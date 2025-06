Run Rome The Marathon 2026, aperte le iscrizioni alla staffetta Run4Rome

ROMA – Correre per fare del bene, correre per gli altri e per sé stessi in un percorso unico e in una gara tra le dieci più grandi del mondo. Tutto questo sarà possibile con Run Rome The Marathon che vedrà al via la 31esima edizione il 22 marzo 2026 e dove ancora una volta è prevista anche la staffetta solidale Run4Rome Relay.

Mentre sono già migliaia gli iscritti alla maratona 2026, oggi aprono ufficialmente le iscrizioni anche alla Run4Rome Relay, la corsa non competitiva da compiere con il proprio team di quattro persone. Non è solo correre, non è solo partecipare, è sognare qualcosa di grande per sé e per la propria squadra e nel contempo raccogliere fondi e dunque sostenere anche le tante Organizzazioni No Profit che aderiscono al Charity Program.

Essere maratoneti senza fare 42,195km, diventare importanti e fondamentali protagonisti di uno dei più grandi eventi sportivi del mondo è semplice, basta crederci e avere quel minimo di forza e volontà per correre, o anche solo camminare, per circa 10km fino a portare il testimone al compagno di squadra. Farlo per sé e per gli altri, tagliare il traguardo tutti insieme, vivere la magia e l’adrenalina di qualcosa di speciale il tutto con un fine etico e solidale.

Come iscriversi alla Run4Rome Relay

Iscriversi è semplice, basta andare sul sito ufficiale dell’evento www.runromethemarathon.com e registrarsi tramite una delle charity aderenti al “Charity Program”, la quota d’iscrizione viene stabilita liberamente da ciascuna di esse: non si tratta di una semplice quota d’iscrizione, infatti, ma di una vera e propria donazione a favore di uno dei tanti progetti che si possono scegliere di sostenere. L’iscrizione poi si dovrà perfezionare sul sito usando il codice ricevuto.

Ancora è possibile iscriversi direttamente online dalla pagina iscrizioni della manifestazione. In quest’ultimo caso, selezionando una delle charity nel form d’iscrizione, parte della quota d’iscrizione sarà devoluto in automatico a essa.