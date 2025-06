39^ Wizz Air Venicemarathon: superati i 12mila!

Venezia - Oltre 12.000 runners si sono già prenotati un posto per correre domenica 26 ottobre nella città sull’acqua più bella e famosa al mondo e tra questi oltre il 50% sono stranieri , di cui oltre 2.000 dalla Francia, un migliaio dal Regno Unito e oltre 500 dalla Germania.

Si preannuncia, quindi, una 39^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K da record, che genererà sempre più indotto economico per la città e il suo territorio, e che quest’anno si ispira a Giacomo Casanova di cui ricorrono i 300 anni dalla nascita (2 aprile 1725). La maglia ufficiale, realizzata dallo sponsor tecnico Joma e che tutti gli atleti riceveranno in omaggio assieme al pacco gara, sarà un autentico pezzo da collezione, proprio perchè dedicata alla figura di questo affascinante e carismatico personaggio veneziano.

Le iscrizioni alla mezza maratona sono ormai sold out da oltre un mese, mentre quelle della maratona e della 10k si avvicinano al cambio quota del 30 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.venicemarathon.it

In questi giorni sono anche terminate le selezioni di chi dovrà rivestire l’ambito ruolo di pacer. Sono state oltre 400 le candidature ricevute e 124 i selezionati. Da ormai alcuni anni, Venicemarathon investe in un progetto tecnico di qualità, finalizzato a garantire un servizio sempre più efficiente e strutturato, grazie alla distribuzione dei pacer su più onde di partenza, alla ricerca di atleti italiani e stranieri di alto profilo umano e agonistico e alla giusta proporzione tra uomini e donne.

Il 30% del team sarà composto da pacer stranieri provenienti 12 nazioni quali Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Ungheria e Spagna. Il paese con il maggior numero è la Spagna che schiera ben 8 pacer.

Tra i nomi di spicco si segnalano: il triatleta marchigiano Marco Cinquantini, il padovano Denis Ceccato reduce dall’impresa solidale “Veneto for Life” (una corsa di 150 km per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto), e poi ancora le endurance women come la fortissima triatleta torinese Alessandra Derme, l’ultramaratoneta bresciana di grande esperienza Veronica Malagni, la padovana paratriatleta azzurra Serena Banzato e infine l’ultramaratoneta veneziano Celeste Facchin.

Tra i veterani del mestiere, pacer cioè storici e molto esperti, ci sono la pugliese Mariella di Leo con oltre 90 presenze in maratona, il veneziano Domenico Masiero che a Venezia correrà la sua 300ª maratona e il tedesco Timo Glomsda con conta 90 presenze nel ruolo.