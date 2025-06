FIRENZE – Firenze s’infiamma e saluta l’estate con un grande classico del running italiano. E’ andata in scena l’85^ Cetilar Run Notturna di San Giovanni, seconda manifestazione podistica più antica d’Italia, organizzata ancora una volta da Maratona di Firenze con il Patrocinio del Comune di Firenze. Un evento nato nel 1938 per celebrare il Santo Patrono di Firenze e inserita, con la Società di San Giovanni Battista, nel calendario delle manifestazioni ufficiali dei festeggiamenti. Come sempre accade tutto nel cuore di Firenze, nella centralissima piazza San Giovanni, di fronte al Duomo e al Campanile di Giotto e un percorso di 9,9km che scorre tra i più bei monumenti del capoluogo toscano.

I vincitori

Vince l’85^ Cetilar Run Notturna di San Giovanni il keniano Jakob Kipkorir Kosgei (G.s. Orecchiella Garfagnana) in 29’49” con arrivo in volata davanti al connazionale Boniface Fundi Njiru (Atl. Libertas Orvieto) che chiude a solo un secondo di distanza in 29’50”. "Sono felice di aver vinto, è la mia prima gara a Firenze e fa davvero molto caldo, sono emozionatissimo", ha commentato il vincitore.

Il primo italiano è Vincenzo Grieco (Atl. Castello) e si classifica in terza posizione in 31’27”. Per Vincenzo lo stesso piazzamento della passata edizione, solo leggermente più lento in quanto concluse in 31’04”.

Bandiera keniana anche per la gara femminile che registra il successo della 23enne Mercy Jebichii (Atl. Gran Sasso Teramo) in 35’40, mentre subito alle sue spalle si piazza Margherita Voliani, portacolori dell’Atletica Unicusano Livorno, a soli 4 secondi di distacco in 35’44”. Podio completato dall’italiana Mohamud Hodan Mohamed (Atl. Castello) in 36’13”.

Provata dalla temperatura e molto emozionata, il commento della vincitrice keniana Merci Jebichii: "Sono entusiasta, è una serata molto calda ed è la mia prima partecipazione a Firenze, felicissima di aver vinto".

Duemila partecipanti per l’85^ Cetilar Run Notturna di San Giovanni, ancora una volta è stato un evento inclusivo, oltre alla gara competitiva si è svolta la camminata, o corsa, della 4km aperta a tutti.

Il title sponsor Cetilar presente in Piazza San Giovanni con un proprio stand che ha offerto la propria consulenza professionale supportando i podisti con specifici consigli tecnici, oltre a fornire massaggi pre- e post- gara. Fondata e guidata dai fratelli Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’eccellenza del settore farmaceutico italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro.

Anche per l’edizione 2025, suggellata la partnership con l’azienda toscana Pharmanutra che rinnova con il marchio Cetilar e con un punto dedicato ai massaggi in area partenza/arrivo, il Title Sponsor della manifestazione. Affianco a tutti gli eventi targati Firenze Marathon, in qualità di sponsor tecnico, è JOMA Italia. Un ringraziamento va anche i partner Game7Athletics per il supporto alle iscrizioni, Conad, San Benedetto ed Enervit che cureranno i ristori ufficiali a metà e a fine percorso.

Local Media partner dell’evento saranno RDF e Lady Radio.