LovereTRI 2025: Leonardo Allegri domina, terza vittoria per Eva Serena

LOVERE – Sole, caldo, scenari da favola e tanto agonismo. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il LovereTRI 2025, edizione che ancora una volta, con prove che hanno spiccato per spettacolo e selettività, ha confermato la bontà della scelta da parte degli organizzatori di MG Sport - FollowYourPassion nel disegno dei percorsi di gara. Le limpide acque del Lago d’Iseo, l’impegnativo dislivello delle frazioni in bici e il tanto veloce quanto affascinante finale di corsa hanno permesso di assistere a competizioni esigenti su entrambe le distanze in programma.

Sia nel medio (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa) che nell’atipico 37.2 (900 m di nuoto, 30 km di ciclismo e 6,3 km di corsa) infatti non sono mancati momenti difficili e passaggi unici con tutti i partecipanti che hanno onorato al meglio quella che ormai è una vera e propria classica della triplice di inizio estate.

Da un punto di vista prettamente agonistico, il medio ha visto Leonardo Allegri (Valdigne Triathlon) e Eva Serena (DDS) sbaragliare la concorrenza fermando i cronometri sull’4:06’05” e 4:34’09”, mentre Marco Corti (Zerotrenta Triathlon) e Alice Orlandi (Venus Triathlon) si sono imposti nel 37.2 tagliando il traguardo di Lovere coi tempi rispettivamente di 1:24’57” e 1:41’54”.

LovereTRI medio, trionfatori e dichiarazioni

Senza storie la prova nel medio al maschile con Leonardo Allegri (Valdigne Triathlon) che non ha deluso le attese e, da vicecampione italiano sulla distanza e grande favorito della vigilia, è andato a conquistare un successo molto netto. Dopo aver preso le redini della gara assieme al compagno Barison nella frazione a nuoto ed aver inforcato la sua specialissima con oltre 2’20” sul resto della concorrenza, il classe 2003 ha allargato il divario in solitaria nella frazione in bici passando in zona cambio con un vantaggio di oltre sette minuti sui primi inseguitori. Tale gap, sapientemente gestito lungo i 21 chilometri di corsa finali, gli ha permesso di trionfare nettamente dopo 4:06’06”. Alle sue spalle, a lungo impegnato in un inseguimento solitario, Vincent Dominin (Doloteam) si è dovuto accontentare della seconda posizione giungendo in 4:14’29”, mentre Filippo Turco (Doloteam) è andato a completare il podio terminando terzo con un crono di 4:18’12”.

“Dopo Bardolino volevo testarmi nuovamente sul medio e mi sono iscritto a Lovere: direi che è andata molto bene” ha dichiarato Allegri. “Nonostante abbia sofferto il caldo, me la sono cavata egregiamente. La parte di nuoto l’ho fatta assieme al mio compagno di squadra Barison, ma in bici ho visto che si è staccato e a quel punto ho cercato di andare avanti del mio passo, gestendo poi la corsa come meglio potevo”.

Copione simile a quello ammirato tra gli uomini si è avuto nel medio riservato alle donne dove Eva Serena, già a segno sulle sponde del Lago d’Iseo nel 2022 e 2024, è andata a centrare uno splendido tris al LovereTRI. Conclusa la prima frazione a nuoto con oltre 3 minuti di ritardo da Matilde Salati, la portacolori della DDS ha inserito le marce alte in bici dove, in maniera progressiva ed incisiva, è andata prima a riagguantare e poi a staccare sensibilmente la rappresentante del Valdigne Triathlon. Raggiunta quindi l’ultima transizione con 3’22” di vantaggio, Serena non ha avuto problemi a completare l’opera a piedi tagliando il traguardo in 4:34’09”. Dietro di lei, Matilde Salati (4:45’18”) è andata ad aggiudicarsi il secondo posto, mentre Giada Allasia (Asd Team Fisiosport) ha fatto sua la terza posizione in 4:54’28”.

