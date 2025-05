FollowYourPassion: Monza21 e F1RE in Autodromo di Monza

F1RE: 12 ore in sella, dal tramonto all’alba

Sabato 27 settembre, alle ore 19:00, scatterà il semaforo verde per F1RE, la gara ciclistica notturna che per 12 ore vedrà centinaia di atleti sfidarsi lungo i 5,793 km del leggendario tracciato monzese. Si correrà fino all’alba, in un’atmosfera surreale fatta di luci, silenzi e spirito di squadra: i partecipanti potranno competere individualmente o in team da 2, 4 o 8 persone.

Ma F1RE non è solo performance e resistenza: è anche solidarietà. Quest’anno conferma il proprio impegno sociale sostenendo i progetti di Dynamo Camp e Fondazione Laureus Sport for Good, a cui sarà devoluto il 50% della quota d’iscrizione. Previsti anche format dedicati alle aziende, con box personalizzati, catering e spazi hospitality: un’opportunità perfetta per il team building e la responsabilità sociale d’impresa.

Monza21: correre dove corre la Formula 1

Domenica 28 settembre sarà il turno della corsa su strada Monza21, uno degli appuntamenti podistici più suggestivi del panorama nazionale, giunto alla 18ª edizione. Partenza e arrivo direttamente sull’asfalto dell’Autodromo di Monza, i partecipanti avranno l’occasione unica di correre tra cordoli, chicane e curve leggendarie come la Variante della Roggia e la Parabolica, dove appena due settimane prima gareggeranno i piloti di Formula 1.

Con oltre 7.000 runner attesi da tutta Italia e dall’estero, Monza21 propone quattro distanze per tutti i livelli: 30 km competitiva, 21,097 km (mezza maratona) competitiva e turistico-sportiva, 10 km competitiva e non competitiva e 5 km non competitiva, perfetta anche per famiglie e bambini. L’evento è inserito nei calendari ufficiali FIDAL e World’s Marathon.

Il cuore pulsante sarà il Village nel paddock 1: stand, animazione, servizi e accoglienza per atleti e pubblico, in un’atmosfera da grande evento.

Un weekend per tutta la città

Organizzate da MG Sport e inserite nel prestigioso circuito FollowYourPassion, F1RE e Monza21 non sono solo gare, ma una vera festa per la città di Monza. Coinvolti centinaia di volontari, associazioni locali, scuole e famiglie. Grande attenzione alla sostenibilità con raccolta differenziata e uso di materiali riciclati, e un forte impatto turistico grazie all’arrivo di migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Quest’anno, Monza21 è ufficialmente inserita nel programma del Festival del Parco di Monza, una rassegna culturale e naturalistica che valorizza uno dei parchi cintati più grandi d’Europa attraverso eventi, incontri, attività educative e momenti di scoperta. Un connubio perfetto tra sport, ambiente e promozione del territorio, che rende ancora più significativa la partecipazione alla corsa.

Come partecipare

Le iscrizioni per entrambe le gare sono aperte sul sito ufficiale www.followyourpassion.it. Per le partecipazioni aziendali e i format solidali di F1RE, è possibile contattare direttamente Dynamo Camp o Fondazione Laureus Sport for Good. Per Monza21, è possibile acquistare il pettorale solidale con Sport Senza Frontiere Onlus, direttamente dal sitoweb FollowYourPassion.

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Nel 2025, il calendario comprende 16 eventi in tutta Italia.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

26 luglio - Alta Valtellna Bike Marathon

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21

Chi è MG Sport

MG Sport, attraverso il brand FollowYourPassion, è uno dei principali organizzatori di eventi endurance in Italia. Con un calendario che spazia dalla corsa al triathlon, dal ciclismo al nuoto in acque libere, ogni anno coinvolge migliaia di atleti, professionisti e amatori, offrendo manifestazioni pensate per ogni livello di preparazione. Ogni evento è costruito per garantire un’esperienza sportiva completa, unendo qualità organizzativa, cura dei dettagli e attenzione alle esigenze dei partecipanti.

L’approccio di MG Sport mette al centro la sicurezza, la valorizzazione del territorio, l’inclusività e la sostenibilità ambientale. Le location selezionate rappresentano un elemento distintivo del circuito, scelte per il loro fascino e per la capacità di offrire contesti spettacolari alle competizioni. Al centro di ogni progetto c’è l’atleta: MG Sport lavora per migliorare costantemente i propri standard organizzativi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gara all’altezza delle aspettative, in un contesto stimolante, accessibile e coinvolgente. La stagione 2025 prevede tredici eventi in tutta Italia, a conferma dell’impegno dell’azienda nel promuovere una cultura sportiva orientata alla qualità, alla partecipazione e al rispetto dei valori che lo sport rappresenta.