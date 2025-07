Presentata 1^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli», si corre sabato 30 agosto  

La manifestazione si colloca nell’ambito di Friuli DOC, l’evento enogastronomico più atteso del Friuli Venezia Giulia, capace di raccontare le eccellenze vinicole e gastronomiche. Un connubio sempre più vivo, quello tra sport e tradizioni del territorio, capace di generare turismo e un conseguente importante indotto economico.

Presenti in sala:

Vicepresidente e Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil: “Friuli DOC, nato oltre trent’anni fa come grande festa del gusto e vetrina delle nostre eccellenze locali, oggi conferma la capacità di attrarre eventi collaterali in grado di veicolare messaggi forti e attuali. La Friuli DOC RUN porterà nel cuore di Udine una corsa che racconta i valori autentici dello sport e della salute. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è al fianco di questa prima edizione insieme alle realtà del territorio, perché la sinergia tra istituzioni, associazioni sportive e mondo del volontariato è la strada giusta per generare nuove opportunità, sviluppo e crescita culturale. La presenza di una campionessa come Nadia Battocletti darà ulteriore forza all’evento, offrendo alle nuove generazioni un bel modello di talento e determinazione.”

Onorevole Walter Rizzetto: “Ringrazio ASD Promorun e Michele Gamba per questa collaborazione che sta portando alla realizzazione di un evento nuovo che integra ed arricchisce il parterre delle manifestazioni del Comune di Udine, e si aggiunge alla Maratonina di Udine di domenica 20 settembre. Grazie a questi eventi, vengono richiamati atleti da altre Regioni e Nazioni. Con Friuli DOC RUN, assistiamo ad una bellissima corsa al tramonto che si integra in una manifestazione gastronomica e che, in questo modo, rende sempre più veicolabile lo sport nei confronti dei giovani. Tra gli attori, INAIL, ANMIL CONI FVG, FIDAL, la testimonial Nadia Battocletti e la famiglia di Lorenzo Parelli. Un elemento distintivo di questa manifestazione è, infatti, il Memorial Lorenzo Parelli, sport come veicolo di insegnamento e corsa per un messaggio sociale. Sono certo che la manifestazione sia destinata a crescere come tutte le gare podistiche friulane”.

Direttore tecnico di gara Michele Gamba: “Voglio ringraziare il Comune di Udine e la Regione FVG. Questa gara nasce per lanciare un messaggio sociale, in memoria di Lorenzo Parelli, attraverso lo sport. Si tratta di un evento che si integra sul territorio di Udine e verrà realizzato in collaborazione con Maratonina di Udine, due realtà che collaborano in piena sinergia per la perfetta riuscita. L’evento si svolge nel centro cittadino, su circuito di 1 km da ripetere più volte, aperto a tutti, anche ai bambini e ad atleti élite di fama nazionale e mondiale. Abbiamo l’onore di avere come testimonial l’atleta olimpica Nadia Battocletti. Ringrazio INAIL, ANMIL e CONI FVG per il patrocinio e che parteciperanno attivamente alla manifestazione”.

Memorial Lorenzo Parelli

La manifestazione è l’occasione per celebrare il Memorial Lorenzo Parelli, studente di 18 anni morto il 21 gennaio 2022 dopo essere stato colpito alla testa da una putrella durante l’ultimo giorno di uno stage di alternanza scuola-lavoro presso un'azienda metalmeccanica di Udine. La morte di Lorenzo ha suscitato profonda commozione e sconcerto, portando alla stesura della «Carta di Lorenzo», uno strumento disciplinare che prevede un maggiore coinvolgimento degli studenti nella progettazione dei percorsi formativi, un collegamento costante tra studente, tutor scolastico e tutor aziendale e un sistema di riconoscimento per le imprese virtuose.

Dino e Maria Elena Parelli, genitori di Lorenzo: “E’ bello vedere che il nome di Lorenzo è presente ed è un importante simbolo di sicurezza sul lavoro. Siamo felici che l’evento sia «Memorial Lorenzo Parelli» perché lo sport ha nel DNA un messaggio positivo, ed è ancora più importante che la manifestazione accolga le associazioni ANMIL e INAIL, una iniziativa che è in grado di veicolare più messaggi. Come genitori di Lorenzo, siamo a disposizione per testimoniare l’importanza della sicurezza. Ci saremo e faremo il tifo per i giovani”.

