Gatorade® Race the Bridge, è stata festa sul Ponte della Ghisolfa a Milano

Si era detto, ed è stato così per la prima edizione di «Gatorade® Race The Bridge» di sabato sera 12 luglio con start alle ore 23, la corsa notturna non competitiva organizzata da Almostthere – Beyond Sport e FollowYourPassion. Sono stati oltre 1.200 partecipanti a invadere con entusiasmo il suggestivo Ponte della Ghisolfa, l’evento, sulla distanza di circa 6 km, si è rivelato una corsa inaspettata, carica di emozioni, energia e bellezza, trasformando il ponte in un vero e proprio palcoscenico urbano.

La corsa ha rappresentato una celebrazione collettiva della voglia di riappropriarsi degli spazi urbani, all’insegna del movimento, della libertà e della socialità. Un'idea nata per vivere Milano da una prospettiva diversa, lontana dallo smog e dal traffico, più umana e viva.

Sport e festa

Quella che all’inizio sembrava una scommessa audace si è trasformata in una serata unica e irripetibile, carica di emozioni e magia, i riflettori si sono accesi sul Village in Piazzale Lugano già nel pomeriggio di sabato 12 luglio, dalle 18.00, i runner hanno potuto ritirare il proprio kit gara con diversi gadget tra cui la T-shirt commemorativa e la luce frontale da indossare obbligatoriamente, grazie alla collaborazione con Why-Run Milano e ovviamente Gatorade®, title sponsor dell’iniziativa. E’ stato come immergersi nella dimensione di un effervescente polo culturale e sociale, uniti da quella parola chiave magica che è lo sport.

Alle 23.00 è andata in scena la magia, uno spettacolo fatto di migliaia di luci frontali che si sono accese in simultanea per animare per la prima volta nella storia il Ponte della Ghisolfa. Un flusso di emozioni e divertimento accompagnato dalla musica di due band e di un cantante solista e che ha permesso ai runner di conquistare una parte della città. Al via della manifestazione anche Lisa Migliorini ‘thefashionjogger’ che con i suoi 2,7 milioni di follower su Instagram è una della più famose influencer del mondo sportivo: “Sono felicissima di aver partecipato alla Gatorade Race The Bridge: un’esperienza unica, fuori dal comune, che unisce sport, condivisione e magia. Correre tutti insieme, in una serata d’estate, è stato speciale — l’orario serale, con il caldo della giornata ormai lontano, ha reso tutto ancora più piacevole. La location? Straordinaria. Il Ponte della Ghisolfa, illuminato dalle nostre frontali, di notte si è trasformato in uno scenario suggestivo, divertente, emozionante. Amo correre di notte: l’ho fatto altre volte e ogni volta mi regala un’energia diversa, intensa, quasi elettrica. Questa sera è stato davvero indimenticabile.”

La crew vincitrice

Gatorade® Race The Bridge è stata rivoluzionaria anche nel lanciare il nuovo contest indirizzato alle community di runner, premiando i Midnight Runners come crew più numerosa capace di radunare il maggior numero di partecipanti all’evento. Mentre tra i primi al traguardo, pur trattandosi di una non competitiva, giusto celebrare i vincitori. Per le categoria femminile Cecilia Bellaviti, Marta Rozzi e Virginia Bacchetta, nella componente maschile Alessandro Lacqua, Giulio Formani e Alex Currano. A proposito di community e obiettivi positivi, sono stati i City Angels a curare la sicurezza e l’assistenza dell’intera manifestazione.

Andrea Trabuio Direttore Generale di MG Sport: "La gara di questa sera rappresenta perfettamente lo spirito di FollowYourPassion: proporre format originali, accessibili e innovativi, capaci di ampliare la nostra community e attrarre sempre più persone verso il mondo dello sport. Vogliamo creare eventi inclusivi ed esclusivi — e iniziative come la Gatorade® Race The Bridge ne sono l’esempio concreto. Siamo noti per gli eventi endurance, ma ci piace anche sperimentare con nuovi format FUN, su distanze brevi e adatti a tutti, proprio come questa corsa notturna sul Ponte della Ghisolfa. Il nostro obiettivo non è solo realizzare eventi, ma dare vita a format replicabili in altre città e location, costruendo qualcosa di duraturo. Questa prima edizione, con oltre 1200 iscritti e un mese intenso di lavoro alle spalle, è stata un vero successo. Possiamo davvero dire che è un inizio promettente — e ne siamo molto soddisfatti."

“Lo sport è l’unica vera rivoluzione pacifica che abbiamo – ha detto Ippolito Alfieri Almostthere – Beyond Sport -. L’idea alla base di questo evento nasce proprio da qui: trasformare un luogo che molti vedono come un 'mostro urbanistico', come un cavalcavia, in qualcosa di bello, sorprendente, umano. Mi auguro davvero che chi ha corso questa sera possa dire di aver vissuto una delle esperienze più divertenti e inaspettate di sempre. L’idea è nata insieme a Filippo Canedda e Luca Podetti, poi l’ho portata avanti io. All’inizio, come spesso accade con le visioni un po’ folli, mi guardavano tutti come se fossi matto…e alla fine sono rimasto da solo. Ma ci ho creduto. E l’unico che ha detto: ‘ti aiuto, facciamola’, è stato Andrea Trabuio — un altro visionario, pazzo quanto basta per rendere possibile qualcosa che sembrava impossibile.”

“Essere al fianco di FollowYourPassion anche in occasione di Gatorade® Run The Bridge conferma un legame che nel tempo è diventato sempre più solido e strategico. Condividiamo con Andrea Trabuio e il suo team la stessa visione: costruire esperienze che vanno oltre lo sport, capaci di ispirare e coinvolgere. Why Run nasce per sostenere chi, come noi, crede nel valore del movimento, della passione e delle sfide che fanno crescere. È per questo che continueremo a esserci, ogni volta che l’energia del cambiamento passa per la linea di partenza” ha detto Giulia Cottino Marketing Manager, Why Run.

La prima edizione di Gatorade® Race The Bridge si è quindi conclusa con grande successo e soddisfazione, lasciando dietro di sé sorrisi, musica e il desiderio comune di ripetere l’esperienza. Una manifestazione promossa a pieni voti, che ha saputo coniugare sport, intrattenimento e spirito di comunità in una Milano che corre, canta e si accende di notte.