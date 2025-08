Hoka lancia la nuova Mafate 5: prestazioni trail estreme grazie alla nuova Rocker Integrity Technology  

HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la Mafate 5, l’ultima evoluzione dell’iconica linea trail del brand. Progettata per supportare gli ultra-runner lungo i sentieri più ardui, la Mafate 5 offre maggiore durata, adattabilità e ammortizzazione per affrontare lunghe distanze su terreni impervi. La Mafate 5 è ora disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

La Mafate 5 debutta con la nuovissima Rocker Integrity Technology - un’innovazione rivoluzionaria che aiuta a mantenere la forma del rocker per molti chilometri. La piastra curva, realizzata in TPU leggero e flessibile, restituisce energia ad ogni passo. Posizionata tra uno strato superiore di EVA SCF più rigido, direttamente sotto il piede, e uno strato inferiore in schiuma CMEVA più morbida ed elastica, la Mafate 5 offre un'esperienza inedita rispetto ai modelli precedenti, ridefinendo i tradizionali sistemi in schiuma a doppia densità.

Questa nuova tecnologia consente alla scarpa di assorbire le irregolarità del terreno e adattarsi al sentiero, mantenendo al contempo un'andatura reattiva e una spinta efficiente in fase di appoggio. La suola Vibram® Megagrip con tecnologia Traction Lug garantisce grip su qualsiasi superficie.

La tomaia assicura una protezione resistente a 360 gradi grazie ad una nuova gabbia in TPU stampata a caldo, con un omaggio inciso alla mappa del percorso UTMB Mont Blanc. La Mafate 5 è anche la prima scarpa HOKA dotata di un sistema integrato con punti di fissaggio della ghetta alla caviglia. La ghetta, venduta separatemante, permette ai runner una protezione extra dai detriti dei sentieri, per una performance senza interruzioni.

“Conosciamo bene le sfide uniche che gli ultra-runner affrontano sui sentieri. È per questo che abbiamo sviluppato una scarpa pensata per soddisfare le loro specifiche esigenze, offrendo resistenza per sopportare le condizioni più estreme, adattabilità per affrontare terreni sempre diversi e comfort per continuare a correre” ha dichiarato Bekah Broe, Senior Director of Product, Performance Footwear di HOKA. “Ogni passo conta, e i miglioramenti apportati alla Mafate 5 daranno ai runner la fiducia e il supporto di cui hanno bisogno per affrontare qualsiasi sentiero, per quanto impegnativo possa essere.”

La Mafate 5 ha un drop tallone-punta di 8 mm e pesa 285g nella misura donna US 8 e 332,3g nella misura uomo US 10.

Le Mafate 5 sono disponibili su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati HOKA in tutto il mondo.