E’ intervenuto da remoto:

Presidente Fidal Nazionale Stefano Mei: "La prima edizione della Friuli Doc Run rappresenta un connubio perfetto tra sport, territorio e cultura enogastronomica. La corsa, nella sua essenza più autentica, è un modo per scoprire e vivere i luoghi, attraversarli con rispetto e partecipazione. Il Friuli Venezia Giulia, con le sue bellezze naturali, i borghi ricchi di storia e tradizioni d’eccellenza, offre uno scenario ideale per un evento che vuole andare oltre la semplice performance sportiva. La Federazione sostiene con entusiasmo iniziative come Friuli DOC RUN, che sanno unire la passione per la corsa con la valorizzazione del patrimonio culturale e agroalimentare italiano. Mi congratulo con gli organizzatori per aver saputo interpretare lo sport come strumento di promozione del territorio e delle sue risorse”.

Nadia Battocletti, testimonial dell’evento

Il neonato evento si fregia di un testimonial di eccezione, l’azzurra plurititolata Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), medaglia d’argento olimpica nei 10.000 metri a Parigi, dopo l’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove aveva conquistato la settima posizione nei 5000 m. Nel suo ricchissimo palmarès, sette titoli nazionali, 10 km e 10000m 2023, 5000m nel 2018, 2020, 2023, e nei 1500m nel 2021, la vittoria ai Campionati Europei U23 5000 m nel 2021, e tre medaglie d’oro nei Campionati Europei a Squadre 5000 m nel 2021, 2023 e 2025, campionessa europea di 5000 e 10.000 ai Campionati Europei di Roma 2024, prima donna azzurra a vincere due titoli nella stessa edizione. Nadia detiene anche il primato nazionale sui 3000 m (8’26”27 nel 2025), 3000 m short track (8’30”82 nel 2025), 5000 m (14’23”15 nel 2025), 5 km strada (14’32 nel 2025), quest’ultimo anche Area Record, 10000 m (30’43”35 nel 2024) e 10 km su strada (31’10 nel 2025). Nel ranking mondiale, Nadia Battocletti è la seconda donna sui 10000 m e la terza nei 5000m e nel cross country.

“Mi fa molto piacere essere testimonial della 1^ FRIULI DOC RUN che si terrà nel centro di Udine sabato sera 30 agosto. Grazie al lavoro di PromoRun, che organizza ogni anno a Trieste anche la bellissima Corsa dei Castelli, questa gara di Udine sarà sicuramente un grande evento, con tanta qualità e grandi prestazioni, si correrà molto forte come sempre accade quando si corre in un circuito da 1 km. Ci sarà anche tanto divertimento e grande passione, perché tutti, donne e uomini, possono partecipare alla gara da 5 km sia competitiva che non competitiva. E poi c’è la corsa da 1 km per i bambini, loro saranno i campioni del futuro, stiamo pronti a tifarli. Gran finale con la gara da 10 chilometri riservata ai top runner, Udine sarà il centro del mondo dell’atletica per quella sera. Friuli Doc Run è sicuramente un buon motivo per correre al massimo e conoscere la città di Udine e il Friuli Venezia Giulia! Quest’anno per me sarà importante con i mondiali di Tokyo a settembre, darò il massimo come sempre con la maglia azzurra, Udine però vi aspetta!”, ha detto Nadia Battocletti, intervenuta da remoto.

Presente in sala in sala il Segretario FIDAL FVG Luca Snaidero e il Presidente CONI FVG Michele Antonutti: “Porto i saluti del Presidente del CONI Andrea Marcon, siamo felicissimi di assistere alla trasformazione di una manifestazione gastronomica che va ad abbracciare lo sport. In qualità di CONI, è bello vedere che la città di Udine sia coinvolta in modi diversi e confidiamo in una grande partecipazione, cosa attesa grazie al fatto che FVG è la Regione che investe di più in Italia nello sport e che ha più sportivi per abitante. In bocca al lupo a tutti”, il commento di Antonutti.

