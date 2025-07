Corsa dei Castelli - International Road Race Running Match u.23 10k, la fiducia del Ministro per lo Sport e i Giovani

TRIESTE – C’è grande fermento tra le fila organizzative della “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k, manifestazione di 10 km su strada curata da ASD Promorun con la co-organizzazione del Comune di Trieste, inserita nel calendario World Athletics e su percorso omologato e certificato Fidal, in programma domenica 19 ottobre. Pochi mesi fa, l’annuncio del prestigioso riconoscimento della Label Road Race di World Athletics, un segnale importante che conferma la qualità organizzativa delle manifestazioni realizzate da ASD Promorun e dà fiducia ed entusiasmo per la realizzazione di traguardi sempre più importanti.

“Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k

Già confermata la partecipazione di ben dieci team Nazioni, Danimarca, Francia, Inghilterra, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia e Svizzera, Turchia e Italia, un trend in netta crescita edizione dopo edizione e che iscrive la “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k tra gli eventi destinati a diventare un riferimento per l’atletica mondiale. Tante le giovani leve che stanno costruendo il proprio futuro lasciando il segno sulle strade del capoluogo giuliano.

Il Ministro per lo Sport e Giovani

Rinnovato il sostegno da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani, un cammino iniziato in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 quando, grazie al supporto di PromoTurismoFVG e Io sono Friuli Venezia-Giulia, ASD Promorun si è impegnata a promuovere la “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k.

“Siamo felici di avere la rinnovata fiducia da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani, questo è un importantissimo riconoscimento” – ha commentato Silvia Gianardi, Presidente di Asd Promorun. “Il nostro impegno è al massimo, lavoriamo perché la manifestazione possa diventare un riferimento per tutti i team nazionali. Il supporto delle istituzioni è linfa per proseguire questo cammino, ci impegneremo con ancora più entusiasmo”.

“Avere la vicinanza del Ministro per lo Sport e i Giovani è una iniezione di energia, continueremo a lavorare perché Trieste sia sempre più un punto di riferimento per l’atletica mondiale”, ha proseguito il Direttore Tecnico di Gara ed ex azzurro Michele Gamba.

Il palinsesto

Due giorni di eventi, sabato 18 ottobre si svolgerà la cerimonia di apertura e presentazione dei team nazionali alla presenza delle Istituzioni locali e regionali e dei rappresentanti della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Spettacolo assicurato grazie alla doppia partenza di domenica 19 ottobre, quando gli atleti delle nazionali U23 partiranno dal Castello di Miramare dieci minuti prima degli atleti impegnati nella tradizionale Corsa dei Castelli in coda alla quale ci sarà lo start per i partecipanti della Ten Non Competitiva su un percorso condiviso con arrivo al Castello di San Giusto. Gli ultimi a lasciare la linea di partenza saranno gli iscritti alla Family Run 8 km che chiuderanno le proprie fatiche in piazza Unità. Al termine della “Corsa dei Castelli” – International Road Race Running Match u23, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale, e delle prime tre nazioni in base alla classifica a squadre, ottenuta sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa.