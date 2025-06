Napoli City Half Marathon, apertura iscrizioni per domenica 22 febbraio 2026

NAPOLI – Napoli, sopra a tutto e tutti, in grande forma, primi della classe. Napoli con lo scudetto nella serie A di calcio, Napoli che si prepara a vivere il frutto del riconoscimento della Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport (ACES) diventando Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, nel 2027, l'America's Cup, il più famoso e prestigioso torneo di vela della storia e infine la corsa, la Napoli City Half Marathon grande evento internazionale che ha tanto lavorato in questi anni andando a firmare i primati maschile e femminile italiani di mezza maratona.

Edizione 2025

La scorsa edizione, NCHM ha assistito al traguardo dell’evento principale e di StaffettaX2 di 7mila runner, un numero al quale si sono aggiunte le centinaia di bambini con le proprie famiglie, che hanno animato la Family Run&Friends. Tra i partecipanti, la carismatica figura del tennista tedesco Boris Becker, sceso in campo per onorare il motto di Nelson Mandela "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”, in qualità di Ambasciatore di Fondazione Laureus Sport for Good Italia, e alla quale si sono aggiunte altre associazioni con lo scopo di amplificare il carattere solidale della manifestazione e creare un sodalizio con importanti realtà territoriali.

Gli atleti élite

Napoli City Half Marathon è da sempre un palcoscenico calcato dai più blasonati personaggi dello sport, atleti di calibro internazionale, come Yemaneberhan ‘Yeman’ Crippa (Fiamme Oro), primatista italiano di specialità, grazie alla splendida prestazione con cui ha fermato il cronometro a 59’26” stabilendo anche il primato del percorso, a cui si aggiungono i nomi dello svizzero primatista europeo di specialità Julien Wanders, degli azzurri Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), Yohanes “Yoghi” Chiappinelli (CS Esercito) e Daniele Meucci (CS Esercito) nonchè dell’etiope Muktar Edris e dell’israeliano Maru Teferi.

Anche al femminile, sulle strade del capoluogo hanno scritto il proprio nome la primatista italiana di maratona e mezza maratona, nonchè azzurra e olimpica, Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) e l’altra azzurra olimpica Giovanna Epis (CS Carabinieri), oltre alla keniana Viola Cheptoo, detentrice del primato del percorso, e della sua connazionale Angela Jemesunde Tanui così come tante altre atlete che hanno trovato in Napoli Ciry Half Marathon la possibilità di centrare il proprio primato, confermando che si tratta di un tracciato velocissimo, come provano i dati dell’edizione 2023 che raccontano che il 30% dei runner ha tagliato il traguardo facendo segnare un nuovo personal best.

Apertura iscrizioni

Con le premesse di un morale così alto, Napoli City Half Marathon accende i motori della macchina organizzativa della prossima edizione, e domani, mercoledì 18 giugno, dà il via alle iscrizioni dell’evento in programma domenica 22 febbraio 2026. Le iscrizioni sono aperte online – CLICCA QUI.