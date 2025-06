Gatorade Race The Bridge è la nuova gara di Milano. Si corre sul ponte della Ghisolfa

Grazie ad un concept sviluppato da Almostthere – Beyond Sport si sono subito messi in moto i motori della macchina organizzativa di FollowYourPassion per dare vita la sera di sabato 12 Luglio a «Gatorade® Race The Bridge», la run che non c’era e che rompe la monotonia degli schemi.

È quando cala il sipario del traffico che strade, ponti e cavalcavia delle metropoli si aprono a nuove frontiere, trasformandosi in un palcoscenico vibrante e pulsante di energia, dove corridori e appassionati di sport prendono il controllo e fanno respirare la città con il ritmo del movimento.

Gatorade® Race The Bridge, celebra il potenziale nascosto degli spazi urbani invitando a riscoprire e a ripensare sotto una nuova luce luoghi del vivere comune. Così, il Ponte della Ghisolfa non è più solo un mezzo per attraversare punti della città, ma diventa simbolo di connessione, di libertà, di possibilità infinite. E lo fa con Gatorade, brand di riferimento mondiale nell’ambito delle bevande sportive, pensato per supportare le performance e il percorso degli atleti a ogni livello grazie alla sua formula scientificamente testata, progettata per reintegrare rapidamente i liquidi e i sali minerali persi durante l’attività fisica.

La gara

Il protagonista indiscusso sarà, dunque, il Ponte della Ghisolfa. L’appuntamento con questo terreno di gara e divertimento è fissato per sabato 12 luglio, alle ore 23.00, quando l’afa cittadina lascerà spazio alla voglia di mettersi in gioco e percorrere i 6 km di un inedito tracciato.

La notte si illuminerà con le luci frontali di migliaia di runner che, partendo da Piazzale Lugano, andranno a conquistare il Ponte della Ghisolfa per poi fare ritorno alla zona di partenza. Una gara sprint, idealmente veloce proprio come nel DNA dei milanesi, una corsa che promette grande divertimento e si candida a diventare un must del panorama meneghino.

Gatorade Race The Bridge si svolge in forma non competitiva ed è quindi aperta a tutti: ciascun partecipante riceverà un pacco gara contenente la T-shirt commemorativa e la luce frontale da indossare durante la corsa.

Il nuovo contest per la crew più numerosa

L’ultimo evento prima delle vacanze estive, l’ultima gara, l’ultimo saluto tra migliaia di runner che, per tutto l’inverno, si sono allenati nei parchi e nelle vie di Milano.

La chiamata è rivolta a tutte le running crew meneghine, che potranno sfidarsi in un contest speciale: premieremo la crew o il running club più numeroso, quello capace di radunare il maggior numero di partecipanti all’evento. Una competizione aperta ai gruppi di runner della città e non solo.

Il villaggio

Il cuore pulsante dell’esperienza sarà il Village in Piazzale Lugano, che aprirà alle ore 18.00 di sabato 12 luglio, trasformando questo angolo della città in un effervescente polo culturale e sociale. Qui lo sport diventerà il linguaggio comune per stimolare idee di socializzazione, creare connessioni e dare spazio a espressioni di musica e street art.

Un microcosmo vibrante in cui arte, comunicazione e movimento si fondono, invitando chiunque a partecipare e a vivere la città sotto una nuova luce. Un vero laboratorio di possibilità, pronto a far emergere il meglio della comunità.

Gatorade, energia e ispirazione al fianco dei runner

Title sponsor dell’evento, Gatorade sostiene Gatorade® Race The Bridge con la sua energia iconica, offrendo un’esperienza all’insegna del movimento, della passione e della connessione tra le persone. “Gatorade è da sempre al fianco di chi sceglie di mettersi in gioco e superare i propri limiti – dichiara Marcello Pincelli, CEO PepsiCo Beverages Italia –. Con Race The Bridge vogliamo accendere una notte speciale a Milano, ispirando una nuova visione dello sport urbano: inclusivo, libero, divertente. Una vera celebrazione della corsa e della comunità che la anima.” L’operazione è parte delle attivazioni legate alla campagna “Is it in you?” orchestrate da SBAM powered by Jakala, l’agenzia creativa di Gatorade per il mercato italiano.