La notte del 20 settembre in aeroporto di Treviso c'è la Runway Run

TREVISO – C’è chi tornando dalle vacanze ha già voglia di ripartire, chi è pronto a riaccendere le emozioni che solo la corsa può dare e chi ha sempre voglia di novità. Quanti hanno alzato la mano sono certamente i candidati ideali a partecipare sabato 20 settembre alle 23.30 alla Treviso Runway Run, la 10 km non competitiva più cool del panorama italiano che si svolgerà sulla pista dell’aeroporto di Treviso Antonio Canova.

Ideata da MG Sport con il brand FollowYourPassion, leader degli eventi endurance in Italia, Treviso Runway Run sarà una grande festa, tanto divertimento, una bella e nuova avventura, sarà come partire per un grande viaggio con il fascino delle mille luci della notte che illumineranno la pista dell’aeroporto di Treviso.

Le destinazioni

Bando alla normalità, partecipare alla Treviso Runway Run sarà davvero come decollare verso una nuova meta da scegliere già durante l’iscrizione. Niente aereo ma gambe e cuore, per 6 destinazioni verso le quali volare nella notte di sabato 20 settembre, tra quelle locali ed internazionali con area check-in dedicata per ciascuna di esse.

Da Treviso si potrà ‘volare’ verso Roma, con check-in dalle 19.30 alle 20.00, Barcellona, dalle 20.00 alle 20.30, Istanbul, dalle 20.30 alle 21.15, Los Angeles, dalle 21.15 alle 22.00, Bangkok, dalle 22.00 alle 22.30 e Sidney, quest’ultima con accesso libero dalle 19.30 alle 22.00, imbarco prioritario e area hospitality. Chi vola più lontano, dunque, potrà presentarsi più tardi all’imbarco mentre per tutti, previsti pettorale, t-shirt commemorativa dell’evento, luce frontale, pacco gara con gli eventuali omaggi di sponsor e partner, ristoro finale e medaglia finisher appositamente coniata per l’evento.

Alle ore 22.30 terminerà il check-in di tutti i runner che dovranno recarsi ai consueti controlli di sicurezza prima di raggiungere il gate e l’hangar allestito come sala di attesa pre-partenza. Sarà una serata di festa, con musica e tanto divertimento, il clima giusto per far crescere l’adrenalina in vista di una notte unica e ricca di fascino.

Iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti, purché in possesso di un certificato medico non agonistico. Sarà obbligatorio portare con sé la ricevuta di iscrizione e un documento di identità in corso di validità. Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2025 consta di oltre 16 eventi.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

12 luglio - Gatorade Race The Bridge

26 luglio - Alta Valtellna Bike Marathon

20 settembre - Treviso Runway Run

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21