Friuli DOC RUN per il sociale, lo sport come strumento di integrazione

Tra le virtù dello sport, anche la capacità di essere strumento di inclusione, un tema che abbraccia diversi ambiti ma che trova la massima espressione nella disabilità. Grazie allo sport, alla sua capacità di arricchire le esperienze, di unire gli sforzi, creare squadra, forgiare il carattere, insegnare la disciplina per perseguire i propri obiettivi, tanti gli atleti con disabilità che hanno ritrovato fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità e che hanno fatto della pratica sportiva un porto sicuro per far fronte a difficoltà fisiche ed emotive. L’argomento è molto caro all’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che promuove l’importanza del recupero psico-fisico-sociale dei lavoratori che hanno subito un infortunio attraverso la pratica di discipline sportive. La manifestazione sarà arricchita dalla collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dalla partecipazione di atleti paralimpici, degli assistiti INAIL Alessandro Michelizza, Rossella Panigutti e Stefano Miolo, nonché dagli appartenenti all’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

“E’ con piena convinzione che l’Inail partecipa alla manifestazione sportiva «Friuli DOC RUN». I valori che intende promuovere si sposano perfettamente alla missione istituzionale dell’Istituto che si adopera quotidianamente per mettere la tutela psico-fisica della persona sempre al centro. Attraverso le testimonianze degli atleti Alessandro Michelizza, Rossella Panigutti e Stefano Miolo, assistiti con alta professionalità dalla nostra Direzione Friuli-Venezia Giulia, che ringrazio, vogliamo veicolare un messaggio di rinascita, inclusione e solidarietà e dimostrare come lo sport possa favorire la reintegrazione sociale e dare la forza e la motivazione per ripartire. Apprezzo lo spazio che sarà dedicato alla memoria di Lorenzo Parrelli per richiamare l'attenzione, anche quella dei giovani, ai temi della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha detto il Presidente Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Fabrizio D'Ascenzo.

Fernando Della Ricca, Presidente ANMIL: “Questa iniziativa è toccante, con questo evento, una kermesse culturale del Comune di Udine si arricchisce dello spettacolo e dei messaggi dello sport. In questo contesto, noi di ANMIL FVG saremo promotori dell’integrazione, in ambito sportivo, di quanti hanno dovuto affrontare delle menomazioni fisiche nella vita lavorativa. Saremo certamente protagonisti!”.

Gli eventi – Friuli DOC RUN

Sabato 30 agosto, al calar della sera, si susseguiranno le partenze delle quattro gare. Il percorso è interamente nel bellissimo centro cittadino di Udine, città storicamente considerata capoluogo friulano, su un anello di un chilometro, lungo il quale si assisterà alla sfida tra i migliori atleti italiani e internazionali.

Le prime a sfidarsi sulla distanza di 5 km saranno le donne master che gareggeranno insieme agli uomini master M65 ed oltre. Successivamente, saranno gli uomini master (fino a M60) a contendersi la vittoria sulla distanza di 5 km.

I riflettori si accenderanno poi sui 30 atleti élite, impegnati, anch’essi, sulla distanza di 10 km, rispettivamente per le donne, con tempo di accredito inferiore o uguale a 40’00”/10 km, e gli uomini, con tempo di accredito inferiore o uguale a 38’00”/10 km.

Per tutti, l’evento a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, sulla distanza di 5 km, con partenza in coda alle gare competitive. Le gare master e non competitive sono aperte a tutti ma con un numero massimo di 200 partecipanti.

Dopo le gare degli atleti master, sarà il turno di 200 atleti più piccoli (nati dal 2013 al 2015), che dovranno completare un giro intero, dunque, sulla distanza di 1 km e la cui partecipazione sarà totalmente gratuita. I giovani atleti saranno invitati ad accompagnare in griglia i top runner, un momento molto emozionante che potrebbe gettare il seme di una nuova compagine di leve nel mondo dell’atletica.