“Quella di oggi è stata una gara davvero calda e faticosa” è stato il commento dopo il traguardo di Serena. “Nella frazione a nuoto ho avuto qualche difficoltà nel vedere le boe, in bici mi sono sentita bene tranne nell’ultimo giro dove probabilmente ho patito il caldo ma nella corsa, fortunatamente, mi sono ripresa. Le condizioni in generale sono state difficili, meno male che in alcuni punti come nelle gallerie abbiamo trovato dell’ombra”.

LovereTRI, il risultato del 37.2

Proposta per il terzo anno consecutivo, la distanza atipica del 37.2 non ha deluso le aspettative venendo nuovamente apprezzata da tutti gli atleti al via e regalando frangenti accesi e di grande divertimento. A strappare il successo quest’anno sono stati Marco Corti tra gli uomini e Alice Orlandi tra le donne.

Matteo Corti, portacolori del Zerotrenta Triathlon, vittorioso in 1:24’58”, si è imposto facendo la differenza nelle prime battute della frazione a piedi dove è stato in grado di scavare il solco decisivo nei confronti dei tre avversari diretti (Degasperi, Bonalumi, Poletti) coi quali era stato in grado di avvantaggiarsi nel corso dei chilometri in bici. Ciò gli ha consentito di tagliare il traguardo di Lovere con 42 secondi di margine proprio sul figlio d’arte Luca Degasperi (secondo in 1:25’41”), che, in rimonta, è andato a sopravanzare nel finale Matteo Bonalumi (3º in 1:26’04”) nella lotta per il secondo gradino del podio.

“È stata una bella gara” le parole dopo il traguardo di Corti. “Questo del 37.2 è un bel test. Il formato è tosto perché è un po’ più esigente di uno sprint, sei costretto a spingere sempre e quindi anche la gestione dello sforzo diventa importante”.

In campo femminile invece, vittoria molto più netta per Orlandi che, rendendosi protagonista di una frazione in bici davvero magistrale, è andata a trionfare con il tempo di 1:41’55” davanti a Giulia Micheli (Freezone), autrice di un 1:45’32” che l’ha portata a chiudere la prova 3 minuti e 37 secondi dopo la rappresentante del Venus Triathlon. Terza posizione, in 1:46’04”, per Gilemma Nugnes (DDS).

“Fino a giovedì non sapevo se avrei preso il via quest’oggi ma per fortuna, alla fine, mi sono iscritta” ha rivelato a prova conclusa Orlandi. “La gara è stata bellissima: dalle acque del lago, anche se ad un certo punto mi ero persa, sono uscita bene e in bici, venendo dal ciclismo, ho fatto ciò che mi ero prefissata. Nella frazione a piedi invece, vista la fatica fatta, l’unico obiettivo era semplicemente quello di arrivare al traguardo. Ora continuerò a concentrarmi su sprint e olimpico che sono i format che più mi divertono e che meglio riesco a conciliare col lavoro”.

LovereTRI terza tappa del Circuito Triathlon No Draft 2025

Dopo All Trigether e Triathlon Trani, LovereTRI ha rappresentato il terzo appuntamento del Circuito Triathlon No Draft 2025. Destinata a concludersi alle Adriatic Series di Cesenatico del 30 e 31 agosto, la rassegna premierà con un montepremi in denaro messo in palio dalla Federazione Italiana Triathlon le prime cinque squadre della graduatoria stilata in base ai risultati ottenuti dagli atleti nelle varie gare e al numero di iscritti appartenenti alla stessa società fatto registrare complessivamente nelle quattro tappe.

Triathlon Series by FollowYourPassion

LovereTRI è stata anche la terza nonché penultima tappa delle Triathlon Series by FollowYourPassion, il circuito sponsorizzato da Hardskin che mette in palio un montepremi complessivo di quasi 7.000 euro per le prime tre squadre che avranno portato alla partenza dei quattro eventi in calendario il maggior numero di atleti. Dopo quella bergamasca, resta una sola tappa da disputare per decretare i vincitori assoluti, quella conclusiva del PeschieraTRI in programma il 4-5 ottobre prossimi.