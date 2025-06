Domenica 21 settembre torna il 4^ CMP Venice Lido Beach Trail!  

Venezia - L’estate è ormai alle porte, ma in casa Venicemarathon gli organizzatori sono già al lavoro per mettere a punto quello che sarà l’evento di chiusura della stagione estiva, ovvero il CMP Venice Lido Beach Trail.

Mancano poco più di 100 giorni alla quarta edizione del suggestivo trail in spiaggia che come ogni anno proporrà tre diverse distanze per ogni età e capacità. I runners più esperti potranno cimentarsi sulle gare di 5 e 11 chilometri, lungo un percorso piuttosto tecnico ed impegnativo tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga, con diverse tipologie di suolo e ostacoli naturali da superare.

Famiglie, bambini e accompagnatori potranno invece divertirsi con la Alì Family Run, una corsa-camminata di circa 1 chilometro che si si svilupperà completamente sulla spiaggia. La partecipazione ad Ali Family Run sarà ad offerta libera e l'intero ricavato devoluto alla Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia.

La prima gara a partire sarà alle ore 10 la Alì Family Run e seguirà alle ore 10.30 lo start della 5K e 11K. Partenza e arrivo di tutte le corse saranno allestiti sulla battigia, in prossimità dello stabilimento balneare Blue Moon che ospiterà anche quest’anno, grazie alla collaborazione del Comune di Venezia e Venezia Spiagge, il CMP Venice Lido Beach Village e il Beach & Pasta Party del dopo gara.

Nei giorni scorsi, a tutti i runners e appassionati che seguono i social dell’evento, è stato chiesto di votare la canotta ufficiale, firmata da CMP, che verrà consegnata a tutti i partecipanti. Tre erano le proposte suddivise per colore: arancio con sfumature gialle, rosa con sfumature fucsia e verde acqua con sfumature nere. Con 258 preferenze su un totale di 653 voti, è stata scelta la canotta di colore arancio con sfumatura gialle e il contest ha generato ben 118.805 visualizzazioni; 930 interazioni, 442 clic sul link e una copertura di 61.575 contatti.

La canotta ufficiale firmata CMP è un capo in jersey di poliestere extra leggero con tecnologia dry function, che garantisce una rapida evaporazione del sudore per mantenere il corpo asciutto. La grafica si ispira all’atmosfera solare e vibrante del Lido, con linee dinamiche e stilizzate, che richiamano i raggi del sole e il movimento, simboleggiando la vitalità della corsa lungo la costa. I colori scelti sono luminosi e caldi, con sfumature di arancio e giallo, che si integrano perfettamente con il logo dell’evento, ispirato al faro di San Nicolò, simbolo iconico del Lido.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it