una realtà in crescita, per informare, sostenere e dare speranza”.

Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di Torino e Presidente WALCE A.P.S.: “Da quasi 20 anni WALCE disegna e promuove programmi di sensibilizzazione nei confronti del tumore polmonare e della prevenzione oncologica: è quindi nelle nostre corde questa collaborazione con Veronamarathon A.S.D., che ci permetterà ancora una volta di parlare di questa patologia alla popolazione, ai pazienti e ai loro familiari e per la prima volta lo facciamo nel contesto di un evento sportivo di risonanza altissima. Il mese di Novembre è dedicato al tumore polmonare e per questo l’evento è ancor più prezioso. Rompiamo ancora una volta il silenzio e lo stigma che troppo spesso circondano questa malattia, promuovendo consapevolezza e informazione e facendolo durante un evento sportivo sottolineiamo come la prevenzione primaria e i corretti stili di vita siano lo strumento più efficace nella lotta al cancro. WALCE A.P.S. è nata nel 2006 proprio per rispondere al bisogno di informazione, prevenzione e supporto. In questi anni abbiamo portato avanti molti progetti, tra i quali ‘Esci dal Tunnel – Non bruciarti il futuro’, rivolto a giovani e adulti per promuovere stili di vita sani, e ‘AMAti’, attivo dal 2022 in diverse città italiane per migliorare la qualità di vita delle persone con tumore del polmone attraverso l'esercizio fisico. La partecipazione alla Eurospin Verona Family Run assume un valore che va ben oltre lo sport: è un messaggio collettivo di salute, inclusione e consapevolezza, che unisce cittadini, pazienti, istituzioni e comunità scientifica nella lotta comune contro il tumore del polmone."

Così gli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd: “Siamo entusiasti di farci promotori di un progetto così importante, i cui obiettivi sposano quelli dello stile di vita degli sportivi per i quali l’attività motoria è strumento di benessere psico-fisico e sociale. Con oltre 10mila partecipanti previsti si avrà a disposizione un’ampia platea fatta di persone provenienti da tutta Italia, ma anche da moltissimi Paesi di tutto il mondo, e di tutte le età, con una diffusione capillare del messaggio di prevenzione ma anche di non arrendersi alla malattia e trovare nello sport un alleato per migliorare la propria condizione psico-fisica. Nei giorni gara, sarà allestito un tunnel a forma di mozzicone di sigaretta all’interno del quale si potranno ricevere informazioni ma anche sottoporsi a spirometria, invitiamo tutti i partecipanti alla Eurospin Verona Run Marathon 42k/21K e Family Run e gli accompagnatori, così come i cittadini veronesi ed i turisti, a cogliere l’occasione per riflettere su questi temi così delicati”, ha concluso.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito della manifestazione fino alle 23.59 dell’11 novembre 2025. Cambio tariffa a slot. Fino ad esaurimento pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 16 novembre.