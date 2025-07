Sospesa per doping Ruth Chepngetich, primatista mondiale di maratona

Ruth Chepngetich, già campionessa del mondo di maratona a Doha nel 2019, lo scorso ottobre 2024 aveva sbalordito il mondo entrando nella storia. Non solo alla maratona di Chicago aveva fatto il nuovo record mondiale, ma era stata la prima donna a scendere sotto il muro delle 2 ore 10 minuti, un tempo considerato fino a quel giorno possibile solo per gli uomini. Invece fermò il cronometro sul micidiale 2 ore 09' 56", qualcosa di straordinario.

Ora la forte atleta keniana è nei pasticci perché è stata sospesa per sospetto doping, lo ha reso noto l'Unità di Integrità Atletica (Aiu) della federazione mondiale.



Ruth Chepngetich è stata sospesa dopo essere risultata positiva al diuretico proibito idroclorotiazide in un test del 3 aprile di quest'anno, un diuretico utilizzato spesso clinicamente per trattare la ritenzione idrica e l'ipertensione, ma può essere usato anche per mascherare la presenza nelle urine di altre sostanze proibite.

Nel comunicato dell'Aiu si legge: "non era stata sospesa provvisoriamente al momento della notifica, tuttavia, il 19 aprile, ha optato per una sospensione provvisoria volontaria mentre l'indagine era in corso". Si spiega così il suo ritiro arrivato a sorpresa dalla Maratona di Londra di pochi mesi fa.

Per l'atletica, per il mondo del running la conferma definitiva sarebbe davvero un colpo basso, ma anche la conferma che i record possono essere fatti solo da atleti integri e puliti, che non si può guardare in faccia a nessuno, che la lotta al doping deve continuare costante e imperterrita. Solo così potremo davvero gioire per un grande risultato, per una vittoria, per una storica medaglia