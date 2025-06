Run Rome The Marathon, il 12 giugno al via il primo Get Ready Summer Edition

ROMA – C’è sempre una prima volta e Run Rome The Marathon in questi anni ha ideato, sviluppato e perseguito tante ‘prime volte’. Sogni e novità che hanno trasformato la maratona di Roma in qualcosa di speciale e grande, tanto da farla diventare la decima maratona più grande al mondo.

In preparazione della 31esima edizione di domenica 22 marzo 2026 arriva subito un’altra grande novità: il primo allenamento di gruppo in forma estiva e serale di giovedì 12 giugno.

La sera del 12 giugno

Run Rome The Marathon si ricompatta, la community dei runner romani e non solo è già in fermento e carica, l’energia che ne deriverà per tutti sarà potente. Saranno subito emozioni, sorrisi e abbracci per il primo Get Ready Summer Edition che si svolgerà giovedì 12 giugno alle ore 19.00 (ritrovo al Centro Anziani ore 18:15) presso lo spettacolare parco di Villa Doria Pamphilj.

Runner o camminatori di ogni velocità e livello, esperti o neofiti, tutti come sempre sono i benvenuti, l’allenamento è gratuito, sarà stupendo esserci perché si correrà per la prima volta sotto il cielo estivo e nella meraviglia e nei colori di un tramonto romano.

Sarà il primo ritrovo ufficiale dopo i fasti e i successi della 30esima edizione dello scorso marzo, attese come sempre centinaia di persone per un allenamento che fa rima con divertimento. Sarà un accendere ufficialmente i motori per iniziare a sognare e sentirsi tra qualche mese ancora una volta gladiatori su quel magico percorso di 42,195km che porta dai Fori Imperiali – Colosseo fino all’arrivo al Circo Massimo.

Distanza

Allenamento affidato come ormai da qualche anno a Marco Caponeri, coach ufficiale di Run Rome The Marathon, con l’ausilio organizzativo e gestione dei pacer di Federica Romano. Si percorreranno 10km a diverse velocità, da 4’15 a km a 8’ a km, fino al fitwalking con tre andature differenti.

Info training@runromethemarathon.com