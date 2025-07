Dolori, piaghe e sangue alle mani. Gianni Sasso parla di quando iniziò a correre

Gianni Sasso ha deciso di tornare alla New York City Marathon il prossimo 2 novembre, lo farà per raccogliere fondi per i bambini con Rete Del Dono e lo farà allenandosi tanto, tantissimo. Ad iniziare anche dalla Stralivigno di sabato scorso, una gara di trail running da 21km che ha corso in staffetta, un percorso anche su sterrato, a 1800 metri di altitudine sul livello del mare, dunque con l'aria rarefatta e il poco ossigeno che arriva nei polmoni.

Allenarsi, sempre semplice, i problemi di Gianni che macina chilometri su chilometri sulle stampelle, dunque con la forza delle sue mani e delle sue braccia, sono davvero grandi. Questo il suo pensiero di qualche settimana fa affidato ai suoi social. Una lezione di stile e di vita:

"Tanti anni fa quando ho cominciato a correre e a giocare a calcio con l’ausilio delle stampelle, per prepararmi adeguatamente ai vari tornei di calcio e di calcetto a cui partecipavo, mi allenavo correndo per strada. Per riuscire a portare a termine una maratona, avrei dovuto correre di continuo per circa sei ore e non immaginavo nemmeno lontanamente le difficoltà che avrei trovato nel cercare di raggiungere questo obiettivo. Infatti più allungavo i tempi della mai corsa, più il corpo si rifiutava di sostenere quel tipo di sforzo fisico.

Infatti le mani si gonfiavano a dismisura per la formazione di grosse borsiti d’acqua e al piede avevo dolori atroci per il comparire di ecchimosi. Capii subito che l’unico modo per resistere e non arrendermi, era quello di abituare il mio fisico a superare queste reazioni dolorosissime. Con la mente incominciai a convincermi che sarei riuscito a metabolizzare quei dolori atroci e che sarei riuscito ad abituarmi a quel sacrificio. A volte durante gli allenamenti nel percorrere l’ultimo chilometro, piangevo tanto forte era il dolore.

Era innaturale correre sulle stampelle per tante ore, eppure alla fine ci sono riuscito. La mia determinata volontà l’ha avuta vinta sul dolore disumano e sul sangue che fuoriusciva dalle piaghe che si formavano sul piede e sulle mani.

E quando a New York superai per la prima volta il traguardo di una maratona stabilendo il record del mondo di categoria, fu grande la mia gioia per essere riuscito a piegare il mio corpo alla mia volontà. Superando la linea del traguardo avevo vinto la battaglia con il mio fisico e con la mia mente che avevo abituato a soffrire oltremodo. Perché volere è potere, sempre, anche quando le traversie della vita vorrebbero farci credere il contrario.

Ed ora sento le stesse motivazioni dolori x raggiungere di nuovo New York Insieme ai Bambini DI #sportsenzafrontiere. Doniamo per loro.